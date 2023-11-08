Аюрведические специи, влияющие на усваиваемость пищи и характер

Пряности и специи не просто делают еду вкуснее, благодаря добавлению в пищу приправ можно повысить её благость, увеличить полезность, а также улучшить состояние здоровья как физического, так и эмоционального. Специи, способствующие улучшению черт характера Гвоздика: страх, беспокойство, перенапряжение, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность. Горчица, (семя): страх, беспокойство, перенапряжение. Имбирь: нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, острота реакции, живость воображения, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность. Кардамон: страх, беспокойство, перенапряжение, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям. Кориандр: гнев, ненависть, зависть, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность. Корица: страх, беспокойство, перенапряжение, острота реакции, живость воображения. Куркума: гнев, ненависть, зависть, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность. Перец черный: нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность. Перец красный: нерешительность, жадность, склонность к репрессиям, острота реакции, живость воображения, хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность. Тмин: страх, беспокойство, перенапряжение, нерешительность, жадность, склонность к репрессиям. Тамаринд: хорошая память, острота ума, интеллект, интеллигентность. Фенхель: гнев, ненависть, зависть, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность. Шафран: гнев, ненависть, зависть, стабильность, энергичность, умиротворение, нежность, доброта, любовь, сострадательность. Специи, улучшающие усваиваемость пищи Гвоздика: молоко, мороженое, сливки, рис, картофель. Горчица: картофель. Горчица черная (семя): овёс. Имбирь: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, пшеница (белый хлеб), сахар, конфеты, пирожные. Кардамон: молоко, мороженое, сливки, пшеница (белый хлеб), картофель, сахар, конфеты, пирожные. Кориандр: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, картофель. Корица: молоко, мороженое, сливки, сахар, конфеты, пирожные. Куркума: овёс, сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, сахар, конфеты, пирожные, жирная пища. Мускатный орех: сахар, конфеты, пирожные. Перец: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, рис. Тмин: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, пшеница (белый хлеб), картофель, капуста. Фенхель: сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, капуста. Шамбала: жирная пища. Шафран: молоко, мороженое, сливки, жирная пища. опубликовано econet P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

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