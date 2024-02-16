Практикуйте этот самомассаж и после одного-двух месяцев вы почувствуете изменения в вашем теле...

Выполняется лёжа на спине

1. Массаж точки, расположенной на 1 см ниже мечевидного отростка кончиками среднего, указательного и безымянного пальцев обеих рук. Массировать по часовой стрелке (21 раз) и против часовой стрелки (21 раз).

2. Массировать тремя пальцами (средним, указательным и безымянным) обеих рук вдоль линии от мечевидного отростка до лобкового симфиза (1 раз).

3. Массаж тремя пальцами обеих рук от лобкового симфиза по обе стороны живота до мечевидного отростка грудины (1 раз).

4. Провести тремя пальцами обеих рук вдоль линии от мечевидного отростка до лобкового симфиза (21 раз).

5. Массирование вокруг пупка правой рукой против часовой стрелки (21 раз), а затем - левой рукой по часовой стрелке (21 раз).

6. Слегка прихватите левой рукой левое подреберье - большой палец на передней стороне туловища, остальные направлены к спине. Проведите рукой до зоны таза, повторить 21 раз. Затем то же самое с правой стороны.

7. После вышеописанных 6 шагов, сядьте на кровати или на полу скрестив ноги (в позу лотоса либо полулотоса либо по-турецки). Положите руки на колени, большой палец помещен на подушечку ладони у основания безымянного пальца, а остальные пальцы слегка обхватывают колено.

Затем немного наклонитесь вперед и поверните верхнюю часть тела влево (21 раз)...

... и потом 21 раз в правую сторону.

Примечания:

- не задерживайте дыхание;

- не прилагайте слишком больших усилий.опубликовано econet

Одно повторение от шага 1 до 7 - это один курс. Необходимо практиковать по 7 курсов утром и 7 вечером. Для новичков можно начинать с 1 курса утром и 1 курса в вечернее время, увеличивая на 1 курс каждый день, и через неделю, вы достигнете 7-ми курсов на практике.

Продолжайте практиковать этот самомассаж и после одного-двух месяцев, а может и раньше, вы почувствуете изменения в вашем теле.

Самомассаж проводится на пустой желудок.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet