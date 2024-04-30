Тахикардия: что это и как бороться

Изменение сердечного ритма – состояние, которое испытывают абсолютно все люди, не зависимо от того, имеются у них заболевания сердца или нет. Другое дело – причины этого заболевания: они могут быть совершенно разными. Ниже мы расскажем о видах тахикардии и как с ними бороться.

Изменение сердечного ритма

Изменение сердечного ритма – состояние, которое испытывают абсолютно все люди, не зависимо от того, имеются у них заболевания сердца или нет. Другое дело – причины этого заболевания: они могут быть совершенно разными. Ниже мы расскажем о видах тахикардии и как с ними бороться.

Тахикардия в широком смысле слова – учащённое сердцебиение. Нормальная частота сердечных сокращений (ЧСС) колеблется в пределах 60-80 ударов в минуту. Всё, что меньше 60 – брадикардия, а что больше 80 – тахикардия. При этом тахикардия тахикардии рознь. Сказать, что у человека с ЧСС больше 80 ударов в минуту – тахикардия, всё равно, что ничего не сказать. «Разновидностей» тахикардии много, и каждая требует своего лечения.

Чтобы яснее понимать суть тахикардии, нужно иметь представление о проводящей системе сердца – системе, которая обеспечивает правильное регулярное сокращение сердечной мышцы.

В сердце есть синоатриальный узел – именно в нём в норме возникает электрический импульс, который распространяется по всему сердцу, вызывая его сокращение. Кроме этого узла есть и другие образования (атриовентрикулярный узел, пучок Гиса, ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье), в них импульсы в норме не вырабатываются. Если же это происходит, то ритм сердца становится неправильным (несинусовым). Нервные волокна, по которым проходят электрические импульсы, образуют своеобразную сеть, располагающуюся в толщине сердечной мышцы. При некоторых заболеваниях импульс может «бегать по кругу» в этих волокнах, вызывая частые повторные сокращения сердца – тахикардию.

В зависимости от механизма возникновения тахикардии различают несколько её видов.

Начнём с такого понятия, как синусовая тахикардия. Смысл этой тахикардии заключается в том, что синоатриальный узел начинает чаще генерировать электрические импульсы и как результат – учащённое сердцебиение (тахикардия).

Синусовая тахикардия может быть:

физиологической (возникает как закономерная реакция на физическую нагрузку);

неврогенной (при психоэмоциональном стрессе, неврозе, нейроциркуляторной дистонии);

кардиогенной (при сердечной недостаточности);

эндокриногенной (при тиреотоксикозе, патологии надпочечников);

при инфекционных заболеваниях, лихорадке.

Отличительными особенностями синусовой тахикардии являются постепенное начало и окончание, ЧСС при ней не превышает 160 ударов в минуту, вегетативные пробы всегда дают эффект (о них чуть ниже).

Синусовая тахикардия проявляется ощущением сердцебиения, которое может сопровождаться болями в сердце, нехваткой воздуха.

При этом эффективно уменьшают ЧСС рефлекторные методы – вегетативные (вагусные) пробы:

1. проба Вальсальвы (натуживание с задержкой дыхания после глубокого вдоха на 20-30 с);

2. массаж правого каротидного синуса в течение 10-15 с;

3. проба Ашнера-Даньини (надавливание на глазные яблоки в течение 5 с, пациент при этом лежит на спине, глаза закрыты, взгляд направлен вниз);

4. опускание лица в холодную воду на 10-30 с;

5. присаживание на корточки;

6. вызывание рвотного рефлекса;

7. надувание воздушного шарика;

8. прыжок с небольшого возвышения;

9. комбинация перечисленных приёмов.

Существуют противопоказания к вегетативным пробам: возраст старше 65 лет, выраженная энцефалопатия, инсульт в прошлом, глаукома, тяжёлая сердечная недостаточность, синдром слабости синусового узла, синдром каротидного синуса.

Лечение синусовой тахикардии. Во-первых, нужно найти её причину – то заболевание или состояние, приведшее к её возникновению – и по возможности устранить её (причину) или снизить её влияние на сердечную деятельность. Этим занимается врач. Во-вторых, чтобы не провоцировать синусовую тахикардию, нужно снизить количество или исключить из употребления крепкий чай, кофе, алкоголь, острую пищу, переедание; соблюдать правильный режим труда и отдыха. При недостаточности этих мер врач назначает препараты, уменьшающие ЧСС. В случаях упорной тахикардии показано электрофизиологическое исследование для решения вопроса о хирургическом лечении.

Синусовая тахикардия – относительно благоприятное состояние, которое при правильном подходе и лечении может быть излечено.

Серьёзнее обстоят дела с пароксизмальными тахикардиями – приступообразными нарушениями сердечного ритма, характеризующиеся высокой частотой сокращений (140-220 ударов в минуту и более). Пароксизмальные тахикардии случаются при появлении в сердце более активного очага, чем синоатриальный узел, генерирующего электрические импульсы. Этот новый более активный очаг может быть в предсердиях или в желудочках сердца.

Приступ (пароксизм) этой тахикардии начинается и заканчивается внезапно (в этом главное отличие от синусовой тахикардии). Нередко начало приступа ощущается как толчок в груди, отмечается сердцебиение, слабость, чувство страха, учащённое мочеиспускание.

