Бактерии — наиболее распространенная форма жизни на Земле. Бактерия состоит только из одной клетки и имеет свойства как животных, так и растений.

БАКТЕРИИ

Бактерии — это нечто отличное от грибов, вирусов и прочих форм жизни. Если вирусы не живые, то бактерии — абсолютно живые. Если грибы живут цивилизациями, то бактерии живут колониями. Бактерии могут жить как одиночными экземплярами, так и группами.

Бактерии бывают разными: палочки, кокки, двойные кокки (диплококки), могут существовать в форме спиралек и т. д., то есть могут быть совершенно любыми.

Бактерии находятся везде — на клавиатуре, на посуде, на дверных ручках, на фильтрах. Чемпион по сбору бактерий — губка для мытья посуды. Использовать ее можно не более трех дней, затем губку следует безжалостно выбросить.

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Огромное количество живых бактерий сидит у каждого на языке — поэтому каждое утро соскабливайте их оттуда.

Мы не будем рассказывать вам о сотнях существующих бактерий, а только о тех, с которыми мы встречаемся каждый день.

Стрептококки

Первая группа бактерий — стрептококки. Стрептококки встречаются двух видов. Один вид — бетагемалитический. Второй вид стрептококков — гнойный (вызывает рожу, фурункулы, кариес — действительно, бывает, что м кариес вызывается стрептококком).

Бетагемалитический стрептококк. Очень опасен стрептококк, вызывающий ревматизм, и страшен он тем, что поражает все внутренние органы. Ревматизм — это настолько серьезное заболевание, что для его лечения системой здравоохранения выделяется специальный врач.

Каков путь распространения такого стрептококка в организме?

Стрептококк проникает внутрь через миндалины, через рот, через посуду, воздушно-капельным путем, бытовым — и заявляет о начале своей жизни в организме с начавшейся ангины. Затем поражает лимфатические узлы.

Потом стрептококк попадает в почки, и начинается пиелонефрит.

Если во время полового созревания он поселится в придатках — получим аднексит (воспаление придатков).

Затем при понижении температуры, неправильном образе жизни, плохом иммунитете стрептококк заселяется в суставы — получается инфекционный аллергический полиартрит.

Параллельно с суставами стрептокок проникает в сердце — и у человека образуется порок клапанов и всякие пролаксы.

Потом стрептококк проходит в молочные железы — получаются гнойные фиброаденомы, кисты, микрокисты.

Потом попадает второй раз в почки — получается глубокий нефрит: гломерулонефрит.

Затем он может проникать в центральную нервную систему (и если это будет центральная нервная система маленького ребенка — у ребенка разовьются судороги, если взрослого человека — разовьется невроз).

Потом стрептококк поражает щитовидную железу, и мы получаем воспаление щитовидной железы. И человек всю жизнь живет с этим стрептококком.

А умирают люди с организмом полным стрептококком, как правило, от сердечно-сосудистой недостаточности — мегалита, эндокардида, панкардида, то есть от воспаления сердечной мышцы и оболочек сердца.

Но при этом у зараженных лиц всю жизнь могли болеть суставы, мучить грудная астма. А заканчивается это для больного, как правило, отеком легких, сердечной недостаточностью и прочими близкими к ним болезнями: истонченность сердечной мышцы, отеки на ногах. Эта бактерия постепенно истощает организм человека, от чего можно промучится всю жизнь, заболев с самого детства.

Стрептококк очень плохо подается лечению антибиотиками, он лечится только специфическими антибиотиками пенициллинового ряда, хотя сейчас появляются небольшие группы более эффективных антибиотиков.

Стрептококк в организме — обычно это очень вялотекущая хроническая инфекция, которая вызывает в организме одновременное поражение почек, придатков, кожи, суставов, щитовидной железы.

Гнойный (ииогенный) стрептококк. Назовем несколько заболеваний, вызываемых этим типом стрептококка.

Рожа — стрептококковое гнойное инфекционное заболевание, при котором никакие бабушкины тряпочки больному не помогут — для борьбы с этим заболеванием нужны только антибиотики.

Пиодермия — стрептококковое поражение практически всех межклеточных пространств, когда иммунитет очень слабо реагирует на стрептококк.

Синегнойная палочка — внутренняя больничная инфекция, она проявляется обычно после перенесенной операции.

Стафилококк

Говоря просто, стафилококк бывает двух типов: белый кожный — это белые маленькие прыщики на лице; золотистый — рыхлые красные гнойные колдобины на лице. Именно так обычно выражены виды стафилококков.

Стафилококк живет в кишечнике, в лимфе, во внутренних органах. Вызывает пневмонию, остеомиелит, глубочайшие поражения всех внутренних органов, но, в основном, легких. Вызывает также гайморит, отит, пневмонию у детей и бронхиты.

Причина возникновения пневмонии: закупоривается лимфоузел, который у нас работает как лимфатический коллектор. Из-за этого перестает отхаркиваться вода из легких, то есть возникает так называемое «тонущее легкое», когда легкое захлебывается в собственной воде.

Хламидии

Есть такие бактерии, наполовину смешанные с вирусом. Одна часть у нее бактериальная, вторая часть — вирусная. Когда мы «пугаем» бактериальную часть, хламидия уходит в свою вирусную оболочку и проникает в клетку. Обычные бактерии в клетку проникают не часто, но когда они смешанны с вирусом, их возможность проникать в клетку возрастает колоссально.

Хламидия несет на себе жир (холестерин) — собственные энергетические запасы. И эти запасы жира наносят нам большой вред, потому что откладываются хламидией на стенках сосудов. Тем самым хламидия вызывает жировое зарастание аорты и мелких сосудов сердца.

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Американцы брали соскоб у скончавшихся от инфаркта, и выяснили, что на стенках сосудов сердца находятся не атеросклеротические бляшки, как все мы привыкли думать, а хламидии. Отсюда такой парадоксальный вывод — мойте руки перед едой, потому как инфаркт заразен: зачастую его причина — хламидиоз, и особенно эта причина инфаркта встречается у молодых людей.

Кишечная палочка

Дизентерия, сальмонеллез, псевдотуберкулез — в основе этих заболеваний лежит кишечная палочка всевозможных вариаций и проявлений. У кишечной палочки тысячи ворсинок, которыми она настолько плотно цепляется за ворсинки кишечника, что вызываемый ее присутствием понос может длится три-четыре недели.

Организм с помощью поноса старается ее смыть — у него такой защитный инстинкт: как только кишечная палочка начинает активизироваться, кишечник пытается смыть ее струей воды, убрать. При этом он полностью задраивает люки в кишечнике, чтобы ничего не проникало в кровь.

Мы же мешаем кишечнику, потому что нам мешает понос. А ведь понос — это защитная сила организма, так же как и рвота.

Все, что выделяется из организма — это его защитная сила.

Сальмонелла

Сальмонелла — очень мощная патогенная бактерия. Американцы с сальмонеллезом справились, облучая радиацией все продукты, потому что радиационное облучение убивает бактерии.

Грибы радиация не убивает, они еще больше растут, а бактерии радиация убивает.

Клебсиела

Далее клебсиела — очень вредная бактерия, которая живет в кишечнике, вызывает пневмонию, «тяжелые артриты» прочие достаточно сложные поражения. Все, у кого непонятные язвенные явления, неспецифические колиты, всякие разные поражения, скорее всего, присутствует какая-то другая бактерия типа клебсиелы. Живет в кишечнике, в легких, в суставах. Повторяю, клебсиела живет в кишечнике и поражает все внутренние органы вплоть до пневмонии.

Гонорея

Гонорея — мощнейший внутриклеточный паразит, удалить который можно, только ободрав вместе со слизистой. Раньше мужчины, больные гонореей, использовали для лечения формы серебра. Серебро на 70-градусном спирте впрыскивали прямо в уретру (а спирт является мощнейшим сжигающим веществом), и у больных облазило 10 слоев уретры. И только так, умертвив 10-15 слоев слизистой оболочки, несчастный мог избавиться от гонореи.

Гонорея сразу же проникает в предстательную железу, в яичники, придатки, уходит в почки, возникает гонорейный уретрит, простатит и тому подобное.

Лечится гонорея только антибиотиками! Никакие наши препараты с ней не справятся. Только консультация высокоспециализированных урологов и соблюдение их рекомендаций поможет выздороветь. Такая же ситуация и с сифилисом.

Мы не лечим заболевания, передающиеся половым путем (например, такие как трихомониаз) – в связи с этими заболеваниями используется понятие «критерий излечиваемости». Что такое «критерий излечиваемости»: у больного берется первый мазок, затем применяется 3-4 курса антибиотиков, повторяя контрольный мазок каждые 3 месяца. И лишь через 9 месяцев можно окончательно сказать, что человек здоров, что у него нет гонореи, трихомониаза или сифилиса.

Туберкулез

Туберкулез — отвратительное заболевание. Обычно говорят: «Туберкулез живет в легких». Это не совсем верно: он живет в лимфатической системе легких.

