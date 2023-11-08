Аюрведические специи, влияющие на усваиваемость пищи и характер

Пряности и специи не просто делают еду вкуснее, благодаря добавлению в пищу приправ можно повысить её благость, увеличить полезность, а также улучшить состояние здоровья как физического, так и эмоционального.
Гвоздика: страх, беспокойство, перенапряжение, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность.
Горчица, (семя): страх, беспокойство, перенапряжение.
Имбирь: нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, острота реакции, живость воображения, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность.
Кардамон: страх, беспокойство, перенапряжение, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям.
Кориандр: гнев, ненависть, зависть, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность.
Корица: страх, беспокойство, перенапряжение, острота реакции, живость воображения.
Куркума: гнев, ненависть, зависть, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность.
Перец черный: нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность.
Перец красный: нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, острота реакции, живость воображения, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность.
Тмин: страх, беспокойство, перенапряжение, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям.
Тамаринд: хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность.
Фенхель: гнев, ненависть, зависть, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность.
Шафран: гнев, ненависть, зависть, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность.
Горчица: картофель.
Горчица черная (семя): овёс.
Имбирь: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, пшеница (белый хлеб), сахар, конфеты, пирожные.
Кардамон: молоко, мороженое, сливки, пшеница (белый хлеб), картофель, сахар, конфеты, пирожные.
Кориандр: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, картофель.
Корица: молоко, мороженое, сливки, сахар, конфеты, пирожные.
Куркума: овёс, сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, сахар, конфеты, пирожные, жирная пища.
Мускатный орех: сахар, конфеты, пирожные.
Перец: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, рис.
Тмин: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, пшеница (белый хлеб), картофель, капуста.
Фенхель: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, капуста.
Шамбала: жирная пища.
Шафран: молоко, мороженое, сливки, жирная пища. опубликовано econet
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