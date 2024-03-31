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Точки «скорой помощи» на вашей ладони

Источник: energycenter.ru 31 марта 2024 6452
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Избавиться от болезней поможет целенаправленный массаж рефлекторных зон. Специалисты считают, что это настоящая первая помощь, ибо методы просты и удобны для проведения в любых условиях: на работе, во время прогулки или в ванной.

Точки «скорой помощи» на вашей ладони

Еще 600 лет назад была известна таинственная лечебная сила, скрытая в кистях рук. В них в уменьшенном виде скопирован человек, то есть все органы, мышцы связаны с соответствующими рефлекторными зонами на руках.

У здорового человека жизненная энергия распространяется в организме без помех, равномерно. Если же поток энергии блокируется, это может привести к различным, порою тяжелым заболеваниям.

Ваша собственная ладонь поможет избавиться от многих недугов

Избавиться от болезней поможет целенаправленный массаж рефлекторных зон. Специалисты считают, что это настоящая первая помощь, ибо методы просты и удобны для проведения в любых условиях: на работе, во время прогулки или в ванной.

Массаж проводится исключительно большим пальцем. При недомоганиях надо медленными кругообразными движениями подушечки большого пальца нажимать на соответствующие зоны. Таким образом вы посылаете страдающему органу сигналы, чтобы энергия беспрепятственно пошла к нему.

Сначала, пока не научитесь находить нужные точки, потренируйтесь для профилактики.

Будьте осторожны при инфекционных заболеваниях и воспалениях: здесь поможет только врач!

Антистрессовые точки.

Это точки солнечного сплетения, щитовидной железы, почек и печени. Очень важную роль во время беспокойства, стресса, при нервном раздражении играет солнечное сплетение, которое, как и щитовидная железа, управляет вегетативным равновесием человека, то есть регулирует смену напряжения и разрядки. Массаж точек печени и почек активизирует иммунную систему. Оптимальный эффект дает трехминутный массаж несколько раз в день.

Глаза.

Долгое чтение, длительная езда за рулем или работа на компьютере могут вызвать перенапряжение глаз. Мгновенная помощь: массаж зон глаз на средних и указательных пальцах. Сначала помассируйте одну руку, затем другую. Это принесет ощутимое облегчение.

Точки кожи.

Тонкая кишка, толстая кишка и печень (последняя точка - только на правой ладони) тесно связаны с кожей. Если пищеварение и выведение ядов из организма дают сбои, это отражается на коже лица: появляются прыщи, угри. Поэтому массаж этих трех зон так важен для нашего внешнего вида.

Зоны кровообращения.

Они находятся на тыльной стороне обеих рук в бороздках между пястными костями. Неважно, какое у вас давление - слишком высокое или слишком низкое, - массаж стабилизирует его. Масси­руйте зоны на каждой руке 15-20 раз.

Головные боли.

Необходимо 3-4 минуты массировать по очереди рефлекторные зоны головы и плеч на обеих руках. Они расположены соответственно на внутренней стороне большого пальца.

Точки, помогающие заснуть.

Простимулируйте точки, соответствующие зоне головы, которые расположены на внутренней части больших пальцев, и зоне солнечного сплетения - в середине поверхности ладоней. Нажимайте мягко точки и сконцентрируйтесь при этом на вашем дыхании. Обе руки массируйте по минуте.

Простудные заболевания.

При насморке, больном горле и заболеваниях придаточных пазух носа поможет мягкий массаж подушечек пальцев (несколько раз в день по 3-4 минуты). Здесь дополнительно стоит поработать с точками почек - они важны для выведения из организма ядов.

Точка хорошего самочувствия.

Она находится в зоне солнечного сплетения на внутренней стороне ладони. Сложите ладонь так, как будто вы несете в ней воду, и нажмите большим пальцем точно в центр. Массаж действует успокаивающе и расслабляюще. Стресс, страхи, нервозность быстро исчезают.

Проблемы пищеварения.

Тот, кто страдает повышенной кислотностью, запорами или вздутием живота, должен регулярно стимулировать зоны желудка и кишечника. Вы найдете их на обеих руках вокруг основания большого пальца.

Зубная боль.

Точка первой помощи расположена на тыльной стороне ладони под указательным пальцем. Следует иметь в виду, что массаж хотя и уменьшит зубную боль на какое-то время, но не заменит визит к врачу.

Боли в спине.

С этой проблемой сегодня сталкивается практически каждый. Соответствующими зонами для мас­сажа являются точки позвоночника и плеч. Они расположены на наружной стороне большого пальца и в зоне под корнями пальцев. Если ощущаются боли в рефлекторных зонах, то жмите до тех пор, пока они не исчезнут.

Проблемы с менструацией.

Если у вас возникли боли в нижней части живота, не хватайтесь сразу за болеутоляющие таблетки. Промассируйте одну за другой рефлекторные зоны головы и половых органов при помощи равномерного нажима. Это помогает снять спазмы. Эффект снятия напряжения усилится, если вы во время массажа спокойно полежите.

Точки «скорой помощи» на вашей ладони

Правая ладонь

правая ладонь

1 - лобная пазуха; 2 - носовые пазухи; 3 - глаза; 4 - уши; 5 - плечи; 6 - органы дыхания и ротовая полость; 7 - тол­стая кишка; 8 - голова; 9 - нос; 10 - виски; 11 - затылок; 12 - пищевод; 13 - щитовидная железа; 14 - желудок; 15 - почки; 16 - солнечное сплетение; 17 - толстая кишка; 18 - тонкая кишка; 19 - локтевой сустав; 20 - селезенка; 21 - поджелудочная железа; 22 - толстая кишка; 23 - по­звоночник; 24 - крестец; 25 - колено; 26 - прямая кишка; 27 - половые органы; 28 - печень; 29 - желчный пузырь; 30 - надпочечная железа; 31 - мочевой пузырь.

Точки «скорой помощи» на вашей ладони

Левая ладонь

левая ладонь

1 - лобная пазуха; 2 - носовые пазухи; 3 - глаза; 4 -уши; 5 - плечи; 6 - органы дыхания и ротовая полость; 7 - толстая кишка; 8 - голова; 9 - нос; 10 - виски; 11 - затылок; 12 - пищевод; 13 - щитовидная железа; 14- желудок; 15 - почки; 16 - солнечное сплетение; 17 - толстая кишка; 18 - тонкая кишка; 19 - локтевой сустав; 20 - селезенка; 21 - поджелудочная железа; 22 – толстая кишка; 23 - позвоночник; 24 - крестец; 25 - колено; 26 - прямая кишка; 27 - половые органы.

Точки «скорой помощи» на вашей ладони
Тыльная сторона правой руки

тыльная правая

1 - шея; 2 - правая ступня; 3 - плечи; 4 - локоть; 5 -коленный сустав; 6 - зев, глотка; 7 - бронхи; 8 - зубы; 9 - грудь; 10 - легкие; 11 - голова; 12 - нос; 13 - грудо­брюшная преграда (диафрагма); 14 - солнечное спле­тение; 15 - бедра; 16 - половые органы.

Точки «скорой помощи» на вашей ладони

Тыльная сторона левой руки

тыльная левой

1 - шея; 2 - лобная пазуха; 3 - носовая пазуха; 4 - левая ступ­ня; 5 - плечи; 6 - зев, глотка; 7 - бронхи; 8 - зубы; 9 - грудь; 10 - легкие; 11 - локоть; 12 - коленный сустав; 13 - диафрагма; 14 - солнечное сплетение; 15 - голова; 16 - нос; 17 - мозг; 18 - позвоночник; 19 - бедра; 20 - половые органы.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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