У молодых людей без заболеваний сердца выраженных нарушений кровообращения не наблюдается. У них пароксизмальная тахикардия может продолжаться сутками и не приводить к сердечной недостаточность. А при наличии болезней сердца, особенно в пожилом возрасте, высокая ЧСС не обеспечивает полноценный ударный и минутный объёмы сердца, что приводит к снижению давления, малому поступлению крови в головной мозг. Появляется головокружение, могут быть обмороки, транзиторные ишемические атаки. Уменьшение кровотока в сердце может вызвать приступ стенокардии, инфаркт миокарда. Снижение кровотока в почках ведёт к отсутствию мочеиспускания.

Причины пароксизмальной тахикардии:

электролитные нарушения (изменения количества ионов в крови);

гормональные расстройства;

резкое переутомление;

рефлекторное влияние других органов;

избыточное употребление кофе, алкоголя;

на фоне пороков сердца, лёгочного сердца, кардиосклероза, пролапса митрального клапана).

Пароксизмальная тахикардия может быть устранена вегетативными пробами. Однако чаще всего применяют лекарственную терапию (подбирается врачом!), а при её неэффективности – электрические методы лечения (проводятся только врачами стационаров).

Еще одной разновидностью учащённого сердцебиения является фибрилляция предсердий (старое название – мерцательная аритмия) – это хаотичные сокращения волокон сердечной мышцы под влияние импульсов, исходящих из других очагов (а не из синоатриального узла) с ЧСС до 350-600 ударов в минуту.

При трепетании предсердий (ещё одна разновидность учащённого сердцебиения) наблюдается ритмичная деятельность предсердий с ЧСС до 250-350 ударов в минуту.

Причины фибрилляции и трепетания предсердий:

ИБС;

острый инфаркт миокарда;

пороки сердца (приобретённые и врождённые);

тиреотоксикоз;

артериальная гипертония;

ТЭЛА;

тяжёлая сердечная недостаточность;

алкогольное влияние на сердце;

лёгочное сердце и др.

Клиническими симптомами фибрилляции и трепетания предсердий являются классические признаки сердечной недостаточности: внезапное сердцебиение, иногда как удар в грудь, чувство страха, учащённое мочеиспускание, общая слабость, головокружение, потемнение в глазах, иногда потеря зрения, одышка. Вегетативные пробы временно замедляют ритм, но аритмичность, свойственная этим двум состояниям, сохраняется.

Приступ фибрилляции и трепетания предсердий устраняется только в условиях стационара лекарствами или электрической кардиоверсией.

До этого момента речь шла, в основном, о тахикардиях, которые вызываются импульсами из активных очагов в предсердиях. Но бывают тахикардии, возникающие от импульсов, идущих из желудочков сердца (пучок Гиса и его ножки, волокна Пуркинье). Это желудочковые тахикардии. При них наблюдается более тяжёлое нарушение кровообращения, может возникнуть шоковое состояние. Вегетативные пробы здесь неэффективны, они не урежают ЧСС, которая колеблется в пределах 140-220 ударов в минуту. Желудочковая тахикардия – жизнеугрожающее состояние, поскольку является угрозой перехода в фибрилляцию желудочков (зачастую терминальную).

Причины желудочковой тахикардии:

острый инфаркт миокарда;

постинфарктная аневризма;

артериальная гипертензия с выраженной гипертрофией миокарда левого желудочка;

острый миокардит;

кардиосклероз;

гипертрофическая и дилатационная кардиомиопатия;

пороки сердца (врождённые и приобретённые);

хроническое лёгочное сердце;

амилоидоз;

гемохроматоз;

тиреотоксикоз;

опухоли и травмы сердца;

«сердце спортсменов».

Лечение желудочковой тахикардии только медикаментозное, лекарственные препараты назначает врач. Для устранения приступа желудочковой тахикардии в зависимости от исходного состояния применяют лекарственную или электроимпульсную терапию.

Фибрилляция желудочков – полностью дезорганизованная деятельность желудочков, при которой нет их адекватного и одномоментного сокращения. Заболевания, способные привести к фибрилляции желудочков, те же, что и при желудочковой тахикардии.

Клиническая картина при этом состоянии специфична: потеря сознания, судороги, шумное хрипящее дыхание, прогрессирующий цианоз, сужение зрачков с быстрым последующим расширением, непроизвольное мочеиспускание, редко – дефекация. В период от нескольких секунд до 1 мин судороги и дыхание прекращаются.

Первая помощь при этом состоянии:

убедиться в отсутствии пульса на сонных артериях;

приступить к сердечно-легочной реанимации – непрямому массажу сердца и дыханию «рот-в-рот» — до момента доставки дефибриллятора.

Реанимационные мероприятия проводятся врачами-реаниматологами по четкому алгоритму.

Эта основная информация, касающаяся тахикардий, которую нужно знать. Конечно, она упрощена для лучшего восприятия. Однако мы надеемся, что для людей, не вовлечённых в медицину, статья оказалась полезной и помогла хотя бы немного понять суть тахикардий.опубликовано econet

Автор: А.В. Косова