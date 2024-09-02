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Точка Вэй-Чжун: скорая помощь при остром растяжении поясницы

Источник: vk.com 02 сентября 2024 6824
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Нажатие на точки вэй-чжун при остром растяжении поясницы может дать хороший лечебный эффект

Точка Вэй-Чжун: скорая помощь при остром растяжении поясницы

Нажатие на точки вэй-чжун 

Острое растяжение поясницы является достаточно распространённым заболеванием. Оно случается внезапно, чаще всего при какой-либо физической нагрузке, иногда при резком наклоне или повороте тела. Растяжение проявляется как неспособность напрягаться физически, «одеревенение поясницы», создавая трудности при ходьбе или не позволяя трудиться.

Бывают случаи, когда поясница вообще полностью лишается подвижности. При такой ситуации боль становится нестерпимой, словно электрический разряд. Нажатие на точки вэй-чжун может дать хороший лечебный эффект.

Положите пациента лицом вниз, ноги должны быть выпрямлены. Точки вэй-чжун расположены на обеих ногах, в центре подколенной складки, в ямке под коленом:

Точка Вэй-Чжун: скорая помощь при остром растяжении поясницы

С силой нажмите на точку вэй-чжун кончиком большого пальца правой руки (ногти должны быть коротко подстрижены) и выполните круговые движения. Замечательно, если пациент начнёт орать от вашего лечения благим матом. После двух нажатий подряд боль в пояснице уйдет. опубликовано econet

© Цзен Циннань, Лю Даоцин, из книги "Терапевтические упражнения китайской медицины",

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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китайская медицина здоровье боль поясница

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