Это масло поможет при бессоннице

Это масло имеет химически сложную структуру, насчитывающую более 150 активных компонентов...

Масло лаванды

Специфический запах лаванды может вызвать различные ощущения, ведь ее сладкий аромат навевает воспоминания о бесконечных рядах прекрасных сине-фиолетовых цветов под летним небом. Но лаванда ценна не только своим ароматом - она скрывает в себе намного больше, чем вы видите или ощущаете.

Что же такое лаванда?

Лавандовое масло получают из растения лаванды (Lavandula angustifolia) - простого в выращивании вечнозеленого кустарника с соцветиями красивых ароматных цветочков над зеленой или серебристо-серой листвой.

Родом из Северной Африки и горных районов Средиземноморья, растение лучше всего произрастает на солнечных, каменистых местах. Сегодня ее выращивают на всей территории Южной Европы, в Соединенных Штатах и Австралии.

Лаванду используют более 2 500 лет. Древние персы, греки и римляне добавили цветы в воду для ванн, чтобы вымыть и очистить кожу. Кстати, само слово «лаванда» происходит от латинского слова «lavare», что означает «мыть».

Финикийцы, арабы и египтяне использовали лаванду в качестве духов, а также для мумификации — они оборачивали мумии в пропитанные лавандой одеяния.

В Греции и Риме она использовалась как панацея от всех болезней, а в средневековой и ренессансной Европе ее рассыпали на каменных полах замков в качестве натурального дезинфицирующего и ароматизирующего средства.

Лаванду применяли даже во время Великой чумы в Лондоне в XVII веке. Люди привязывали цветы лаванды к поясу, считая, что она защитит их от «чёрной смерти».

Качественная лаванда обладает сладким цветочным, травяным и слегка древесным ароматом. Окраска цветов может варьироваться от бледно-желтого до желтого-зеленого, но может быть и бесцветной.

Применение масла лаванды

Как лаванда, так и лавандовое масло ценятся за свой аромат и универсальность применения. Цветы используют при составлении ароматических смесей, в рукоделии, для украшения дома, а эфирное масло добавляют в средства для ванн и по уходу за телом, такие как мыло, парфюмерия, моющие средства и стиральный порошок.

Лавандовое масло известно своими противовоспалительными, противогрибковыми, антидепрессантными, антисептическими, антибактериальными и противомикробными свойствами. Оно также обладает спазмолитическим, болеутоляющим, антитоксичным, гипотензивным и седативным эффектами. Масло лаванды - одно из самых известных эфирных масел в ароматерапии. Его можно:

Добавлять в воду для ванны или душа - это поможет при боли в мышцах и стрессе.

Втирать массажными движениями в кожу – это поможет унять боль в мышцах или суставах, а также при ожогах, прыщах и ранах. Не забудьте развести его с базовым маслом.

Вдыхать или распылять. Капните масло в масляную лампу или добавьте несколько капель в миску горячей воды и вдыхайте пар.

Добавлять в ванночку для рук или ног. Добавьте каплю в мисочку с теплой водой и опустите туда руки или ноги.

Использовать для компрессов - смочите полотенце в воде, в которую добавлено несколько капель лаванды. Это поможет при растяжениях или травмах мышц.

Кроме того, я рекомендую внести масло лаванды в ваш список натуральных чистящих средств. Смешайте его с пищевой содой - и у вас получится полностью натуральный антибактериальный скраб для ванной и кухни.

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Состав масла лаванды

Лавандовое масло имеет химически сложную структуру, насчитывающую более 150 активных компонентов. Это масло богато сложными эфирами - ароматическими молекулами, обладающими спазмолитическим (подавляющим спазмы и боль), успокаивающим и стимулирующим свойствами.

Основными ботаническими составляющими лаванды являются линалил ацетат, линалул (нетоксичный терпеновый спирт, обладающий естественными бактерицидными свойствами), терпинен-4-ол и камфора.

К другим составляющим лаванды, отвечающим за ее антибактериальные, противовирусные и противовоспалительные свойства, относятся cis-оцимен, лавандулила ацетат, 1,8-цинеол, лимонен и гераниол.

Полезные свойства масла лаванды

Лавандовое масло известно своими успокаивающими и расслабляющими свойствами, которые помогают облегчить состояние при бессоннице, тревожности, депрессии, беспокойстве, боязни стоматологов и стрессе. Благодаря широте применения, масло лаванды помогает почти при всех болезнях - от боли до инфекций.

Меня особенно восхищает эффективность масла лаванды в борьбе со стойкими грибковыми инфекциями кожи и ногтей. Ученые из университета Коимбра обнаружили, что масло лаванды смертельно для штаммов кожных патогенов (дерматофитов), а также различных видов дрожжевых грибков Candida.

В ходе исследования, опубликованного в «Журнале медицинской микробиологии», было установлено, что лавандовое масло убивает грибы, разрушая стенки их клеток (по моему мнению, этот механизм вполне может применяться также к бактериям и вирусам). А самое замечательное - это то, что, в отличие от антибиотиков, это масло не вызывает устойчивости.

