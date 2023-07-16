Масляное полоскание: Практика, которой около 3000 лет!

Практике масляного полоскания рта уже около 3000 лет. В те времена, когда современной медицины еще не существовало, индийские старейшины изобрели Аюрведу – систему поддержания здоровья разума и тела.

Основной принцип Аюрведы заключается в том, что в сбалансированном состоянии человеческое тело обладает удивительной способностью к самостоятельному исцелению. Для поддержания здоровья практикующие врачи рекомендуют придерживаться здоровой диеты, спать необходимое количество часов, избегать стрессов, поддерживать сильное пищеварение и вести такой образ жизни, который соответствует природной конституции человека. Одной из аюрведических практик является практика сосания масла, которую также называют полосканием рта маслом. Подобное масляное полоскание использовали в качестве традиционного народного индийского средства для профилактики кариеса, неприятного запаха изо рта, кровоточивости десен и укрепления зубов и десен.

Польза для здоровья ротовой полости

Некоторые считают, что масляные полоскания оказывают огромную пользу для здоровья. Я не поддерживаю все подобные утверждения. Однако, так как я непрерывно практикую этот метод оздоровления с 2011 года, то точно знаю, что сосание масла оказывает благотворное влияние на здоровье полости рта.

Масляные полоскания – это эффективный механический метод очистки зубов и наименьших полостей у коренных зубов, которые невозможно очистить обычной зубной щеткой. Вероятно, в качестве профилактики процессов гниения в этих крошечных участках ваш стоматолог рекомендовал использовать для зубов специальные герметики.

Раньше популярными маслами для подобных полосканий были кунжутное и подсолнечное масла. Тем не менее, в них высокое содержание жирных кислот омега-6, которые вы, вероятно, каждый день получаете в достаточном количестве. Лично я по нескольким причинам выбираю холодное прессованное и необработанное кокосовое масло.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Основной причиной неприятного запаха изо рта и образования полостей в зубах являются бактерии. Такие бактерии имеют жирорастворимые мембраны, которые разрушаются вследствие механического воздействия в процессе сосания масла или масляного полоскания. Результаты исследований демонстрируют, что полоскание рта маслом улучшает процесс сапонификация или процесс разрушения бактериальных мембран.

В то время как кунжутное и подсолнечное масла способствуют функциональному разрушению бактерий, кокосовое масло имеет еще одно преимущество. Кокосовое масло - это жирная кислота средней цепи, которая ингибирует Streptococcus mutans, бактерии, которые являются основной причиной образования полостей в зубах.

Кокосовое масло также защищает от присутствующих во рту дрожжевых инфекций, обычно называемых молочницей. Молочницей часто страдают люди с ослабленной иммунной системой, а также новорожденные дети и кормящие матери.

Полоскание рта маслом

Для масляного полоскания просто возьмите столовую ложку кокосового масла. Вам может показаться, что его или слишком много или недостаточно. Тем не менее, именно такое количество рекомендуют для начинающих. При температуре ниже 76 градусов по Фаренгейту (24,4 градуса по Цельсию) кокосовое масло имеет твердую текстуру, которая быстро разжижается, как только вы положите его себе в рот и начнете полоскание.

Используя мышцы языка и щек, начинайте перемещать масло внутри рта, одновременно пропуская его через зубы. Чтобы не допустить усталости, попытайтесь расслабить мышцы челюсти. Подобные движения очень естественны и обычно не вызывают дискомфорт.

Хотя вам захочется использовать масло, как если бы оно было ополаскивателем для рта, после полоскания такое масло нельзя глотать. Однако, если желание выполнить глотающее движение очень сильное, важно сначала выплюнуть масло. После этого процедуру можно начать сначала.

Масло, которые вы перемещаете по всей полости рта, уничтожает бактерии. Во время этого процесса слюна и бактерии становятся частью масла, именно по этой причине его не стоит проглатывать. Примерно через 20 минут масло начинает становиться вязким и приобретает молочно-белый цвет.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Масло можно выплюнуть в мусорное ведро. Если вы находитесь на открытом воздухе, следите за тем, чтобы использованное масло не попало на растения. Хотя в масле и присутствует ваша слюна, получившаяся жидкость все еще может быть достаточно масляной, поэтому она может вызвать засорение водопроводной трубы и замедлить дренаж воды. Спустя некоторое время эта практика масляного полоскания может стать такой же привычной, как чистка зубов.

Если после масляного полоскания вы повысите уровень pH в ротовой полости, вы, таким образом, дополнительно уменьшите рост бактерий. Для это смешайте 1 чайную ложку пищевой соды в 6 унциях воды. Используйте этот раствор для полоскания, который будет подщелачивать уровень pH в вашем рту. Так как бактериям нужна кислая среда, повышенный уровень pH будет препятствовать их росту.

Почему я не рекомендую использовать зубную пасту с фтором

Фтор добавили в систему водоснабжения и зубную пасту. В течение многих лет стоматологи предлагали его для лечения и профилактики кариеса. Тем не менее, в последние годы фтор находится под пристальным вниманием. И не зря.

Результаты одного принципиально нового исследования продемонстрировали, что слой фторапатита на зубах после применения фторсодержащей зубной пасты имеет толщину всего 6 нанометров.

Для сравнения: для получения ширины, соответствующей ширине одного волоса, необходимо 10 000 таких слоев.

