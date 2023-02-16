Пресбиопия: «климакс» глаз у мужчин и женщин

Пресбиопия считается таким же естественным физиологическим процессом, как появление морщин или седины с возрастом. Первые симптомы — ухудшение зрения вблизи. Объекты при близком рассмотрении расплываются. А при этом дальнее зрения как бы не изменилось.

Болезнь коротких рук

Первые симптомы — ухудшение зрения вблизи. Объекты при близком рассмотрении расплываются. Женщина с трудом справляется с маникюром. Мужчина едет на рыбалку и там понимает, что червяка он насаживает с трудом. А при этом дальнее зрения как бы не изменилось. Традиционно это состояние называют «болезнью коротких рук» — вроде и зрение хорошее, а вот длины рук не хватает для четкости вблизи. Это у тех, кому за 40.



Это — пресбиопия. С возрастом зрение человека в плане легкости фокусировки на разные расстояния ухудшается. Точные причины такой «амортизации» зрительного аппарата ещё исследуются: известно, например, что этот механизм работает только у высших приматов. У собак и кошек пресбиопии нет, у обезьян есть. Кстати, отчасти поэтому пресбиопию сложно изучать: для исследования динамической рефракции (аккомодации) нужен живой объект.

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Хрусталик уплотняется и становится менее эластичным, страдает связочный аппарат, мышцы теряют способность действовать как раньше – возникает пресбиопия. До недавнего времени единственно верной признавалась теория аккомодации немецкого врача Гельмгольца, выдвинутая еще в 19 веке, которая затрагивает только хрусталик и его связочный аппарат, но более свежие исследования говорят, что участвуют все структуры глаза – роговица, стекловидное тело и даже сетчатка. Итог пресбиопии — утрата возможности аккомодировать, то есть способности рассматривать объекты на разные расстояния без дополнительной коррекции.

Когда появляется пресбиопия

Средний возраст появления первых симптомов — 40 лет, редко бывает позже – у меня были пациенты, которые и в 50 лет чувствовали себя вполне комфортно, но к 60-70 годам начинали страдать от пресбиопии (в сочетании с катарактой). Пресбиопия считается таким же естественным физиологическим процессом, как появление морщин или седины с возрастом.



По моей практике, пациенты очень слабо представляют, что именно происходит. Почти каждый жалуется, что «я испортил зрение компьютером». Нет, всё проще. Вы стали старше.



Как это влияет на тех, у кого близорукость, дальнозоркость или астигматизм?

У человека со стопроцентным зрением (не важно, естественным или после лазерной коррекции, либо со вживлённой интраокулярной линзой) предметы вблизи начинают расплываться. Текст перед носом не виден ни на 8 сантиметрах, ни на 15 – а уже где-то подальше. Чтобы читать нужны очки для близи. Зрение вдаль не ухудшается. Очки для дали, если они есть, остаются прежними.



Близорукие со слабым минусом и без выраженного астигматизма могут подольше сохранить возможность читать без очков, хотя очки для дали никуда не денутся. Мало того, они будут мешать при работе вблизи, их нужно будет снимать. Легкость фокусировки в прежних очках или контактных линзах будет исчезать. Годам к 50-60 появится еще одна пара очков с небольшим теперь уже плюсом. Короче, плюс на минус не перейдет в ноль.



При миопии посильнее понадобится вторая пара очков, более слабая, чтобы читать и делать мелкую работу. В итоге к тем же 50-60 годам появится 3 пары очков – самые сильные вдаль, послабее на 1-1,5 диоптрии на среднее расстояние и слабее на 2-2,5 для чтения и близи. В общем, в минусе «плюсов» не много.



Дальнозоркие чувствуют симптомы пресбиопии еще раньше – лет после 35. Это потому что к своему плюсу добавляется плюс на аккомодацию. В итоге, поносив пару лет очки для чтения, они начинают замечать, что в этих очках вдруг стало и вдаль хорошо видно, а для близи требуются еще более сильная коррекция. И такие пациенты бегут к офтальмологу с рассказом о том, что компьютер, или книги, или работа «испортили» им глаза. И далеко не всегда верят рассказу о том, что изменения такого плана необратимы и неизлечимы каплями, чудо-таблетками, укрепляющими супер-упражнениями, приговорами и мочой молодого поросенка.

