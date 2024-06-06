Неотложная помощь при пищевом отравлении у детей

Природа пищевых отравлений весьма разнообразна, тем не менее можно выделить три группы причин...
Пищевые отравления возникают тогда, когда яд попадает в организм с продуктами питания.
Природа пищевых отравлений весьма разнообразна, тем не менее можно выделить три группы причин:
инфекции — простейшие, бактерии, вирусы;
токсины, содержащиеся в животных или растениях — ядовитые грибы, заведомо несъедобные или неправильно приготовленные животные (рыба, моллюски) и т. п.;
яды, которыми обработаны продукты или которые содержатся в продуктах — пестициды и т. п.
ВНИМАНИЕ!
Первые симптомы пищевого отравления в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов.
Первые симптомы пищевого отравления — это, как правило, признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе.
Пищевое отравление требует обращения за медицинской помощью, если симптомы:
возникли у ребенка младше 3 лет;
сочетаются с повышением температуры тела;
сохраняются более 2 суток;
имеются у нескольких членов семьи.
Обращение за медицинской помощью должно быть неотложным, если:
источником отравления являются (или предположительно являются) грибы;
ребенок не может пить из-за рвоты;
двоение в глазах;
невнятная речь;
трудности с глотанием;
мышечная слабость;
желтизна кожи или слизистых оболочек;
припухлость суставов;
сыпь на коже;
мочеиспускание отсутствует больше 6 часов или моча имеет насыщенно- темный цвет;
кровь в кале или рвотных массах.
Неотложная помощь:
если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет — вызовите рвоту:
для того чтобы вызвать рвоту, дайте ребенку выпить 1—2 стакана воды или молока, после чего одной рукой крепко держите ребенка, а два пальца второй руки введите как можно глубже в ротоглотку и пошевелите ими;
пальцы можно заменить ложкой, которой следует надавить на корень языка;
ничем ребенка не кормите;
поите ребенка обильно и активно в соответствии со следующими правилами:
температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела;
возможную рвоту провоцирует растяжение желудка, поэтому давайте пить часто, но объем жидкости, выпитой за одну попытку, должен быть небольшим (несколько глотков);
в качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации; возможно использование минеральной воды, чая, компотов;
не добавляйте сахар в растворы, используемые для питья;
если ребенок отказывается пить то, что вы предлагаете, давайте то, что он пить согласен, но очень постарайтесь давать прозрачные жидкости, максимально разводите соки;
дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;
при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.
Профилактика. Пищевые отравления
Приучайте детей к элементарным правилам личной гигиены — мытье рук перед едой, после посещения туалета, возвращения с прогулки и т. д.
Обеспечьте чистоту посуды, кухонной утвари и рабочих поверхностей, используемых для приготовления пищи. Оптимальное и безопасное средство для мытья — горячий мыльный раствор.
Мойте руки перед, во время и после приготовления пищи.
Если на руках имеются раны (царапины и т. п.), обязательно заклеивайте их лейкопластырем перед приготовлением пищи. Альтернативный вариант — применение резиновых перчаток.
Своевременно меняйте губки, которыми вы пользуетесь для мытья посуды. Помните: моющие губки могут быть источником и накопителем бактерий.
Используйте одноразовые кухонные полотенца.
Соблюдайте тепловой режим обработки пищевых продуктов. Особенно тщательно проваривайте (прожаривайте) субпродукты, мясо, птицу.
Проверяйте температуру в холодильной и морозильной камерах холодильника.
Не замораживайте мясо и рыбу повторно (после оттаивания).
Храните пищевые продукты исключительно в емкостях, специально для этого предназначенных и соответственно маркированных.
Тщательно контролируйте сроки годности продуктов перед приобретением, приготовлением и употреблением.
Не употребляйте пищевые продукты, внешний вид или запах которых вызывает у вас малейшие сомнения в их пригодности.Прислушивайтесь к своим инстинктам — особенно тщательно осматривайте и обнюхивайте мясо, рыбу, яйца.
Убедитесь в герметичности консервов.
Храните мусор вне детской досягаемости и в закрытых емкостях.опубликовано econet
Из книги Комаровского Е. О. «Справочник здравомыслящих родителей. Часть 2. Неотложная помощь»
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