Исследователи теперь задаются вопросом, действительно ли подобный ультратонкий слой может защитить зубную эмаль, учитывая тот факт, что обычное жевание быстро удаляет с зубов слой фторапатита.

Другие ингредиенты зубной пасты более эффективны для восстановления и реминерализации дентина (ткани под эмалью, которая является основной частью зуба), чем фторсодержащая зубная паста.

Зубная паста с содержанием фтора также может быть тем источником, из которого дети получают наибольшее количество фтора, что является основным фактором риска развития флюороза зубов. Согласно исследованиям, маленькие дети нередко глотают такое количество зубной пасты, содержание фтора в которой превышает рекомендуемое количество, которое можно получить в течение всего дня из всех источников.

Наука ясно продемонстрировала, что глотание фтора вредно для вашего здоровья и здоровья вашего ребенка. Фтор - это токсический химический агент, который со временем накапливается в тканях организма, отрицательно влияет на ферменты, серьезно нарушая неврологическую и эндокринную функции.

Дети особенно чувствительны к отрицательным последствиям чрезмерного потребления фтора. Поэтому, если у вас есть маленькие дети, рекомендую не использовать содержащую фтор зубную пасту или научить их чистить зубы кокосовым маслом.

Фтор накапливается в вашем организме и организме вашего ребенка, поэтому было бы неплохо, чтобы вы также использовали зубную пасту без фтора.

Влияние здоровья зубов на общее физическое состояние

Здоровье ротовой полости оказывает значительное системное воздействие на ваше физическое здоровье. Так как вы можете легко оценить здоровье своих десен и мягких тканей, ваш рот может рассказать о состоянии всего вашего здоровья. В 2000 году в итоговом отчете главного хирурга было отмечено следующее:

"За последние полвека мы видим, как изменилось отношение к здоровью ротовой полости, которое теперь не ограничивается здоровьем зубов и десен; было признано, что во рту сосредоточены жизненно важные ткани и функции, имеющие решающее значение для здоровья всего организма и благополучия на протяжении всей жизни.

Рот – это зеркало здоровья или болезни, индикатор или система раннего оповещения, доступная модель для изучения других тканей и органов, а также потенциальный источник патологий, влияющих на другие системы и органы…"

Патогены и токсины попадают внутрь организма именно через рот. Недавние исследования демонстрируют, что инфекции в ротовой полости связаны с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и неблагоприятным исходом беременности.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Плохое состояние зубов также может увеличить риск развития деменции, триггером которой могут стать заболевания периодонта или десен. После оценки данных более чем 4000 взрослых людей старше 65 лет выяснили, что лица с наименьшим количеством зубов, которые не использовали зубные протезы, имели гораздо более высокий риск развития деменции, чем лица с 20 или более зубами.

Заболевание периодонта является хроническим воспалительным заболеванием, которое поражает не только ротовую полость. Исследования нашли взаимозависимость между необходимостью лечения диабета и периодонтальной болезнью среди диабетиков. Лечение заболеваний пародонта уменьшало потребность в инсулине участников этого исследования.

В другом исследовании ученые обнаружили связь между периодонтальной болезнью и повышенным риском хронического заболевания почек. У лиц с заболеванием десен хроническое заболевание почек диагностировали в четыре раза чаще, чем у тех, у кого не было такого заболевания.

Комплексный план подержания здоровья ротовой полости

Уход за зубами и деснами важен для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Необходимо также обратить внимание на свое питание, уход за полостью рта и используемые для этого продукты.

Вот несколько общих рекомендаций для лучшего здоровья рта:

• Сократите потребление чистых углеводов в соответствии со своим уровнем инсулина. Я предлагаю снизить общее потребление чистых углеводов, т.е. общее количество граммов углеводов за вычетом граммов потребляемой клетчатки, если ваш уровень инсулина натощак выше 5.

Избегайте таких углеводов, как бобы, бобовые и зерновые культуры, например, рис, киноа и овес, а также высокотехнологичных зерновых продуктов, таких как хлеб, макароны, крупы, чипсы, рогалики и картофель. Они начинают перевариваться уже во рту, тем самым влияя на здоровье зубов. Уменьшите потребление фруктозы до 25 г или менее. Даже фруктоза, содержащаяся в свежих фруктах, должна быть ограничена.

• Используйте зубную пасту, содержащую натуральные ингредиенты, такие как кокосовое масло, пищевую соду и эфирные масла. Когда существуют другие легко доступные, высокоэффективные и экономичные природные альтернативы, не существует веской причины подвергать себя воздействию опасных химических веществ, таких как фтор.

• Ваш рацион должен содержать большое количество свежих цельных продуктов, мяса животных свободного выгула и ферментированных овощей. Благодаря такой диете ваш организм будет получать множество полезных минералов, необходимых для крепких костей и зубов.

• Ежедневно пользуйтесь зубной нитью и щеткой. Чистите зубы без чрезмерного усилия, так как в противном случае вдоль линии десны могут образоваться зубные карманы, которые станут основной областью для роста бактерий.

• Чтобы снизить рост бактерий, укрепить зубы, уменьшить неприятный запах изо рта и снизить риск заболевания десен, полощите рот кокосовым маслом один раз в день в течение не менее 20 минут.опубликовано econet

Автор Д-р Джозеф Меркола

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet