Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Точечный массаж для избавления от головной боли

Точечный массаж для избавления от головной боли

Источник: vk.com 23 января 2024 5504
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Чаще всего данная боль локализуется в лобно-височной области и обусловлена спазмом сосудов головы, лица, головного мозга.

Точечный массаж для избавления от головной боли

Избавляемся от мигрени

Чаще всего данная боль локализуется в лобно-височной области и обусловлена спазмом сосудов головы, лица, головного мозга.

Наблюдается покраснение глаз, отечность, повышается артериальное давление. Появляется ощущение тяжести в голове.

Точечный массаж следует выполнять седативным, успокаивающим методом (см.рисунок).

1. ТОУ-ВЭЙ (Е-8) находится в височной впадине, на 1,5 цуня кверху и кнаружи от лобного угла волосистой части головы.

2. ХЭ-ЛЯО (TR-22) находится во впадине передневерхнего края ушной раковины, при пальпации чувствуется пульсация височной артерии.

3. СЫ-ЧЖУ-КУН (TR-23) находится у наружного края брови, углубление соответствует наружному краю скуловидного отростка лобной кости.

Точечный массаж для избавления от головной боли

4. ЦЗЯНЬ-ЦЗИН (VB-21) находится в центре надкостной ямки, на середине ости лопатки.

5. ГЭ-ГУАНЬ (V-046) находится на 3 цуня от средней линии спины, между Д7_8/2 по второй линии спины.

6. ЛЕ-ЦЮЕ (Р-7) находится на 1,5 цуня от лучезапястной складки в нижней трети предплечья по лучевому краю, выше по направлению к локтевому суставу.

7. ЦЗУ-САНЬ-ЛИ (Е-36) находится на 3 цуня ниже коленной чашечки и на 1 цунь наружу от бугристости большой берцовой кости.

8. САНЬ-ИНЬ-ЦЗЯО (RP-6) находится на 3 цуня выше верхнего края внутренней лодыжки, в нижней трети голени на внутренней ее стороне.

9. СЯ-СИ (VB-43) находится на тыльной стороне стопы, между четвертым и пятым пальцами, в их основании.

При купировании приступа боли вначале необходимо выделять точки, находящиеся на верхних и нижних конечностях, затем воздействовать на точки, расположенные на голове.

Применение методики с целью предупреждения обострения следует начинать с точек, находящихся на голове, седативно воздействовать от 2–3 мин на каждую локализованную точку.опубликовано econet

© В. Васичкин, "Исцеляющие точки организма. Самые надежные техники самопомощи"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

головная боль мигрень массаж артериальное давление спазмы здоровье

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Штука в чем: Если ты холоден — ты ранишь людей. Если ты чувствительный — люди ранят тебя. Ф. М. Достоевский
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.