Когда бактерия туберкулеза проникла в организм, лимфатическая система ее отловила и через бронхи опять вывела наружу — все отошло естественным путем, эвакуировалось. Но если бактерия плохо вышла через бронхи (например, у человека кашель возник, а мы взяли и дали ему подавляющие кашель таблетки, то есть начали неправильно лечить), — бактерия туберкулеза может остаться внутри организма. А оставшись, сначала она съест лимфоузел, потом начнет захватывать следующие узлы, сделает каверну (такую своеобразную пещеру), и пойдет дальше разрушать организм.

Бактерия будет грызть, гнойно расплавлять все вокруг себя. В ответ на это организм начинает активно бороться: увеличиваются все группы лимфоузлов, у больного держится постоянная температура — 37Д и 37,2. Это свидетельствует о протекающем в организме мощном процессе борьбы. Эта постоянная температура либо человека истощает, и он начинает слабеть, либо он все-таки борется.

А умирает человек при туберкулезе от внезапного кровотечения. Такое кровотечение невозможно остановить: когда сосуд прорывается и прогрызается бактерией, вся кровь легких устремляется в этот сосуд (ведь в легких огромное кровяное давление). Человек умирает от кровохарканья. Бронхи у больного все время раздражены, и он все время кашляет, во время этих кашлевых толчков однажды рвется сосуд, и кровь выходит в горло.

Бактерия туберкулеза практически нечувствительна к антибиотикам.

Что такое нелегочная форма туберкулеза? Лимфосистема разносит бактерию туберкулеза по всему организму, и туберкулез легких — это всего лишь одно из мест локализации бактерии, то место, где бактерия «зацепилась». Именно поэтому существует также туберкулез костей, придатков, туберкулез почек.

Иммунитет в борьбе с туберкулезом играет огромную роль, иммунитет с туберкулезом может справиться, в отличие, например, от глиста, с которым иммунитет не справится ни при каких условиях — глист может либо умереть, либо уйти, либо свой срок дожить внутри человека. По больному организму нужна энергия, мощнейшая энергия.

Чем обычно лечат туберкулез? Антибиотики + огромное количество жира: барсучьего, собачьего, всякого разного. Для чего нужен жир? Нам нужна энергия на борьбу. Многие наши дистрибьюторы сами болели, у некоторых были дети больные туберкулезом — и большинство из них вылечились.

Но будьте внимательны! Не занимайтесь самолечением! К врачам надо ходить обязательно! Только врач может назначать схему противотуберкулезных антибиотиков. Но туберкулезные антибиотики — это очень мощные и токсические антибиотики, от которых разрушается печень, болит желудок, развиваются язвы, тяжелые гепатиты.

Печень можно восстановить только нормальной едой/

Витамины, минералы должны поступать в организм в больших количествах.

Вакцинация от туберкулеза рациональна, когда в организм поступает ослабленная бактерия туберкулеза, возникает защитный лимфатический иммунитет. Большинство вакцинаций спорны. Туберкулезную вакцинацию мы вынуждены признать, потому что для ребенка, находящегося в постоянном туберкулезном контакте, лучше, когда он привит против туберкулезной палочки. Можно выступать против полиомиелитной вакцины, потому что мы не так часто встречаем полиомиелит, или тоже бешенство — не все дети общаются с собаками, а вот риск заболеть туберкулезом очень высок, тем более, что это воздушно-капельная инфекция. И конечно то, что приняли решения прививаться буквально с самого детства, с первых дней жизни, вероятно, это оправдано, потому что когда-то была очень высокая детская смертность именно от туберкулеза.

Характерная особенность бактерий

Какая характерная особенность у бактерий? Бактерии — это всегда гной. Гной бывает серого, зеленоватого и апполисцирующего цвета (перламутро-серовато-голубоватого). У гноя часто бывает неприятный запах. В месте гнойника практически всегда все болит. Если возник фурункул — в этом месте болят практически все нервные окончания.

Пути заражения бактериями

Бактрия на дереве расти не будет — ей нужно хорошее питание: мясной бульон, молоко, творог, сметана. Поэтому мясо, молоко, творог, сметана, сливки, яйцо куриное — самый притягательный продукт для бактерий. И когда мы это съедаем, мы сами становимся средой для размножения бактерий. Но пока бактерии пытаются размножаться в нашем организме, наши защитники-лейкоциты каждую минуту эти же бактерии поедают. А вот если лейкоцитов в организме нет или их мало — тогда бактерии начинает резко активизироваться.

