Cоветы рефлексологов: Упражнения, которые балансируют эмоции и энергию

Следуйте этим советам, выполняйте нехитрые упражнения, и вы сможете значительно улучшить свое состояние...

Наука, изучающая биоактивные точки на наших руках, стопах, ушах, называется рефлексологией.

Этот мини-массаж избавит от плохого самочувствия

Специалисты, изучающие биологические точки на теле, могут многое рассказать о состоянии нашего организма, определить заболевание и исцелить его, активировать биологические процессы.

В данной статье мы расскажем вам, за что отвечает каждый палец на наших руках.

Большой палец

Большой палец отвечает за головную боль, беспокойство.

Первый палец на руке, будто якорь, — ответственен за наши поступки.

Этот «эмоциональный» пальчик неразрывно связан с нашими тревогами, переживаниями, беспокойством.

Биоточки на большом пальце отвечают также за работу желудка, селезенки.

Когда вы нервничаете, ощущаете подавленность, у вас болит голова, сдавите большой палец на руке, слегка помассируйте его. Спустя всего несколько минут вы почувствуете облегчение.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Указательный палец

Отвечает за боли в мышцах, упадок духа.

Второй палец руки имеет непосредственное отношение к нашим страхам, смущению.

Также указательный пальчик отвечает за почки. Как показала практика, когда традиционное лечение этого внутреннего органа дополняется рефлексологией, заболевание гораздо легче поддается лечению.

При мышечных болях, чувстве дискомфорта будет полезно помассировать указательный палец – вам сразу станет легче.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Средний палец

Средний палец отвечает за усталость, злость, раздражительность.

Современная медицина уверяет, что во время массажа третьего пальца улучшается работа печени.

Чтобы снять усталость, избавиться от чувства беспокойства, помните несколько минут средний палец – кровообращение в теле улучшится, и вы почувствуете себя лучше.

Безымянный палец

Биоактивные точки на этом пальце несут ответственность за негативные эмоции.

При расстройстве пищеварительного тракта, сбившемся дыхании массирование безымянного пальца также поможет.

Когда возникает чувство, что кто-то истощил вас эмоционально, энергетически, сбивается дыхание - несильно надавите на четвертый пальчик руки – облегчение придет уже спустя несколько минут.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Мизинец

Биологически активные точки мизинца помогают справиться со стрессом, эмоциями, нервозностью.

К тому же, пятый пальчик на ладони отвечает за наше мировоззрение, осознание себя, влияет на самооценку.

Когда вы чувствуете, что чересчур увлеклись самобичеванием, слишком самокритично к себе относитесь, но не можете ничего с этим поделать, глубоко вздохните и немного помассируйте мизинчик на руке – это поможет привести мысли в порядок, успокоит.

Наша ладонь

Массирование ладоней в целом снимет общее напряжение в теле, головокружение, поможет с проблемами желудочно-кишечного тракта, избавит от тошноты.

Биоактивные точки на наших ладошках ответственны за большинство внутренних органов организма.

Сложите вместе ладони, совершите вращательные движения, три раза медленно вздохните – вы почувствуете облегчение.

Наши руки

Человеческая рука отвечает за концентрацию внимания, кровообращение.

Если Вам необходимо собраться с мыслями, сконцентрировать внимание на чем-то, обуздать свои мысли, соедините ладошки, надавите – это поможет справиться с волнением.

Следуйте советам рефлексологов, выполняйте нехитрые упражнения, и вы сможете значительно улучшить свое состояние.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet