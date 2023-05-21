8 волшебных точек, которые помогут при нарушениях сна

Долго не засыпаете, мешают идеи и мысли о событиях дня? В китайской медицине существует расслабляющая методика точечного массажа.Точечное воздействие проводится за 2-3 часа перед сном или во время непредвиденного пробуждения.

Долго не засыпаете, мешают идеи и мысли о событиях дня? Воздействуем на точку ИНЬ-ТАН, переносица, и мочку уха с правой стороны.

Точечный массаж при бессоннице

Методика точечного массажа расслабляющая, успокаивающая, седативная. Воздействие проводить за 2-3 часа перед сном или во время непредвиденного пробуждения. Выполнять не более 10 мин.

Точка №1. ЮН-ЦЮАНЬ - в середине складки, образованной на подошве стопы при сжатии пальцев ноги.



Точка №2. ШЭИЬ-МАЙ - на середине расстояния от наружной лодыжки до пяточного бугра стопы.



Точка №3. КУНЬ-ЛУНЬ - за наружной лодыжкой, между сухожилием и лодыжкой.



Точка №4. САНЬ-ИНЬ-ЦЗЯО - на три цуня выше верхнего края внутренней лодыжки.



Точка №5. ХЭ-ГУ - на вершине, образованной при сжатии 1-го и 2-го пальца руки на тыльной стороне.

Точка №6. ШЭНЬ-МЭНЬ - на пересечении лучезапястной складки с гороховидной костью сустава.



Точка №7. ТАЙ-ЮАНЬ - на месте определения пульсовой диагностики ни 1,5 цуня от лучезапястной складки по лучевому отделу предплечья (нижней трети его).



Точка №8. ШОУ-САНЬ-ЛИ - на 2 цуня от точки ЦЮЙ-ЧИ, расположенной в конце локтевой складки (снаружи локтевого сустава).

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Измельченный корень бузины заварить стаканом кипятка, затем прокипятить на слабом огне до 15 мин и настоять до 30 мин, процедив через марлю, принимать по столовой ложке в день. Можно также положить под подушку сухой хмель в марлевом мешочке.

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