Все бактерии проникают к нам через 5 систем. Например, вы съели бактерии и они попали в кишечник. Из кишечника бактерии проникают в сосуды, через стенку сосуда выходят в межклеточное пространство и в нем начинают размножаться. А когда хотят есть — нападают на клетку, убивают и берут ее пищу. Когда бактериям нужна еще пища, — они убивают следующую клетку и съедают ее пищу. Они проникли в межклеточное пространство есть, плодиться и размножаться.

Борьба организма с бактериями

Как же удалить бактерии из межклеточного пространства, если борющиеся с бактериями лейкоциты живут в кровеносных сосудах и лимфатических узлах?

Как же им проникнуть в межклеточное пространство к бактериям?

Оказывается, лейкоциты проникают в межклеточную жидкость через такую же дырку как и бактерии.

Когда лейкоциты съедать колонию бактерий — получается гной. И лейкоциты этот гной тянут в лимфу. Гною любым способом, через любой канал надо выйти из организма. Поэтому лейкоциты тянут гной к миндалинам — так возникают ангина, воспаление аденоидов и т. д.

Лимфа может потянуть гной в подмышечную впадину, где возникнет гидроденит или лимфоденит, потому что гной не сможет уйти из организма через подмышечную впадину. Если гной потянет в легкие — возникнет бронхит. Но если поверхность кожи близко, гной может пойти и через небольшой кожный канал: на коже возникнет небольшой нарывчик, прыщи и т. д.

Гной надо удалять. Например, у вас фурункул — он уже никуда не пойдет, у него дорожка. Его надо вскрыть именно через шапочку, другого пути нет. У вас киста на зубе — она никуда не пойдет, ее надо либо вскрыть, либо воздействовать на нее какими-то антибактериальными веществами, чтобы кто-то ее растащил. Кто ее может растащить? Макрофаги — это те же лейкоциты.

Воспалительный процесс протекает везде одинаково — в головном мозге, в сердце, в почках, матке, предстательной железе, везде все едино: если у тебя есть гнойник, значит, в этом гнойнике жила бактерия, а значит, там же жил и лейкоцит.

Поэтому гайморит — это значит, что этот процесс проходит в носу, проктит — то же самое происходит в прямой кишке, артрит — то же самое в сустав.

Все, что ближе к поверхности кожи, надо аккуратно вскрывать.

Но не надо трогать лицо. Если на коже лица стафилококк наметил себе дорожку, а человек взял и выдавил, то все зарубцуется. Но гной-то остался, и, значит, лейкоцит проложит себе еще одну дорожку. И, в конце концов, вместо одного прыщика в прыщах будет все лицо. Если под носом возник прыщ, а человек взял его и выдавил. Давил, давил, разрушил в конце концов оболочку, и все ушло в сосуд. Хорошо, если это вена (она уйдет вниз), а если это артерия — то она пойдет прямо в головной мозг и может возникнуть менингит. Поэтому на лице давить и выдавливать ни в коем случае ничего нельзя, особенно, если это что-то гнойное, стафилококковое. Маленький белый прыщик можно аккуратно иголкой вскрыть, но это обычно делают профессиональные косметологи. Если же это гнойный стафилококк, то он везде в организме. И есть ли смысл лечить кожу при таком состоянии?

Ведь откуда все это проникло на кожу? Из крови. Значит, смотрим на кровь. В кровь откуда попало? Кишечник, бронхи и половые пути. Больше никак не может попасть. У нас трое входных ворот — рот, нос и половые пути. Больше входных ворот нет, если, конечно, вы кожу не прокололи какой-нибудь иголкой, или, например, попала заноза, у которой на конце была бактерия, и все вокруг занозы загноилось. Потом организм это все отторгнет, потому что у нее есть входные ворота. А если нет входных ворот, он будет эти входные ворота поддавливать.

Возьмем другой пример: молочную железу, в которой поселились бактерии (например, стрептококк), и в которой уже образовался гнойный очаг: или мастит, или загноение дольки молочной железы, или кто-то случайно задел грудь в автобусе — результат одни: бактерии уже развились. В ответ на это лейкоциты выходят в молочную железу целыми группами захвата, как абсолютно сознательные существа. У молочной железы нет возможности вывести гной в виде прыщей. Что делает организм в данной ситуации? Он окольцовывает, быстро строит забор из кремния, чтобы замуровать бактерии. Если в организме будет достаточно кремния, то бактерии будут заживо замурованы, к ним не будет доступа питательных веществ, и они погибнут. Мы это называем «киста». Либо это место прорастет соединительной тканью, и так как любая железа называется аденос, то это будет «аденома».

