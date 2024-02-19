Цикличное питание для здоровья надпочечников

Цикличное распределение питания поможет наладить работу надпочечников и сохранить их здоровье.​​​​​​​

Цикличность питания – залог здоровых надпочечников

Ни для кого не секрет, что вся жизнь на планете подчинена циклам, например, лето всегда сменяется осенью, отливы происходят за приливами, сон сменяется бодрствованием. Без этого цикличного механизма невозможно существование и именно поэтому этому аспекту следует уделять как можно больше внимания. Так, цикличное распределение питания поможет наладить работу надпочечников и сохранить их здоровье.

Следуем правильно составленному режиму питания

Соблюдение режима питания сохранит здоровье желудка и организма в целом – это словосочетание известно каждому. Однако, далеко не каждый уделяет ему должное внимание, а зря! Ведь цикличный прием пищи действительно очень важен для нормального метаболизма и функционирования организма.

Итак, для работы надпочечников важно наличие:

1. Завтрака, который должен в обязательном порядке включать в себя белки растительного или животного происхождения, а также овощи, содержащие большое количество клетчатки и элементов, увеличивающих щелочность крови. Также рекомендуется включать натуральные масла или жиры. Кстати, в бобовых содержится полезный резистентный крахмал.

2. Обеда, включающего в себя свежий салат или блюда из овощей, мясо птицы либо морепродукты, бобовые. Также обязательно наличие жира. Здесь стоит отметить, что после 12 часов дня уровень кортизола, как правило, снижается, а инсулина поднимается. Чтобы сделать этот процесс более сбалансированным необходимо употребить достаточный объем медленных углеводов. Ими могут стать небольшое количество темного риса или суп с бобовыми.

3. Ужина, который должен быть не менее питательным, чем обед. В это время наш организм уже собирается отдыхать и поэтому увеличивается объем инсулина. Если же его уровень будет недостаточным из-за недостаточного объема поступивших углеводов, то для обеспечения нормального уровня сахара в работу вступят надпочечники. А это, в свою очередь, приведет к беспокойному сну, а также желанию скушать быстрые углеводы, которые принесут организму один вред.

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В отличие от обеда, в ужине нужно увеличить удельный вес крахмалосодержащей еды. Это связано с тем, что крахмал стимулирует выработку серотонина, гормона, отвечающего за хорошее настроение и полноценный сон. То есть, благодаря крахмалу, организм «включает» режим отдыха и спокойного переваривая пищи, а именно это нужно для комфортного сна.

Учитывая все эти факторы, лучшими углеводами для вечернего приема пищи являются приготовленные овощи (включая бобы), каши (исключаем только кукурузу и злаки), корнеплоды. К примеру, хорошим ужином станет варенный в шкурках картофель, рис или гречка, батат. Идеальная порция должна составлять три четверти средней чашки. Также медленные углеводы рекомендуется употреблять с овощами и лучшим блюдом станет рагу. В него можно рекомендуется включать чеснок, брокколи, лук, грибы, имбирь (не более 1 чайной ложки). А вот белковую часть каждый должен подбирать самостоятельно.

В режим питания также можно включить перекусы, особенно если надпочечники уже истощены. В качестве перекуса лучше использовать овощи, такие как сырые брокколи, сельдерей, цветная капуста. Если же организм плохо переносит такие овощи, то их рекомендуется заменить на соки. Но стоит отметить, что трехразовый полноценный прием пищи физиологичнее частых перекусов.

Важные правила составления меню

Для того чтобы пища была максимально полезной, нужно правильно составлять меню и употреблять важные для метаболизма продукты. Для нормального функционирования организма важно:

Жирная пища должна присутствовать в каждом приеме еды , ведь она не только гасит чувство голода, но и обеспечивает полноценное всасывание жирорастворимых витаминов (А,D,E,К) и минералов. Жиры также необходимы для процесса усвоения водорастворимых витаминов. В каждый прием пищи количество жира должно быть не менее одной-двух столовых ложек растительного или же животного масла.

Употреблять в пищу семена растений в объеме одной столовой ложки.

Включать в рацион самые различные и любые орехи. Желательный объем – одна третья или одна четвертая чашки.

Употреблять достаточное количество натуральных растительных масел , но при желании их можно заменить оливками, авокадо или кокосами.

Наличие белка в завтраке и обеде, так как именно он обеспечивает нужный уровень кортизола. Благодаря этому надпочечники работают в нормальном ритме и поддерживают оптимальный объем сахара в течение суток. Что же касается белка на ужин, то здесь он может быть, как включен в виде полноценной порции, так и исключен или сокращен до минимума. Это связано с индивидуальными особенностями работы печени.

Делая вывод из всей информации можно отметить, что завтрак способствует нормальному суточному обмену веществ, а также регулирует количество сахара в крови и полноценное выделение гормонов.

Утренний прием еды не относится к базовому источнику энергии, ведь эта роль отведена обеду или ужину. Здесь стоит немного углубиться в историю человека и вспомнить, что в давние времена охотники целый день бродили в поисках пищи, и их основной прием пищи происходил только вечером. То же самое можно сказать и об аграриях, которые целыми днями возделывали поля и в это время обходились только перекусами, а вечером собирались всей семьей и трапезничали. опубликовано econet

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