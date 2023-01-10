Какой у вас тип живота и как от него избавиться

Форма и тип нашего живота могут быть обусловлены различными факторами, при этом каждый из них имеет свои особенности...
Человеческое тело уникально, особенно если мы возьмем одну из его частей, надо сказать, наиболее проблемных — живот.
И несмотря на то, что все склонны к тому, чтобы иметь лишние прослойки жира в области талии, распределяются они абсолютно по-разному, определяя таким образом форму живота, и избавиться от них также можно при помощи различных мер.
Если вы еще не знаете, к какому типу относится ваш живот и как его сделать более плоским, то наша сегодняшняя статья для вас: в ней мы расскажем о типах живота и поделимся полезными советами, как можно его убрать.
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Данный тип живота встречается, как правило, у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, то есть у тех, кто большое количество времени проводит сидя (в офисе, например). Представляет собой он несколько крупных складок, напоминающих сложенные друг на друга автомобильные покрышки.
Вредные привычки: итак, как мы только что сказали, эти люди не утруждают себя физической нагрузкой, потребляют большое количество сладостей, мучных изделий и продуктов, содержащих сахара (то есть едят высококалорийную пищу).
И скорее всего, кроме увеличения своего живота они замечают также нежелательную прибавку в объеме и весе в области ног и бедер.
Советы, как можно избавиться от такого живота:
Так называемый «стрессовый» тип живота присущ, как правило, очень ответственным людям, перфекционистам.
Нередко помимо выпирающего живота таких людей беспокоит еще и синдром раздраженного кишечника, что в свою очередь провоцирует отечность и вздутие, и картина только ухудшается.
Вредные привычки: в силу своей постоянной занятости и желания все успеть, такие люди часто пропускают необходимые приемы пищи и отдают предпочтение фаст фуду, газировке и кофеиносодержащим напиткам.
Советы, как можно убрать такой живот:
Данный тип живота наиболее часто встречается у женщин, которые недавно родили ребенка и в силу различных обстоятельств никак не могут заняться собой, посвящая все время малышу.
Для того, чтобы вернуться к своему обычному весу и прежней фигуре потребуется по меньшей мере 6 недель, поэтому не расстраивайтесь, если у вас не получилось сделать этого раньше и не усердствуйте сильно.
Вредные привычки: сразу же после родов возвращаться к обычному ритму занятий и тренировок, постоянно испытывать стресс из-за того, что быстро восстановить нормальный вес не получается, пренебрегать диетой после родов в период кормления ребенка.
Советы, как справиться с таким животом:
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«Вздутые» животы с утра, как правило, достаточно плоские, но в течение дня они увеличиваются в размерах из-за скопления большого количества кишечных газов и расстройства желудка.
Эта проблема знакома почти всем, как худышкам, так и дамам, страдающим от избыточного веса, так как связана она скорее с плохим пищеварением, непереносимостью определенных продукты питания и аллергическими реакциями организма.
Вредные привычки: есть некоторые продукты несмотря на негативную реакцию своего организма, плохо пережевывать пищу.
Советы, как убрать такой живот:
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Источник: https://econet.by/
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