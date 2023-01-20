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Напиток для восстановления микрофлоры кишечника

Источник: healthonrawfood.ru 20 января 2023 6578
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Реджувелак, приготовленный без соли — это невероятно полезный продукт, который подвергается натуральной ферментации и в процессе этого обогащается полезными симбиотными бактериями

Напиток для восстановления микрофлоры кишечника

Капустный квас — это пробиотик

Реджувелак (капустный квас), приготовленный без соли — это невероятно полезный продукт, который подвергается натуральной ферментации и в процессе этого обогащается полезными симбиотными бактериями, полезен при болезнях желудка, при ревматизме, ожирении, заболеваниях мочевого пузыря.

Он содержит В12 и молочную кислоту — известнейший антиоксидант, сохраняющий вашу молодость и силу. Поначалу кажется, что на вкус гадость ещё та, но через недельку подсаживаешься как на наркотик. Капустный квас — это пробиотик.

Реджувелак (квас капустный) — источник витаминов и микроэлементов, в частности, кальция. Это хорошее профилактическое и лечебное средство при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

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Реджувелак (капустный квас) содержит противоязвенный витамин У, различные микроэлементы и биологически активные вещества, восстанавливает клетки печени, обладает желчегонным действием. Чистит сосуды, нормализует кровяное давление и работу желудочно-кишечного тракта.

Напиток содержит большое количество растительных ферментов, очищает желудочно-кишечный тракт, способствует отличному пищеварению, и, по сути, является хорошим аналогом бифидумбактерина. Кроме того, реджувелак содержит бактерии, полезные для кишечника, а также способствующие повышению сопротивляемости организма неблагоприятным факторам и восстановлению организма.
Реджувелак хорош в качестве источника белка и витаминов группы В и В12, С, Е, К.

Реджувелак так же хорошо пить на выходе из голодания, т.к. он помогает сформировать полезную микрофлору кишечника.

Приготовление:

  • Взять 1 кг белокочанной капусты, крупно порубить и сложить в блендер;
  • Залить  в блендер 1,6 литра фильтрованной воды;
  • Измельчить все в блендере, если нет блендера — то капусту мелко-мелко нашинковать. Все вылить в 3х-литровую банку Важно! В банке должно остаться место для воздуха;

Напиток для восстановления микрофлоры кишечника

  • Добавить 3 лавровых листа, укропное семя 1 ст.л. или тмин 1 ч.л.
  • Накрыть салфеткой или тканью. Убрать в темное место комнатной температуры (например, в кухонный шкаф) Доставать и перемешивать каждые 12 часов, убирать обратно.
  • Сначала будет пахнуть не очень, будет увеличиваться в объеме и пускать пузыри — это нормально. Потом дня через 3 (а может и раньше — через 1,5-2) появится запах квашенной капусты, пузыриться перестанет.
  • Когда это произойдет, процедить через сито или марлю, жмых выкинуть, полученную жидкость убрать в холодильник.
  • Пить за 30 минут до приема пищи 3 раза в день по 0,5-1 стакану. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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Реджувелаккальций здоровье красота капуста ферментация квас

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