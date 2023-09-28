Как справиться с перееданием? ЗОЛОТЫЕ советы АЮРВЕДЫ

Тяга к какой-либо еде — это тяга не столько к её вкусу, сколько к желанию достичь равновесия с помощью выбранного вкуса.

Тяга к какой-либо еде — это тяга не столько к её вкусу, сколько к желанию достичь равновесия с помощью выбранного вкуса. А поскольку запах оказывает такое же действие, как и аналогичный вкус, то для удовлетворения тяги достаточно просто понюхать запах желанной пищи. Для удовлетворения психического голода вкус можно «поглощать» посредством любых органов чувств.

Что мы едим, так и выглядим: Как работает этот принцип

При тяге к «утешительной» пище

Тяга к «утешительной» пище — сладостям, жирным блюдам и углеводам — это в действительности стремление к чему-то тёплому, питательному и успокоительному. Обычно она сопутствует сознательным или подсознательным ощущениям тревоги, неуверенности, беспокойства, страха, волнения или огорчения.

Иными словами, это — проявление дисбаланса Ваты, и устраняется такая тяга с помощью действий, успокаивающих ваш тип организма.

Смажьте сладким маслом (маслом апельсиновых цветков или нероли) точки прощупывания пульса или сделайте массаж, предайтесь «сладким» воспоминаниям, пообщайтесь с другом, послушайте сладостную музыку или выпейте чаю с фенхелем.

При тяге к «бодрящей» пище

Тяга к «бодрящей» пище, которая даёт быстрый прилив сил, — как, например, кофе, кока-кола или шоколад, — это в действительности стремление к чему-то согревающему и стимулирующему. Обычно она сопутствует состоянию вялости, апатии, печали и депрессии. Все это — симптомы дисбаланса Капхи. Проведите энергичный массаж, используйте масла с острым запахом, такие как бергамот, гвоздика или розмарин, послушайте громкую, энергичную, жизнерадостную музыку или выпейте имбирного чаю с мёдом.

При тяге к «успокоительной» пище

Ощущения крайнего возбуждения, острого разочарования, гнева или раздражения, которые сопутствуют тяге к «успокоительной» пище (солёным чипсам, орешкам и т.п.), свидетельствуют о дисбалансе Питты.

Чтобы устранить эту тягу, воспользуйтесь сладкими охлаждающими ароматами жасмина или сандала, совершите прогулку при лунном свете, проведите сеанс расслабляющего массажа, полюбуйтесь красивыми пейзажем или произведением искусства или выпейте чаю с солодкой или кардамоном.

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Навязчивая тяга к еде вообще

Сознательное питание — это эффективное средство борьбы с навязчивой тягой к еде. Но если проблемы с питанием беспокоят вас уже давно, не исключено, что сама идея сознательного питания вызовет у вас неприязнь или что при попытке следовать ей вы почувствуете себя неуютно.

Начав практиковать сознательное питание, одна дама, всю жизнь страдавшая от переедания и избыточного веса, обнаружила, что ей то и дело хочется стянуть еду с чужих тарелок в ресторане.

Это её расстроило, но позже она вспомнила, что в детстве ей довелось выслушать от матери, психически нездоровой женщины, немало упрёков по поводу лишнего веса. В результате девочка росла в постоянном страхе, что ей не дадут как следует поесть.

Конечно, подобные истории случаются нечасто, но такая эмоциональная реакция типична для людей, которые всю жизнь относились к питанию «бессознательно».

Если вы просто «присутствуете» за столом с пищей вместо того, чтобы кормить этой пищей свои чувства, или преодолеваете с помощью еды стресс, то забытые эмоции всплывают сами собой.

Если вы столкнулись с такой проблемой, просто признайте эти чувства — не пытайтесь их подавить.

Отложите вилку и сделайте несколько вдохов-выдохов. Сосредоточьте внимание на чувствах, а не на еде.

Посидите так, сколько потребуется.

Можете даже вообще встать из-за стола и посидеть в другой комнате до тех пор, пока эмоции не начнут угасать. Не возвращайтесь к еде, пока не успокоитесь в достаточной мере.

Такие «непереваренные» эмоции, подобно непереваренной пище, следует удалять из организма.

Изменить привычки питания, складывавшиеся в течение всей жизни, — задача непростая для большинства людей, даже для тех, кого не беспокоят проблемы с питанием и избыточным весом.

Тем не менее, не решив эту задачу, мы не сможем изменить к лучшему свой внешний вид, поскольку на клеточном уровне наш организм состоит именно из пищи. Из питательных элементов, которые мы поглощаем, строятся все ткани тела. Стоит ли удивляться, что несвежая, подвергшаяся интенсивной обработке, «мертвая» пища старит кожу?

Что мы едим, так мы и выглядим. опубликовано econet

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