Если это произойдет в щитовидной железе, то называться будет «аденома щитовидной железы» .

Для молочной железы, это будет «фиброаденома молочной железы» , или «мастопатия» .

Когда таких очагов много, это будет фиброзно-кистозная мастопатия .

Если это будет в матке, то это будет называться фиброматоз (фиброзно-аденомопатозная железистая миома и т. д. ).

Итак, там где было много бактерий и их не смогли рассосать, то они там же кальцинируются.

Бактериальная причина рака

Но если в это место успел попасть еще и вирус, и эти клетки переродились, то спустя время в этом месте будет раковая опухоль. Но запомните: если в этом месте сосуд не прорастает, это еще не рак. То есть, пока нет подвода сосудов, это еще не раковый процесс, это просто раковые клетки.

Но если к ним начинает поступать налаженное питание, то есть пророс сосуд — это уже раковая опухоль, которая будет расти и развиваться.

Эта опухоль будет сдавливать, уничтожать и отбирать у окружающих клеток питание. Постепенно в матке, в молочной железе начнется онкологический процесс, основа которого будет бактериально-вирусная.

Сюда также может попасть грибок, если он находится поблизости. Поэтому мастопатия бывает вирусная, бактериальная и грибковая, а бывает вирусно-бактериалыю-грибковая, но это одинаковый воспалительный очаг. В принципе, этот очаг может рассосаться, но для этого у организма должен быть активный иммунитет, активные лейкоциты, активная микроциркуляция, организм должен очищаться и все лишнее должно выходить через лимфатические протоки.

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Антибактериальное питание

Антибактериальное питание — лук, чеснок, мед, лимон, перец, масло чайного дерева, все, кроме тыквенных семечек (то есть чисто паразитарных вещей). Кроме тмина и укропа - все это является органическими кислотами. Начиная от ягод и заканчивая хвоей — это все антибактериальные вещи, одновременно антивирусные, антигрибковые и антибактериальные.

Существует несколько принципиальных вариантов восстановления.

Первое — еда. Если ребенок все время страдает ангинами, вариант еды у него должен быть антибактериальный. Он все время должен кушать витаминизированную натуральную пищу с фитонцидами — лук, чеснок, хвоя, прополис и т. д. каждый день.

Второе — корректоры, то есть растительные антибиотики: Кора муравьиного дерева, Поударка, Чеснок, Сильвер-макс (Коллоидное серебро), Масло чайного дерева (местный и внутренний прием) и др.

Все остальное — Жир печени акулы, Кошачий коготь, ФерстФуд, Молозиво — это иммуностимуляторы, а не антибиотики.

Но мы можем применять их вместе — иммуностимуляторы с антибиотиками. Антибиотики должны быть безопасны, натуральны, обязательно длительного приема, потому что бактерия не убивается быстро и легко.

А уничтожать бактерию необходимо. Если вирусы мы убить не можем, они и так мертвые, если грибы мы убить не можем, то бактерии мы можем убить, причем несколькими способами: химическими антибиотиками, натуральными и противобактериальной едой. Но очень важно помнить, что убивая бактерии, мы одновременно убиваем живые клетки печени и иммунной системы. Поэтому лучше и безопаснее следовать нашей программе.

Кто в организме живет

Итак, мы выяснили, что параллельный мир, который вокруг нас живет, делится на 5 больших групп (грибы, вирусы, бактерии и т. д. ), которые не имеют никакого отношения друг к другу. Но в организме человека могут быть представители одной, двух, трех, всех пяти групп.

От чего это зависит?

От образа жизни,

от иммунитета,

от характера еды,

от трех входных путей (половой, оральный и носовой), частично кожа.

Половая защита — (презервативы) плюс защитные средства (Коллоидное серебро) до или после.

Нос тоже можно защитить: с помощью респиратора, или просто не находится в эпидемической обстановке и т. д.

Рот защитить нельзя. Все, что мы съедаем, либо с водой (80% всей инфекции поступает через воду) попадает в желудочно-кишечный тракт.

Мы говорим: «Человек съел борщ и отравился. Что делать?» Во-первых, борщом отравиться нельзя, — им можно только заразиться, поскольку в борще никакой отравы нет. Зато там будут бактерии: кишечная палочка, быть может сальмонелла, дизентерийная палочка, стафилококк — это называется «заражение». Поднимется температура, рвота, понос и т. д. Творогом можно отравиться? Нет. Им можно заразиться. Водкой что можно сделать? Отравиться. Грибами? Отравиться.

