Тоник для шикарного декольте

Сохранить красоту самой эффектной части женского тела поможет домашний тоник





Чтобы и через десять лет очаровывать мужчин шикарным декольте, начинай заботиться о коже груди уже сейчас! Сохранить красоту самой эффектной части женского тела поможет домашний тоник с солью и розмарином.

Тоник с солью и розмарином

Тоник на отваре розмарина отлично борется с растяжками, разглаживает все неровности на коже и улучшает кровообращение, а потому способен предотвратить последствия даже серьезного скачка веса. Запоминай простой рецепт волшебного средства для твоей груди!

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Необходимые ингредиенты:

стакан крутого кипятка;

столовая ложка измельченного в порошок розмарина;

столовая ложка мелкой соли;

2 столовые ложки виноградного уксуса;

столовая ложка медицинского спирта или водки.

Способ приготовления:

Розмарин залей кипятком, накрой крышкой и оставь на десять минут, чтобы настоялся.

В полученный отвар добавь соль, уксус и спирт.

Помешивай смесь, пока соль полностью не раствориться.

Способ применения:

Наноси тоник на кожу груди и декольте при помощи ватных дисков или используй для пятиминутных компрессов.

Процедуру повторяй каждый раз, когда появится время.опубликовано econet.ru

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