В итоге дальнозоркие после 40 лет приобретают очки для чтения, как-то сохраняя пока способность неплохо видеть вдаль. Где-то после 50-ти, после неуспешной борьбы с пресбиопией, все же надевают две-три пары очков или прогрессивные линзы, или обращаются за хирургической помощью.



Хуже всех астигматам – качество картинки у них на все расстояниях плохое. Поэтому чем выше степень астигматизма, тем больше привязка к очкам. В итоге все заканчивается также несколькими парами очков.



Если вам когда-нибудь делали обследование глаз с расширением зрачка (перед первым рецептом очков, перед операцией, при осмотре глазного дна и так далее) – первый час после медикаментозной обработки вы как раз получаете упрощённый симулятор пресбиопа. Только разница в том, что всё вокруг не будет казаться таким нестерпимо ярким.



Как это влияет на коррекцию зрения и лазерную операцию в молодости?



Первый случай: пациент в возрасте от 18 лет (до этого глаз ещё активно развивается) до примерно 40 лет. В этой ситуации выбором является полная коррекция. В возрасте старше при отсутствии других проблем, которые к этому моменту могут появиться (катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и т.д.), мы делаем поправку на пресбиопию.



В любом случае после лазерной коррекции в эмметропию (состояние, когда вдаль изображение попадает на сетчатку) любая оптика становится близкой к норме. Это переводит человека в стандартного своего ровесника-пресбиопа, избавляет от необходимости носить очки для дали и дает комфортное ощущение в быту. А пресбиопию надо воспринимать как данность возрасту.



Если же хочется уменьшить зависимость от пресбиопии – мы находим компромиссные хирургические варианты. Их довольно много, об этом далее по тексту.

А если у меня уже пресбиопия?

Если пациент уже с пресбиопией и несколько пар очков его полностью устраивает, то в этой ситуации мы говорим: если вас устраивают очки – это не болезнь. Ходите, пробуйте. Но многие не готовы, и очень хотят сделать коррекцию. Особенно это касается женщин – есть некий стереотип, что женщина, которая надевает очки для чтения, уже бабушка (плюсовые очки делаются всегда с большими стеклами или, что еще больше старит, надеваются «на нос»). Спортсмены и люди с активным стилем жизни также охотно идут на коррекцию.



Коррекция делается по потребностям. Мы очень детально расспрашиваем про род занятий человека и его хобби. Например, если пациент ювелир или вышивает — нужен ближний фокус. Пациенту делаются исследования с выбранным фокусным расстоянием, он оценивает, насколько ему комфортно. В итоге выбирается оптимальный метод.



Поскольку для разных задач нужны разные фокусные расстояния (их, упрощая, три: близкий фокус — чтение, вышивание, среднее расстояние – компьютер, пюпитр, мольберт, дальний фокус – вождение, театр и т.д.), можно применить несколько методик. Я не буду писать о методах, которые экспериментально проводились последние 20 лет – насечки лазером и скальпелем на склере, имплантация колец и аккомодирующих линз и прочее, что показало свою несостоятельность. Вот варианты:



1. Метод моновидения. Два глаза корректируются по-разному: один для близи, второй для дали с разницей около 1-1,5 диоптрий. Ведущий глаз помогает видеть вдаль, неведущий — вблизи. Поскольку к этому может привыкнуть далеко не каждый мозг, обязательно делаются тесты с очками или линзами, пока пациент не убедится, что такой метод ему подходит. Суть очень проста – нужно научиться переключать ведомый и ведущий глаза при разных расстояниях предмета. Мозг это делает автоматически.



Этот метод доступен как для очков, так и для контактных линз, факичных интраокулярных линз, искусственных хрусталиков и лазерной коррекции.

Это принцип моновидения.



2. Недокоррекция при лазерной операции. Всё просто – пациент со зрением -6 диоптрий получает коррекцию до -1 диоптрии, и в итоге может относительно комфортно и водить машину, и читать. Тип лазерной коррекции значения не имеет, конечно, при равных условиях я – за технологию SMILE как самую прогрессивную и безопасную.



Метод также доступен для всех видов коррекции.



