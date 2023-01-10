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Эти ранние признаки шизофрении — причина для беспокойства

Источник: dupelbiz.com 10 января 2023 5946
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Иногда шизофрения проявляется внезапно, но в большинстве случаев это процесс медленный.

Эти ранние признаки шизофрении — причина для беспокойства

У некоторых людей шизофрения появляется внезапно и без предупреждения. Но для большинства, процесс идет медленно, с тонкими предупреждающими знаками и происходит постепенное снижение функционирования. Многие друзья и члены семьи людей с шизофренией замечали на ранней стадии, что что-то случилось с их любимым человеком, но они просто не знали, что именно.

Как распознать шизофрению?

На этой ранней стадии, люди с шизофренией часто кажутся эксцентричными, немотивированными, эмоциональными, стараются вести уединенный образ жизни. Проявляют общее безразличие к жизни, их производительность на работе или в школе ухудшается.

Наиболее распространенные ранние признаки шизофрении:

  • Социальная самоизоляция;
  • Враждебность и подозрительность;
  • Ухудшение личной гигиены;
  • Оглядывание квартиры невыразительным взглядом;
  • Неспособность плакать или радоваться;
  • Несоответствующий смех или плач;
  • Депрессия;
  • Страх проспать или бессонница;
  • Четкие или иррациональные заявления;
  • Забывчивость, невозможность сосредоточиться;
  • Экстремальная реакция на критику;
  • Странное использование слов и манера говорить

Хотя эти предупреждающие знаки могут возникнуть в результате ряда проблем, а не только шизофрении - они являются причиной для беспокойства. Когда необычное поведение вызывает проблемы в вашей жизни или жизни близкого человека, необходимо обратиться к врачу. 

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Эти ранние признаки шизофрении — причина для беспокойства

Распространенные заблуждения о шизофрении:

Миф: Шизофрения относится к "раздвоению личности" или нескольких личностей.

Факт: "Раздвоение личности" или нескольких личностей, это гораздо менее распространенное заболевание, чем шизофрения. У людей  с шизофренией нет раздвоения личности. Скорее, они "отделились" от реальности.

Миф: Шизофрения является редким заболеванием.

Факт: Шизофрения не редкость, риск развития шизофрении присутствует примерно у одного из ста людей. 

Миф: Люди с шизофренией являются опасными.

Факт: Хотя бредовые мысли и галлюцинации при шизофрении иногда приводят к агрессивному поведению, большинство людей с шизофренией не опасны для окружающих.

Миф:  Человеку  с шизофренией не может быть оказана помощь.

Факт: Шизофрения излечима, но может потребоваться длительное время для лечения. опубликовано econet

по материалам исследования Мелинды Смит и Жанны Сигал

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Источник: https://econet.by/

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шизофрения здоровье

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