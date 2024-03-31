Избавиться от болезней поможет целенаправленный массаж рефлекторных зон. Специалисты считают, что это настоящая первая помощь, ибо методы просты и удобны для проведения в любых условиях: на работе, во время прогулки или в ванной.

Еще 600 лет назад была известна таинственная лечебная сила, скрытая в кистях рук. В них в уменьшенном виде скопирован человек, то есть все органы, мышцы связаны с соответствующими рефлекторными зонами на руках.

У здорового человека жизненная энергия распространяется в организме без помех, равномерно. Если же поток энергии блокируется, это может привести к различным, порою тяжелым заболеваниям.

Ваша собственная ладонь поможет избавиться от многих недугов

Избавиться от болезней поможет целенаправленный массаж рефлекторных зон. Специалисты считают, что это настоящая первая помощь, ибо методы просты и удобны для проведения в любых условиях: на работе, во время прогулки или в ванной.

Массаж проводится исключительно большим пальцем. При недомоганиях надо медленными кругообразными движениями подушечки большого пальца нажимать на соответствующие зоны. Таким образом вы посылаете страдающему органу сигналы, чтобы энергия беспрепятственно пошла к нему.

Сначала, пока не научитесь находить нужные точки, потренируйтесь для профилактики.

Будьте осторожны при инфекционных заболеваниях и воспалениях: здесь поможет только врач!

Антистрессовые точки.

Это точки солнечного сплетения, щитовидной железы, почек и печени. Очень важную роль во время беспокойства, стресса, при нервном раздражении играет солнечное сплетение, которое, как и щитовидная железа, управляет вегетативным равновесием человека, то есть регулирует смену напряжения и разрядки. Массаж точек печени и почек активизирует иммунную систему. Оптимальный эффект дает трехминутный массаж несколько раз в день.

Глаза.

Долгое чтение, длительная езда за рулем или работа на компьютере могут вызвать перенапряжение глаз. Мгновенная помощь: массаж зон глаз на средних и указательных пальцах. Сначала помассируйте одну руку, затем другую. Это принесет ощутимое облегчение.

Точки кожи.

Тонкая кишка, толстая кишка и печень (последняя точка - только на правой ладони) тесно связаны с кожей. Если пищеварение и выведение ядов из организма дают сбои, это отражается на коже лица: появляются прыщи, угри. Поэтому массаж этих трех зон так важен для нашего внешнего вида.

Зоны кровообращения.

Они находятся на тыльной стороне обеих рук в бороздках между пястными костями. Неважно, какое у вас давление - слишком высокое или слишком низкое, - массаж стабилизирует его. Масси­руйте зоны на каждой руке 15-20 раз.

Головные боли.

Необходимо 3-4 минуты массировать по очереди рефлекторные зоны головы и плеч на обеих руках. Они расположены соответственно на внутренней стороне большого пальца.

Точки, помогающие заснуть.

Простимулируйте точки, соответствующие зоне головы, которые расположены на внутренней части больших пальцев, и зоне солнечного сплетения - в середине поверхности ладоней. Нажимайте мягко точки и сконцентрируйтесь при этом на вашем дыхании. Обе руки массируйте по минуте.

Простудные заболевания.

При насморке, больном горле и заболеваниях придаточных пазух носа поможет мягкий массаж подушечек пальцев (несколько раз в день по 3-4 минуты). Здесь дополнительно стоит поработать с точками почек - они важны для выведения из организма ядов.

Точка хорошего самочувствия.

Она находится в зоне солнечного сплетения на внутренней стороне ладони. Сложите ладонь так, как будто вы несете в ней воду, и нажмите большим пальцем точно в центр. Массаж действует успокаивающе и расслабляюще. Стресс, страхи, нервозность быстро исчезают.

Проблемы пищеварения.

Тот, кто страдает повышенной кислотностью, запорами или вздутием живота, должен регулярно стимулировать зоны желудка и кишечника. Вы найдете их на обеих руках вокруг основания большого пальца.

Зубная боль.

Точка первой помощи расположена на тыльной стороне ладони под указательным пальцем. Следует иметь в виду, что массаж хотя и уменьшит зубную боль на какое-то время, но не заменит визит к врачу.

Боли в спине.

С этой проблемой сегодня сталкивается практически каждый. Соответствующими зонами для мас­сажа являются точки позвоночника и плеч. Они расположены на наружной стороне большого пальца и в зоне под корнями пальцев. Если ощущаются боли в рефлекторных зонах, то жмите до тех пор, пока они не исчезнут.

Проблемы с менструацией.

Если у вас возникли боли в нижней части живота, не хватайтесь сразу за болеутоляющие таблетки. Промассируйте одну за другой рефлекторные зоны головы и половых органов при помощи равномерного нажима. Это помогает снять спазмы. Эффект снятия напряжения усилится, если вы во время массажа спокойно полежите.

Правая ладонь

правая ладонь

1 - лобная пазуха; 2 - носовые пазухи; 3 - глаза; 4 - уши; 5 - плечи; 6 - органы дыхания и ротовая полость; 7 - тол­стая кишка; 8 - голова; 9 - нос; 10 - виски; 11 - затылок; 12 - пищевод; 13 - щитовидная железа; 14 - желудок; 15 - почки; 16 - солнечное сплетение; 17 - толстая кишка; 18 - тонкая кишка; 19 - локтевой сустав; 20 - селезенка; 21 - поджелудочная железа; 22 - толстая кишка; 23 - по­звоночник; 24 - крестец; 25 - колено; 26 - прямая кишка; 27 - половые органы; 28 - печень; 29 - желчный пузырь; 30 - надпочечная железа; 31 - мочевой пузырь.

Левая ладонь

левая ладонь

1 - лобная пазуха; 2 - носовые пазухи; 3 - глаза; 4 -уши; 5 - плечи; 6 - органы дыхания и ротовая полость; 7 - толстая кишка; 8 - голова; 9 - нос; 10 - виски; 11 - затылок; 12 - пищевод; 13 - щитовидная железа; 14- желудок; 15 - почки; 16 - солнечное сплетение; 17 - толстая кишка; 18 - тонкая кишка; 19 - локтевой сустав; 20 - селезенка; 21 - поджелудочная железа; 22 – толстая кишка; 23 - позвоночник; 24 - крестец; 25 - колено; 26 - прямая кишка; 27 - половые органы.



Тыльная сторона правой руки

тыльная правая

1 - шея; 2 - правая ступня; 3 - плечи; 4 - локоть; 5 -коленный сустав; 6 - зев, глотка; 7 - бронхи; 8 - зубы; 9 - грудь; 10 - легкие; 11 - голова; 12 - нос; 13 - грудо­брюшная преграда (диафрагма); 14 - солнечное спле­тение; 15 - бедра; 16 - половые органы.

Тыльная сторона левой руки

тыльная левой

1 - шея; 2 - лобная пазуха; 3 - носовая пазуха; 4 - левая ступ­ня; 5 - плечи; 6 - зев, глотка; 7 - бронхи; 8 - зубы; 9 - грудь; 10 - легкие; 11 - локоть; 12 - коленный сустав; 13 - диафрагма; 14 - солнечное сплетение; 15 - голова; 16 - нос; 17 - мозг; 18 - позвоночник; 19 - бедра; 20 - половые органы.опубликовано econet

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