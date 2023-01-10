Иногда шизофрения проявляется внезапно, но в большинстве случаев это процесс медленный.
На этой ранней стадии, люди с шизофренией часто кажутся эксцентричными, немотивированными, эмоциональными, стараются вести уединенный образ жизни. Проявляют общее безразличие к жизни, их производительность на работе или в школе ухудшается.
Наиболее распространенные ранние признаки шизофрении:
Хотя эти предупреждающие знаки могут возникнуть в результате ряда проблем, а не только шизофрении - они являются причиной для беспокойства. Когда необычное поведение вызывает проблемы в вашей жизни или жизни близкого человека, необходимо обратиться к врачу.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Распространенные заблуждения о шизофрении:
Миф: Шизофрения относится к "раздвоению личности" или нескольких личностей.
Факт: "Раздвоение личности" или нескольких личностей, это гораздо менее распространенное заболевание, чем шизофрения. У людей с шизофренией нет раздвоения личности. Скорее, они "отделились" от реальности.
Миф: Шизофрения является редким заболеванием.
Факт: Шизофрения не редкость, риск развития шизофрении присутствует примерно у одного из ста людей.
Миф: Люди с шизофренией являются опасными.
Факт: Хотя бредовые мысли и галлюцинации при шизофрении иногда приводят к агрессивному поведению, большинство людей с шизофренией не опасны для окружающих.
Миф: Человеку с шизофренией не может быть оказана помощь.
Факт: Шизофрения излечима, но может потребоваться длительное время для лечения. опубликовано econet
по материалам исследования Мелинды Смит и Жанны Сигал
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий