Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. 5 причин лишнего веса, не связанных с питанием

5 причин лишнего веса, не связанных с питанием

Источник: steptohealth.ru 30 июня 2023 6802
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Если ты придерживаешься сбалансированной диеты и, несмотря на это, набираешь лишний вес...

5 причин лишнего веса, не связанных с питанием

Лишний вес обычно ассоциируется у нас с неправильным питанием. Часто оно действительно является причиной набора лишних килограммов. Часто — но не всегда. 

Мы расскажем о причинах набора лишнего веса, не связанных с питанием

Обрати на них внимание, ведь такая проблема может возникнуть у тебя или у кого-то из твоих близких.

1. Печень

Причиной набора лишнего веса может быть твоя печень. Это один из самых важных органов, и он в значительной степени «отвечает» за наше здоровье и самочувствие.

Но когда нормальная работа печени нарушается, тело начинает накапливать жир на животе.

Симптомы:

  • Повышенный уровень сахара в крови
  • Повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина
  • Боль в суставах
  • Аллергия
  • Проблемы с кожей

5 причин лишнего веса, не связанных с питанием

Если у тебя на животе вдруг стал накапливаться жир (в то время, как твоя диета достаточно сбалансирована), лучше всего обратиться к врачу. Возможно, с твоей печенью не все в порядке.

Яичники

У женщин лишний вес может появляться из-за проблем с яичниками. Точнее, из-за гормонального дисбаланса. По этой причине углеводы, поступающие в организм с пищей, перерабатываются в жир независимо от того, насколько сбалансирована диета.

Симптомы плохого функционирования яичников:

  • Набор веса независимо от диеты и физической  активности
  • Тяга к сладкому и молочным продуктам
  • Накопление жира в нижней части тела
  • Боль в области яичников

Проблемы с щитовидной железой

Как известно, проблемы с щитовидной железой могут по-разному сказываться на нашем весе. Ее гормоны влияют на обмен веществ, в результате мы начинаем расходовать больше или меньше калорий.

Когда щитовидка работает плохо, мы можем набирать лишний вес, даже если съедаем не очень много пищи.  

5 причин лишнего веса, не связанных с питанием

Симптомы:

  • Мышечная слабость
  • Вялость
  • Хроническая усталость
  • Набор веса
  • Выпадение волос
  • Замедленный пульс
  • Депрессия

В такой ситуации требуется помощь эндокринолога. Нужно обязательно обратиться к нему, если ты подозреваешь у себя проблемы с щитовидкой. Врач поможет прояснить ситуацию и назначит лечение, если это необходимо.

Проблема с надпочечниками

Лишний вес может быть связан и с надпочечниками. Эти железы обеспечивают реакцию организма в ситуации «борись или беги». Соответственно, они активизируются в ситуации стресса.

В таком случае происходит временное нарушение гормонального равновесия, и от этого могут страдать разные функции организма.

Надпочечники вырабатывают «гормон стресса» (кортизол). Повышенный уровень кортизола влечет за собой накопление жира в центральной части тела.

Симптомы:

  • Накопление жира в области талии и живота
  • Лицо и шея становятся толстыми, но руки и ноги остаются худыми
  • Повышенное артериальное давление
  • Повышенный уровень сахара в крови
  • Ослабление мышц
  • Перепады настроения

Если тебе кажется, что ты полнеешь из-за проблем с надпочечниками, проконсультируйся с врачом и постарайся максимально исключить стресс из своей жизни. В этом могут помочь здоровые привычки.

Диабет второго типа

Диабет второго типа тоже может быть причиной набора лишнего веса. Для этой болезни характерно повышение концентрации глюкозы в крови.

Это повышение происходит из-за ослабленной реакции клеток на инсулин (это называют «сопротивляемостью инсулину»).

5 причин лишнего веса, не связанных с питанием

Повышенная концентрация глюкозы в крови ведет к ожирению. Поэтому 80 % больных диабетом второго типа имеют лишний вес.

Если ты считаешь, что это твой случай, проконсультируйся с врачом.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

диабет кортизол лишний вес инсулин здоровье

Еще от steptohealth.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить в соответствии с моими ожиданиями. Так же, как и я пришел сюда не для того, чтобы оправдать ваши. Если мы встретимся и поладим - это прекрасно. Если же нет, то ничего не поделаешь. Фредерик Перлз
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.