Необходимо понимать разницу между «заразиться» и «отравиться». Если вы «заразились», это означает, что в вас проникли бактерии и надо лечиться.

Бактериальные заболевания бывают острые (когда что-то или кто-то только попал в организм), и хронические. Острое — это пока еще опасное заболевание, хронические — значит вас уже поработили.

Бактерии, вирусы, грибки, простейшие и паразиты живут и развиваются по-разному.

Причины заболеваний

Попытайтесь представить, что в человеке живет все одновременно: бактерия, вирус, грибок и паразит. Вот тут и возникает картинка: с одной стороны у нас течет, с другой стороны кашляется, с третьей стороны что-то почесывается, с четвертой стороны что-то отплевывается, из пятой точки поносит. И так каждый день, постоянно и в разных местах одновременно.

Можно ли в такой ситуации что-либо продиагностировать? Вряд ли, но давайте учиться понимать на примере какого-нибудь заболевания, какой-нибудь мощной инфекции, генерализованной, с поражением множества органов.

Например, псориаз. Сюда же подойдут экзема, нейродермит, они мало чем будут отличаться.

Что нам надо знать, чтобы понять, как нам надо действовать?

Псориаз. Причины

Нам надо знать причины псориаза.

У нас есть 12 причин, и мы взяли конкретное кожное заболевание.

Первая причина псориаза — психология: стрессы, нервная обстановка, страх и т. д., все, что касается ослабления иммунитета. Потому что псориаз не возникнет в мощном, иммунизированном, нормальном, здоровом организме. Он возникнет в ослабленном, боящемся организме, который не владеет своей энергетикой, потому что есть люди, которых вообще ничего не берет, работают спокойно в очаге туберкулеза, чумы и т. д. Т. е. это связано еще и с энергетикой организма в общем.

Второе — еда. Через еду поступают грибы, бактерии, вредные продукты, консерванты и т. д.

Напитки — закисляют и ухудшают работу выделительных систем.

Далее — АБВГД. Если исследовать кожу (что же на ней находится), то всегда обнаружатся грибы и частично — бактерии. Но в организме могут быть и вирусы, их никто не отменял.

Как правило, присутствуют избыточные медикаменты, т. е. человек мажет-мажет, еще что-нибудь делает, некоторые даже принимают гормоны.

Как правило, псориаз передается по наследству или есть предрасположенность, потому что если в семье ни у кого не было псориаза, то редко он у кого бывает сразу и в генерализованной форме. Как правило, либо у бабушки, либо где-то еще, потому что это родовое, и в основе лежат глубокие грибы: они могут передаваться прямо через плаценту.

Движение не принимает участие.

Вредные привычки - только если есть плесневый хлеб.

Биоэнергетика не работает.

Экология работает, но в общих чертах: чем хуже территория, на которой живет человек, тем больше.

Травмы не принимают участие.

Время не работает.

Мы перечислили все причины. Какие же из них ведущие? Первая — психология. Вторая ведущая причина — еда. Третья причина — АБВГД. Ухудшающая причина (но не ведущая) — напитки.

Вот три основных причины псориаза. Что вы ели, что вы пили, где вы это подхватили и почему не справился иммунитет.

Что делать?

Никакой панацеи от псориаза нет. Ни один врач псориаз не лечит. Если кто-то скажет, что лечит псориаз, ему будет положена Нобелевская премия, если он докажет это на болеющих псориазом больных. Но существуют хорошие результаты у отдельно взятых больных и у отдельно взятых врачей. Но повторить никто не может. Почему? Причины разные. У одного грибок один, у второго грибок другой, у третьего еще и токсокара, так что ухудшающие моменты есть у каждого.

Так что же делать при псориазе? Первым шагом всегда будет психология.

Надо настроить свою нервную систему на абсолютный позитив. Если с собой не договоритесь, вообще ничего делать не будете. Все, что касается нервной системы — прекратить реагировать на стресс, так как он выключает центральную нервную систему вместе с иммунитетом. Поэтому начинать надо всегда с центральной нервной системы.

Второе — тренировать свою энергетику.

Третье — изучить все, что есть о псориазе.

Далее — еда. Полностью убрать консервированное, копченое, сахар, то есть убрать все, что является, условно говоря, вредоносным, длительного хранения, с антибиотиками, нарушающее работу кишечника. Еда должна быть только живая. Вегетарианцы псориазом практически никогда не болеют. Убрать полностью все дрожжевые продукты, муку, картошку — остаться на нормальной еде: капуста, кабачки, каши (гречневая, рисовая, перловая, овсяная без молока), хорошее сливочное масло 82%, хорошая натуральная сметана и т. д. Больной псориазом не имеет права есть то же, что и остальные — иначе он погибнет.