3. Лазерная коррекция пресбиопическим профилем (с мультифокальной роговицей) – PresbyLASIK. По роговице лазером можно вырезать практически любую сложную фигуру с филигранной точностью, поэтому можно сделать и такую линзу, которая будет иметь несколько фокусных расстояний. Самое грубое приближение — на глаз наносится линза Френеля (хотя, конечно, современные профили куда, куда сложнее). Расплата – куда больше красивых аберраций. Каждая компания-производитель лазеров придумывает свои профили и методы их создания. Ещё бы, рынок огромный — сто процентов пациентов их потребители. Поэтому над этим работают лучшие умы.



Плохо это тем, что в такой ситуации делается нерегулярная роговица. То есть потом сложнее рассчитывать искусственный хрусталик, пока мы не можем учитывать эти нерегулярности. И где-то через 5-10 лет точно понадобиться повторная коррекция – пресбиопия-то развивается. Пациент может чувствовать хроматические искажения, комы. Лучи на сетчатке фокусируются не в точку, а в размазанный блок, либо в звёздное пятно.

Так выглядит мультифокальная роговица



4. Есть ещё одна альтернатива: внедрение прямо в роговицу специальной линзы с отверстием в центре. Фактически, это установка диафрагмы. То есть увеличение глубины резко отображаемого пространства за счёт уменьшения количества света, попадающего на сетчатку – мы оставляем только те лучи, которые идут через центр линз глаза. В России эти линзы пока не сертифицированы. В мире ставят довольно активно. Отзывы разные, в нашей немецкой клинике их не рекомендуют. Из явных недостатков – мешают побочные оптические эффекты, тяжелее в сумерках.



5. Имплантация мультифокальных факичных линз. Техника аналогична операции с рефрактивными факичными ИОЛ. В результате сохраняется роговица и собственный хрусталик. Они не мешают работе глаза пока не созреет катаракта. Но они не каждому подходят по анатомическим параметрам — расстоянию между радужкой и хрусталиком. Хрусталик растет, не у всех есть достаточное места для импланта в задней камере глаза. При этом надо обязательно учитывать ширину зрачков пациента, иначе также могут мешать аберрации из-за мультифокальной оптики.



Итог — мы не можем сделать пресбиопический глаз глазом 20-летнего человека. Любой выбор — это компромисс между качеством картинки, удобством и возможностью видеть ближние объекты.

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Что точно не помогает?



1. Никакими каплями, таблетками (даже большими и красными), тёмными ритуалами и народными методами исправить пресбиопию нельзя. Но мракобесие побеждает, поэтому народ верит в это. И просит таблетку, чтобы всё само прошло. Врачи в поликлиниках иногда идут навстречу, рассчитывая либо на эффект плацебо, либо на премию аптеки за план продажи препаратов. А еще интернет «кишит» предложениями, как без операции «сделать с -5 до 1», «читать без очков до старости» и «видеть сквозь стены». Кстати, часто за очень большие деньги.

2. Упражнениями мышц глаз можно немного улучшить зрение (вообще, «зарядку» для глаз лучше делать и будучи здоровым человеком), снять частично последствия утомления или мышечный спазм (как правило, в этом возрасте его нет). Но ничего не получится сделать с пресбиопией системно. Тем не менее, вы можете попробовать работать по часу в день ежедневно. Хуже не будет. Часто, чтобы не носить очки для близи используются такие уловки, как подсветка мобильным телефоном меню в ресторане, покупка телефона с кнопками покрупнее, увеличение шрифта на электронном экране и т.д.

Как измерить аккомодацию и рассчитать пресбиопию?

Для вычисления резерва аккомодационных способностей для близи пациенту дают прочесть текст, расположенный на расстоянии 33 см от глаз. Каждый глаз обследуют по очереди. После этого перед ним помещают линзы: сила максимальных положительных линз, с которыми возможно чтение текста, будет отрицательной частью относительной аккомодации. Применение положительных линз вызывает уменьшение напряжения цилиарной мышцы.

Сила максимальных отрицательных линз, с которыми еще возможно чтение текста, определяет положительную часть относительной аккомодации, Применение отрицательных линз вызывает дополнительное напряжение цилиарных мышц, эту часть аккомодации называют также запасом или положительным резервом относительной аккомодации. Сумма положительной и отрицательной частей (без учета знака линз) показывает объем относительной аккомодации.

По мере старения организма, резервные способности аккомодации постепенно снижаются. Так, согласно данным Дондерса, у пациентов с нормальным зрением в 20 лет он составляет около 10 диоптрий, в 50 снижается до 2,5 диоптрий, а к 55 года – до 1,5 диоптрий. Существуют современные приборы, которые в автоматическом режиме измеряют статическую рефракцию и динамическую рефракцию (аккомодацию). А «вживую» этот процесс мы можем наблюдать при проведении УБМ (ультразвуковой биомикроскопии), где мы наблюдаем состояние хрусталика и его связок.

Для коррекции пресбиопии применяют все те же оптические стекла для близи. Для определения их силы используется формула: D=+1/R+(T-30)/10

В ней D – величина стекла в диоптриях, 1/R – рефракция для коррекции оптики пациента (близорукости или дальнозоркости), Т – возраст в годах.



Вот так выглядит практический расчет этого показателя для пациента пятидесяти лет.



При наличии у человека нормального зрения, D=0+(50-30)/10, то есть +2 диоптрии.



При миопии (2 диоптрии) D=-2+(50-30)/10, то есть 0 диоптрий.



При дальнозоркости в 2 диоптрии D=+2+(50-30)/10, то есть 4 диоптрии.



А это точно не CVS?

Симптомы у синдрома компьютерного зрения (CVS) могут быть такие же, как у ранней пресбиопии. Естественно, надо чтобы вас посмотрел офтальмолог. Однако если вам за 40 – 99,9%, что это не CVS.

Есть несколько патологических, но временных изменений аккомодации, к ним относится спазм аккомодации. Тогда речь идет о скачкообразном усилении рефракции глаза, что связано с отсутствием расслабления волокон ресничной мышцы. При этом мы определяем резкое снижение остроты зрения (особенно вдаль) и зрительной работоспособности в целом. Кстати, такое состояние легко можно получить при отравлении фосфорорганическими средствами и некоторыми лекарствами.

Существует также понятие привычно-избыточного напряжения аккомодации — ПИНА. Оно вызывает усиление исходной рефракции глаза (чаще у детей), которого может прогрессировать с различной скоростью. Это состояние провоцируется и поддерживается неправильным режимом зрительной активности, в особенности на близком расстоянии.

У некорригированных дальнозорких часто бывает аккомодативная астенопия — состояние, при котором происходит быстрое утомление глазного аппарата во время работы.

Паралич аккомодации сопровождается фокусировкой глаза на его дальней точке. Расстояние это зависит от исходных параметров рефракции. Паралич также может возникать на фоне общего отравления организма (например, при ботулизме) и при использовании определенных лекарственных средств.

А под пресбиопией подразумевают возрастное снижение аккомодационных возможностей, характерное для людей старше 35-40 лет.

Что дальше по мере развития пресбиопии и ближе к катаракте? Пресбиопия со временем прогрессирует, лет в 60-70 достигает своего максимума и в итоге перетекает в катаракту. Если в хрусталике появляются помутнения – качество и количество зрения заметно снижаются. И закономерно возникает вопрос о хирургии хрусталика с заменой его на новый.

Коротко, если новый хрусталик будет однофокусный, то все-таки очки для какого-то расстояния понадобятся, если мультифокальный – получится максимальная независимость от очков. Опять же можно рассмотреть вариант моновидения.

Важно то, что ждать созревания катаракты ни в коем случае не нужно и расставаться с ней надо тогда, когда она начинает мешать. Выбор искусственного хрусталика – строго индивидуальная задача, которая под силу только хирургам с большим багажом знаний и опытом имплантации различных моделей ИОЛ.

Итог: Аккомодация сейчас всё ещё изучается, поскольку до конца непонятно, как она работает. Например, около 5% пациентов и искусственным монофокальным хрусталиком могут получить так называемую «аккомодацию псевдофакичного глаза», то есть научатся менять фокусное расстояние хрусталика. Как это повторять – непонятно. Поэтому, вполне возможно, нас в будущем ждут серьёзные сдвиги по этой теме. Однако в перспективе 10 лет пока ничего серьёзного, увы нет – мы очень тщательно следим за всеми клиническими испытаниями. опубликовано econet

Автор Татьяна Шилова

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