Диета для печени: 11 дней для ДЕТОКСА

Печеночная диета способствует очищению главного фильтра нашего организма - печени

ДЕТОКС для печени

Печеночная диета способствует очищению главного фильтра нашего организма - печени. Обеспечивает химическое щажение печени и способствует желчеотделению. Такой план питания в некоторой мере усиливает функцию кишечника, поэтому применять его стоит лишь при отсутствии склонности к поносам.

1-й день

1 стакан гречневой крупы (перебрать, можно поджарить), залить 3 стаканами кипятка, в кипящую воду добавить 2 столовые ложки растительного масла и маленькую мелко порезанную луковицу.

2-й день

Винегрет, желательно с отварной фасолью, заправленный растительным маслом. Хорошо добавить 40-50 г морской капусты или кальмаров. Салат из отварной свеклы: 500-600 г свеклы, добавить растительное масло, 1-2 столовые ложки изюма, свежее яблоко, свежую морковь 100-150 г.

Икра из свеклы: отварить 500 г свеклы, натереть на терке. Смешать с пассерованным на растительном масле репчатым луком и свежей морковью, добавить укроп, петрушку, сельдерей. Тушить в духовке, добавив немного (50 г) кипяченой воды.

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3-й день

Овсяная каша (геркулес). Желательно замачивать 1 стакан крупы с вечера. Утром в течение 5 минут сварить кашу, добавив в нее 10-12 сухих яблок и 1 столовую ложку изюма. Любители острых, пряных блюд могут добавить за 1 минуту до готовности немного укропа, петрушки, сельдерея.

4-й день

500 г обезжиренного творога + 1-2 столовые ложки распаренного изюма + 5-8 грецких орехов. Другой вариант: 500 г творога + 100 г сметаны или 0,5 литра кислого молока или кефира. Творог можно приготовить с 1 столовой ложкой растительного масла, укропом, петрушкой, болгарским перцем, чесноком.

5-й день

Фасолевый суп, приготовленный по вашей рецептуре, только обязательно добавить большое количество укропа. Фасолевое пюре. Отварить 1-1,5 стакана фасоли, добавив сырой репчатый лук, предварительно мелко его порезав и на 2-3 минуты залив кипятком. Кто не любит фасоль, ее можно заменить зеленым горошком. 2-3 раза в течение дня сделать омлет из одного яйца.

6-й день

Каша из 1 стакана риса, пшена, или пшеничной крупы любого помола, вплоть до манной крупы. В этот день можно выпить 1 литр компота (узвар) из сухофруктов, приготовив его заранее (за 3 дня до употребления).

7-й день

Рагу из овощей, которые есть в доме в зависимости от времени года. Набор продуктов самый разнообразный: картофель, кабачки, патиссоны, баклажаны, морковь, болгарский перец, цветная капуста, свекла, капуста свежая, квашеная, лук репчатый, зеленый, горошек свежий или консервированный, укроп, петрушка, сельдерей, немного воды и тушить в духовке до готовности.

8-й день

800 г картофеля. Очень хорошо помыть, обсушить, слегка смазать растительным маслом и запечь. Есть с кожурой и с кусочком сала, весом до 5-7 г. Картофельное пюре с зеленью укропа, петрушки, сельдерея + одна свежая тертая морковь. Летом - молодой отварной картофель, посыпанный большим количеством укропа, петрушки.

9-й день

1 стакан гречки смолоть на кофемолке и сделать блины или оладьи, добавив кислого молока, 1 яйцо, соду, погашенную уксусом. Желательно в этот день через 1 час после еды пить узвар или отвар шиповника.

10-й день

1 кг яблок. Свежими съесть 1/3 дневного рациона; остальные 2/3 испечь или сделать из них пюре (тушить с небольшим количеством воды).

Можно сделать яблочный мусс: почистить и порезать яблоки, добавив 2-3 столовые ложки манной крупы, 2 столовые ложки любого варенья или 1 десертную ложку меда. Добавить воды и поставить на средний огонь в духовку на 15 минут.

11-й день

В зависимости от времени года можно: ягоды, фрукты, кабачки, патиссоны, тыкву, болгарский перец. Салаты из овощей, добавляя в них листовой салат, способствующий рассасыванию и выведению камней не только в печени, но и в почках и мочевом пузыре. Кстати, употреблять вместе листовой салат и шпинат не рекомендуется.

По окончании печеночной диеты, чтобы постоянно стимулировать нормальную работу печени и желчного пузыря, придерживайтесь следующих рекомендаций в выборе блюд.

СВЕКЛА для лечения печени лучше белая, сахарная, а еще лучше ботва от белой или красной свеклы. Ее можно добавлять в салаты, борщи, супы. В салаты можно добавить несколько РЕДИСОК, мелко нарезанных или натертых на терке. Лучше редиской не увлекаться, так как поджелудочная железа весной с трудом принимает редис. А редис имеет особую "специализацию", непосредственно направленную на лечение печени и желчного пузыря.

Тертая РЕДЬКА или ее сок возбуждают аппетит, хорошо опорожняют желчный пузырь и способствуют удалению избытка жидкости из организма. Размягчает камни в почках. Противопоказание к применению редьки: болезни желудка и тонкого кишечника в стадии обострения заболевания, поджелудочной железы, гломерулонефрит, свежий инфаркт. Если нет противопоказаний, то редьку желательно кушать с зеленым горошком и свежим огурцом, которые снижают раздражающее действие редьки. Салат делать со сметаной или растительным маслом. Редька не любит мяса, яиц, алкоголя.

Хорошим желчегонным эффектом обладают ЯБЛОКИ. 2-3 свежих яблока, съеденных за один раз, благодаря хорошей сбалансированности аскорбиновой кислоты, пектина и магния способствуют хорошему оттоку желчи из желчного пузыря и желчных ходов печени.

Весной можно использовать сок из листьев ОДУВАНЧИКА. Листья хорошо помыть, пропустить через мясорубку, отжать сок и держать в холодильнике. 2 столовые ложки сока + 1 столовая ложка меда - суточная доза. Принимать по 1 чайной ложке за 20 минут до еды. Листья можно запаривать в термосе, добавив мед. Сок из листьев одуванчика - прекрасное лечение весеннего авитаминоза.

Сок из белокочанной КАПУСТЫ. 1/3-1/4 стакана сока перед едой снимает печеночные отеки. А рассол квашеной капусты, выпитый 2-3 раза в день по 1/3 стакана, усиливает секрецию желчи, стимулируя работу поджелудочной железы.

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При наличии песка и камней в желчном пузыре хорошо применять сок СВЕКЛЫ, МОРКОВИ, свежего ОГУРЦА по 1/4 стакана каждого, желательно натощак или на последний прием пищи.

Высушить стебли ОГУРЦА. Заварить 1 столовую ложку на 1 стакан кипятка. Кипятить 15 минут. Процедить. Выпить в течение дня. Таким же эффектом обладает перезревший огурец "желтяк". Порезать его, заварить и пить как чай по 1 стакану в течение дня в теплом виде.

С наступлением сезона КАБАЧКОВ, ПАТИССОНОВ, ТЫКВЫ необходимо вводить их в рацион, как можно в большем количестве. Из них можно делать икру, оладьи, запеканки, добавлять их в супы и борщи. Все эти овощи обладают прекрасными желчегонными свойствами, поэтому рекомендуем добавлять их в любые салаты в свежем виде.

Молодая СВЕКЛА - праздник для печени и желчного пузыря. Помогите им, порадуйте их своим вниманием. Ни один салат не должен обходиться без маленькой головки свеклы. Большим желчегонным свойством обладает белая свекла, но если она не растет в ваших краях, то используйте красную. Она обладает теми же желчегонными свойствами, только брать ее нужно в больших пропорциях. Пока свекла набирает силу, растет, используйте ее ботву. Болит душа, когда видишь, как молодые хозяйки обрывают ее и бросают в овощных магазинах: "Зачем ненужную тяжесть нести домой?" Знали бы они, сколько полезного в этой "ненужной" ботве для нашего организма. Почти все микроэлементы, собранные в нужной и удачной компоновке, витамины. А разве можно без ботвы сварить вкусный борщ, овощной суп и рагу?

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ независимо от цвета - красный, желтый, зеленый - это прекрасный регулятор работы печени и желчного пузыря. Достаточно съесть 1 перец в течение дня, и застоя желчи в желчном пузыре не будет. Болгарский перец очень полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, селезенки.

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Если в сезон созревания КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ вы не успели накушаться ее вдоволь, то советуем насушить ее листья. Хранить в бумажных пакетах. Добавлять 1/2 чайной ложки в чай. Можно заваривать самостоятельно: 2 столовые ложки листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать до остывания. Процедить, пить в течение дня независимо от приема пищи.

БЕССМЕРТНИК ПЕСЧАНЫЙ увеличивает желчеотделение, усиливает тонус желчного пузыря, нормализует секреторную функцию желудка, поджелудочной железы, увеличивает диурез. Настой готовить из 1 чайной ложки измельченных цветов на 0,5 литра воды. Настаивать 8 часов. Не кипятить! Процедить, выпить в течение дня независимо от приема пищи.

Широко известен ШИПОВНИК, богатый витамином С. Шиповник - отличное желчегонное средство, которому тяжело найти аналог в фармацевтической промышленности. Хорошо с января по апрель пить настой шиповника - 1-2 стакана в день. Это поможет вам легко освобождаться от желчи в желчном пузыре и ходах печени. Кроме того обогатит ваш организм витамином С.опубликовано econet

Автор: Светлана Ильина, из книги "Как надо питаться. Болезни печени и желчевыводящих путей"

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