Кроме того, масло лаванды можно использовать для:

Облегчения боли. Оно поможет облегчить состояние при воспалении или напряжении мышц, боли в суставах и ревматизме, растяжениях, боли в спине и люмбаго. Просто вотрите массажными движениями масло лаванды в пораженное место. А еще масло лаванды поможет уменьшить боль от укола после инъекции.

Лечения различных кожных проблем, таких как акне, псориаз, экзема и морщины. Оно также помогает образовывать рубцовую ткань, что имеет важное значение при заживлении ран, порезов и ожогов. Помимо этого, лаванда помогает унять зуд при укусах насекомых и раздражении.

По словам техасского дерматолога д-ра Наили Малик, лаванда - это натуральное противовоспалительное средство, поэтому она помогает уменьшить зуд, отечность и покраснение.

Поддерживать здоровье волос. Оно помогает убить вшей и гнид. В комплексной базе данных натуральных лекарственных средств (NMCB) указано, что лаванда, возможно, эффективна для лечения алопеции (облысения), улучшая рост волос на 44 процента всего после 7 месяцев лечения.

Улучшения пищеварения. Это масло помогает стимулировать перистальтику кишечника и производство желчного и желудочного сока, благодаря чему оно помогает при болях в желудке, несварении, газообразовании, коликах, рвоте и диарее.

Облегчения респираторных расстройств. Лавандовое масло помогает облегчить состояние при респираторных расстройствах, таких как простуда и грипп, инфекции горла, кашель, астма, коклюш, гайморит, бронхит, тонзиллит и ларингит. Его можно наносить на шею, грудь или спину или вдыхать с помощью ингалятора или испарителя.

Стимулирования мочеотделения , что способствует восстановлению гормонального баланса, профилактике цистита (воспаления мочевого пузыря), облегчения судорог и других расстройств мочевой системы.

Улучшения кровообращения. Оно помогает снизить повышенное артериальное давление, поэтому его можно применять при гипертонии.

Лавандовое масло поможет отпугнуть комаров и моль. Фактически, оно даже входит в состав некоторых репеллентов.

Как приготовить лавандовое масло

Лавандовое масло готовят путем перегонки с водяным паром. Цветки собирают в фазе полного цветения, когда они содержат максимальное количество сложных эфиров. Чтобы приготовить всего 450 г эфирного масла лаванды, требуется 68 кг сырья. Кроме того, можно приготовить холодный настой, замочив цветки лаванды в другом масле. Попробуйте этот рецепт с сайта BlackThumbGardener.com:

Вам понадобятся:

Сушеные цветки лаванды

Минеральное или оливковое масло

Банка

Марля или муслин

Стерильная бутылка

Порядок действий:

1. Вымойте и насухо высушите банку, а затем поместите в нее сушеные цветки лаванды. Цветков должно быть достаточно, чтобы заполнить банку доверху.

2. Залейте цветки маслом, чтобы они были покрыты полностью.

3. Поставьте банку на солнечное место и оставьте на три-шесть недель. Солнечный свет поможет извлечь масло из цветков и смешать его с базовым маслом.

4. Через три или шесть недель, процедите масло через марлю в стерильную бутылку.

Как действует масло лаванды?

Говорят, что эффективность лавандового масла объясняется воздействием ее успокаивающего и расслабляющего аромата на психологию, а также физиологическим воздействием ее летучих масел на лимбическую систему.

Кроме того, лавандовое масло можно наносить местно или использовать в виде ингаляций. Хотя из сушеных цветков лаванды можно готовить лавандовый чай, я не рекомендую употреблять масло внутрь, так как это может привести к побочным эффектам, таким как затрудненное дыхание, жжение в глазах и размытое зрение, рвота и диарея.

Безопасно ли лавандовое масло?

Я уверен, что применение натуральных масел, в том числе, лавандового, является одной из наиболее эффективных тактик, которые стоит использовать. Но есть несколько важных принципов, о которых следует помнить при использовании лаванды.

Применение разведенного масла лаванды местно или в качестве ароматерапии для большинства взрослых считается безопасным, но детям оно не рекомендуется. Нанесение чистого лавандового масла на кожу (особенно, на открытые раны) может вызвать раздражение, поэтому я рекомендую разводить его с базовым маслом, например, оливковым или кокосовым. Разведение с водой тоже помогает.

Следите, чтобы лавандовое масло не попадало в глаза и на слизистые. Если это произойдет, сразу же вымойте его водой. Кроме того, лавандовое масло может вызвать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью кожи, поэтому вначале сделайте тест. Просто капните лавандовым маслом на руку и посмотрите, не будет ли реакции.

Побочные эффекты масла лаванды

У некоторых людей может развиться аллергическая реакция на масло лаванды. В отдельных случаях после вдыхания или местного нанесения масла люди испытывают побочные эффекты, такие как головные боли, тошнота, рвота и озноб.

Беременным женщинам и кормящим матерям я рекомендую воздержаться от использования этого масла, поскольку для этих состояний безопасность лаванды не установлена. Кроме того, Национальные институты здравоохранения США (NIH) предостерегают против применения масла лаванды при приеме таких препаратов, как барбитураты, бензодиазепины и хлорал гидрат, поскольку оно может усилить их седативное действие и вызвать крайнюю степень сонливости.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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