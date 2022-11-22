Круговая тренировка для ног и ягодиц

Круговая тренировка ног и ягодиц для женщин. Тренировка состоит из 2-х кругов, в каждом круге по 8 упражнений.

Тренировка состоит из 2-х кругов, в каждом круге по 8 упражнений. Все упражнения показаны на картинках и пронумерованы. Не будем писать названия упражнений, чтобы избежать лишней путаницы.

Круговая тренировка для женщин

Итак, первые 4 упражнения выполняются последовательно (как показано на картинке), без отдыха. В каждом упражнении нужно сделать по 25 повторений на каждую ногу.

Затем отдыхаем ровно 2 минуты и приступаем к следующим четырём упражнениям, которые так же выполняем последовательно без отдыха.

В упражнении под номером 5 нужно сделать по 10 повторений на каждую ногу, во всех остальных упражнениях делаем по 25 повторений на каждую ногу.

После выполнения следующих 4-х упражнений завершаем наш первый круг, состоящий из 8-ми упражнений. Отдыхаем ровно 5 минут и повторяем круг еще раз.

Удачной тренировки и будьте здоровы!опубликовано econet.ru

Автор: Андрей Кожемяко

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