Напитки — только вода и соки, можно зеленый чай. Соки должны быть только натуральные, свежевыжатые. Основой питания должна быть антибактериальная, антигрибковая, антивирусная еда.

Поскольку причина псориаза — грибы, бактерии и вирусы при плохом иммунитете, то еда должна «начинаться хреном, и кончаться им же». Если вы будете все время есть хрен с кашей, то псориаз уйдет у вас через 2 недели. А если вы будете кушать муку с пирожком и с дрожжами, то он будет распространяться. Еще раз повторимся — еда должна быть антибактериально-вирусно-грибковая. Напишите себе список и на холодильник повесьте. Утром чуть-чуть горчицы, потом чуть-чуть перца, потом хрена или сельдерея, клюква, брюква, калина, малина, брусника, чеснок. Конечно, кто что любит. Если есть натуральные продукты — это плюс. Но псориаз надо убивать, поэтому используем АБВГД-еду. Без нее бороться с заболеванием бесполезно: вы будете пить антибиотики, будете принимать противогрибковые препараты, но все это вы сможете сделать и едой. Раньше не было антибиотиков — они появились не так давно, и лечились раньше клюквой, прополисом, брусникой, хреном, горчицей и тому подобными средствами.

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АБВГД и спецпрограммы

Большинство специализированных растительных масел (кунжутное, хлопковое, масло арбузных косточек) обладает и противовирусным, и противогрибковым, и противобактериальным действием. Если вы сделаете масло зверобоя, или масло тысячелистника, или масло укропное или тминное, то вы сохраните информацию природы в масле. И это мало будет действовать: вы его добавляете в салат, а оно действует как антибиотик. Хоть эфир, хоть масло, хоть помаду сделайте. Если вы сделаете помаду с Маслом чайного дерева, то эта помада будет обладать антигерпесным действием. Главное, чтобы это вещество каким-либо способом поступило в организм.

Спустя некоторое время необходимо чистить организм: вы тут забили организм трупами, поэтому надо чистить 5 выделительных систем. Очередность чистки выбираете сами.

А дальше ферменты плюс полезные бактерии.

Какие клетки будем питать в первую очередь? Три ведущие системы, страдающие при псориазе — кожа, лимфа и печень. Поэтому в первую очередь необходимо напитать клетки печени, используя защитные программы: защитную программу для печени, для лимфы и для кожи.

Кожа любит витамин А, Витамин Е, Люцерну, Цинк, Селен;

печень предпочитает Лецитин, Артишок, Жир печени акулы, Чеснок;

для лимфы очень хороши Кофермент Q-10, клеточное питание.

А дальше мы избавляемся от вредных привычек, добавляем больше движения, заботимся о биоэнергетике, восстанавливаем общую энергетику.

И отказ от медикаментов — последний этап.

Таким образом вы можете вылечить псориаз (как и любой другой человек).

Но на стадии АБВГД необходимо будет провериться у специалиста. На что проверяться?

На наличие грибов, описторхоза, лямблий. Лечить псориаз, не зная, есть ли у тебя лямблии, бессмысленно. Если есть лямблии, то когда организм избавится от лямблий – пройдет псориаз. Потому что они все нарушают работу печени и кишечника.

Необходимо провериться на токсокары, токсоплазмы, хламидии (смесь бактерии и вируса), уреаплазмы (смесь бактерии и грибка) и микоплазмы. То есть надо проверить все, что имеет наличие гриба. Особо вредные из них — хламидии.

Обязательно необходимо проверится на наличие вирусов гепатита А, Б и С, особо губительные для печени.

При псориазе больше обследовать нечего. Внутренние органы смотреть бессмысленно: вы ничего не найдете в почках, в поджелудочной и ни в одном органе. А вот когда псориаз распространится по организму, то «посыпятся» все суставы из-за того, что кто-то (а мы не знаем кто) обосновался в суставной жидкости. Это называется псориатический артрит. Да не псориатический артрит, а псориаз — это следствие какого-то гриба, какой-то бактерии, смешанные с описторхозом.

Кожное заболевание, при котором поражаются все поверхности — это мощное заболевание, генерализованная инфекция, при которой не работает иммунитет. И кожа - это орган, который держится при таком заболевании до последнего. Ведь если кожа «закроется», организм внутри сгниет, поскольку кожа — единственный выход гноя наружу. Какого именно гноя — зависит от вируса, гриба и т. д.: у кого-то кандида с токсоплазмой, у кого-то кандида с лямблиями, у кого-то просто кандида. При псориазе может быть и невыясненный возбудитель из класса грибов, которого мы даже не знаем. Это называется аутоиммунное заболевание.

Поэтому необходимо заботиться о состояние нашей кожи. Весьма благотворно на нее действует солнце, благодаря которому повышаются количество витамина Д и иммунитет. А вот рыбки, которые объедают кожу, и освобождают ее участки, — это не работает.

Чем лечат псориаз? Кто-то ездит на Мертвое море, в котором содержится повышенное количество минералов: магний, кальций, кремний, но это — неорганические минералы. Они могут пройти через кожу, но внутрь не проникнут. Пока больной находится на Мертвом море — там ему хорошо, а домой приехал, снова стало плохо. Еще никто окончательно там не вылечился. Поэтому должны приниматься минералы органические — Цинк, Селен, Железо, кремний — у нас 15 минералов. Но они идут на седьмом этапе.

Если в вас живут грибы, их бесполезно лечить минералами, грибы все равно будут размножаться и развиваться. Сначала необходимо противобактериальное питание, потом коррекция этих программ, — и все это очень медленно, постепенно. При лечении псориаза вообще нельзя бросаться в разные стороны: с едой разобрались, и методично придерживаемся. Также и с напитками. С кишечником определились, почистили полегонечку — и слава Богу.

Думают: придумал бы какой-нибудь дядя Ваня мазь, мы все этой мазью намазались, и псориаз прошел бы — но эффект от мази был бы временный. К сожалению, так не получится: в одном месте мы кожу подлатали, а с другой стороны посыпало.

Посмотрите составы всех псориазных мазей, которые распространены в России: туда всегда входят антибактеральные, антигрибковые, иммуностимулирующие компоненты. Они сделаны из трав — зверобой, тысячелистник, отшелушивающие, регенерирующие составляющие. Но псориаз бесполезно отшелушивать и регенерировать, его надо останавливать изнутри, останавливать жизнь бактериально-грибкового монстра. Псориаз лечат дерматологи, а должны лечить — терапевты (а еще лучше — диетологи). Гомеопатия лечит мелкими дозами и это возможно, но если в организме живут грибы, то гомеопатия не вытянет. Если болеет ребенок, если это просто коррекция, то гомеопатия, безусловно, поможет.

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О пользе позитивного настроя

Хотя… любой метод может помочь. Человеку может помочь, например, даже простое обливание. Больной начинает обливаться с головы до ног, закаляться и в некоторых случаях псориаз проходит. Казалось бы, почему? Да потому что стимулируется иммунитет, энергетика, сила, воля, позитивный настрой.

Когда к Порфирию Иванову приводили псориазных больных, он их лечил, не задавая никаких вопросов. Ему без разницы, что у больного за заболевание. Если в голове все наладилось, если человек знает, чего нельзя есть, если человек готов заниматься, бегать, обливаться, если он готов работать над собой, то он все сделает!

Есть сотни людей, которым удалось вылечить псориаз. Опыт показывает нам, что вырабатывая позитивный настрой, человек светлеет и светлеет, а потом обнаруживает, что он вылечился. Он изменил внутренний настрой, настроил иммунитет, убрал паразитов и грибы из организма — они в нем перестали жить через какое-то время, через год, полтора, два.

Но для этого необходимо менять образ жизни. Сначала человек пил что попало — то витамины, то минералы, то почистится, то снова запустит организм. Но даже несистемный подход помогает. У нас, даже если что-то перепутали, все работает. Представляете, какая удача, когда у псориазного больного отходит какой-нибудь глист. Вот, отошли токсокары, и псориаз может закончиться. Отошли лямблии с описторхиями, и проходит 4 дня, а кожа уже просто как новая. Ведь никто не знает, отчего псориаз возник. Это заболевание называется полиэтиологичное — многопричинное. Здесь работают одновременно все 12 причин.

Поэтому не существует диагнозов — псориаз, экзема, нейродермит, атопическии дерматит, все эти заболевания будут отличаться только маркой гриба, маркой глиста, маркой вируса и степенью поражения иммунитета.

При полном очищении организма, подавив рост грибов, когда у нас чистая кровь, чистая плазма, хороший иммунитет, чистая межклеточная жидкость — все это дает чистую кожу.

И не забывайте кожа — зеркало кишечника. Когда в кишечнике чистота, кожа будет идеальная. опубликовано econet

Автор: Ольга Бутакова, Из курса лекций "Школы Здоровья"

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