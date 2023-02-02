Знакомим Вас с комплексом упражнений, которые способны подтянуть грудь и в короткие сроки добиться желаемого результата. Влиять на размер и форму груди, к сожалению, не выйдет. Однако приподнять и подтянуть очень даже получится.

Подтянутая, упругая грудь — предмет особой женской гордости. С возрастом или в процессе снижения веса грудь может потерять красивую форму. Однако не стоит впадать в отчаяние - положение поправимое. Знакомим Вас с комплексом упражнений, которые способны исправить ситуацию и и в короткие сроки добиться желаемого результата. Влиять на размер и форму груди, к сожалению, не выйдет. Однако приподнять и подтянуть очень даже получится.

Комплекс упражнений, который укрепит мышцы груди

Чередование упражнений необходимо для того, чтобы грудные мышцы не адаптировались к одинаковой нагрузке, которая снижает эффективность занятий.

Поехали!

Отжимания

Принимаем упор лежа на руках и стопах, запястья находятся под плечами, пальцы направлены вперед.

Ноги должны быть на ширине плеч, а тело - образовывать прямую линию.

Попу не прогибаем, голову не запрокидываем, живот не должен провисать.

На вдохе согнуть руки в локтях до прямого угла, опуститься вниз.

На выдохе принять исходную позицию.

Количество повторений: 20

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Тяга штанги к груди

Потребуется штанга (гантель, бутылка с водой) весом от 3 до 5 килограмм.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Берем гантель обеими руками, сгибаем локти и на выдохе поднимаем локти до уровня плеч.

На вдохе возвращаемся в исходное положение.

Количество повторений: 10

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Подъем штанги перед собой

Держим штангу обеими руками, руки опущены вдоль тела.

Делаем вдох, на выдохе поднимаем руки вперед и вверх до уровня плеч.

На вдохе снова опускаем руки вдоль тела.

Упражнение лучше выполнять медленно, чтобы прочувствовать напряжение и расслабление мышц.

Количество повторений: 1

Разведение гантелей лежа

Потребуются гантели весом от 2 до 4 кг.

Берем по гантельке в каждую руку.

Ложимся на спину, сгибаем колени, позвоночник плотно прижат к полу, руки разведены по сторонам.

На выдохе плавно поднимаем прямые руки вверх, пока гантели не коснутся друг друга, локти чуть согнуты.

На вдохе медленно опускаем их в исходное положение.

Количество повторений: 10

Поочередный подъем гантелей перед собой

Положение стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты.

Берем в каждую руку по гантеле. Гантели держим перед бедрами, ладонью к себе.

На выдохе поднимаем левую руку перед собой на уровень чуть выше плеч, локоть слегка согнут.

На вдохе медленно опускаем руку в исходное положение. Повторяем то же самое с правой рукой.

Количество повторений: по 10 на каждую руку

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Тяга гантели из-за головы лежа Pullover

Исходное положение лежа, ноги согнуты в коленях, гантельки в каждой руке.

Обе руки вытянуты прямо перед грудью ладонями книзу.

Делаем вдох и по широкой дуге заводим гантели за голову. На выдохе медленно возвращаемся в исходное положение.

Количество повторений: 10

Эти упражнения эффективны не только для мышц груди. Они помогут сформировать правильную осанку и улучшат мышечный тонус рук. опубликовано econet

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