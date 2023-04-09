Этот сок очень полезен для щитовидной железы

Несмотря на то, что данный сок действительно способен улучшить состояние и работу щитовидной железы, заменять им медикаментозное лечение не следует, а перед потреблением желательно проконсультироваться со специалистом.
Щитовидная железа расположена у нас в передней части шеи. Она имеет очень характерную форму бабочки.
Важность этого органа заключается в том, что он оказывает влияние на работу всех систем организма: участвует в обмене веществ, выработке гормонов и других жизненно важных процессах.
Щитовидная железа имеет белок под названием тироглобулин, который при соединении с йодом вырабатывает ряд химических веществ, регулирующих работу органов, тканей и клеток.
Нарушения возникают в том случае, если этому белку не удается соединиться с йодом, в результате развивается дисбаланс, который существенно снижает качество жизни.
Самым распространенным нарушением является гипотиреоз, считается, что в 80% случаев именно с ним сталкиваются люди, когда обнаруживают у себя проблему с щитовидной железой.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Данное состояние вызвано снижением выработки гормонов щитовидной железы, что, в свою очередь, вызывает ряд негативных изменений в человеческом организме.
Еще может развиться заболевание под названием гипертиреоз, которое, в противоположность первому, наоборот, связано с чрезмерной активностью железы.
Есть и другие болезни, нарушающие ее функцию, и вызывающие тем самым нежелательные эффекты в работе организма.
Но к счастью, здоровые привычки помогают защитить наше здоровье и в значительной степени снизить риск подобных состояний.
И сегодня мы собираемся рассказать вам об одном из них: мультивитаминном соке, который, благодаря своей питательной ценности, принесет нашему организму огромную пользу.
Мультивитаминный сок, который мы рекомендуем вам, поможет позаботиться о здоровье щитовидной железы и будет стимулировать ее функцию.
Он богат витаминами А и В, антиоксидантами и такими минеральными веществами, как йод. А ведь этот натуральный компонент регулирует определенные функции, которые могут нарушиться из-за гормональных нарушений в организме.
Сок включает в себя такие продукты, как морковь, богатую бета-каротином (провитамин А), а это вещество, как известно, необходимо для корректной выработки гормонов щитовидной железы.
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
Еще этот сок обеспечит наше тело значительным количеством витаминов группы В, благодаря зелени и овощам, которые также необходимы для нормальной работы щитовидной железы.
Без вышеперечисленных питательных веществ организм теряет способность эффективно усваивать йод, необходимый элемент для выработки гормонов как в самой железе, так и в надпочечниках.
Сок содержит и этот минерал (в значительных количествах), так как в его состав входят такие продукты питания, как водоросли спирулина, шпинат и огурец.
А если и этих аргументов недостаточно, чтобы убедить вас, вот еще один: сок обладает высокой энергетической ценностью и при этом содержит минимум калорий. Это не только не приведет к нежелательной прибавке в весе, но, напротив, поможет его скорректировать в сторону уменьшения.
Наш мультивитаминный сок готовится из ингредиентов, которые легко достать в любом магазине вне зависимости от времени года.
Эти фрукты и овощи легко впишутся в любой рацион питания.
В результате у вас получится полезный напиток, который не только защитит щитовидную железу, но и поможет снизить артериальное давление, уровень холестерина в крови и решить другие проблемы, связанные с нарушением обмена веществ.
Потребление этого сока будет отличной превентивной мерой от всего этого, так что не нужно ждать, когда вышеуказанные проблемы появятся. Можно начинать пить прямо сейчас.
Ингредиенты:
1 огурец
5 стеблей сельдерея
6 листьев шпината
1 яблоко
5 шт. моркови
1 стакан кокосовой воды (250 мл)
сок 1 лимона
1 чайная ложка спирулины (порошок, 10 г)
Способ приготовления:
Тщательно вымойте все ингредиенты и порежьте, чтобы облегчить дальнейшее смешивание (кроме спирулины, кокосовой воды и лимонного сока, естественно).
Затем положите все в блендер, добавьте жидкости и смешайте до получения однородной консистенции.
Подавайте напиток свежеприготовленным и старайтесь выпивать по два стакана в день.
Лучше всего, если это станет регулярным, 2-3 раза в неделю.
Обратите внимание, что данный напиток является прекрасным дополнением к лечению щитовидной железы, но никак не его заменой.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Эффективность может варьироваться в зависимости от особенностей каждого конкретного организма, а также от образа жизни, которого придерживается человек.
Помните, если вы заподозрили у себя какое-либо отклонение в работе внутренних органов, важно как можно раньше проконсультироваться со специалистом, сделать своевременную диагностику и получить соответствующее лечение.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш новый telegram-канал Рецепты • Диеты • Похудение
Ждем Вас и любим!
Добавить комментарий