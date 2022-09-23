Эти упражнения помогут вам сделать свои волосы более красивыми, густыми и здоровыми
Типы волос
Парфюмерная промышленность хочет заставить нас поверить в то, что волосы всех людей делятся только на сухие, жирные или нормальные. Правда заключается в том, что на голове каждого человека есть по крайней мере семь типов волос.
На задней части шеи у основания черепа растут очень тонкие волосы. Повыше волосы будут толще. Если вы потяните за них, то убедитесь, что они очень чувствительны (благодаря тому, что связаны с крошечными нервными клетками). Еще чуть выше, на уровне ушей, волосы становятся более жирными. К макушке волосы снова становятся более чувствительными (если вы попробуете подергать их). На макушке волосы самые густые. Эта область более остальных частей черепа чувствительна к ударам головой о стенку (описанным в 21-м упражнении) и получает от него максимальные преимущества.
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Здоровые волосы
Здоровые волосы на самом деле тяжелые, и вы всегда можете почувствовать их вес. При движении они похожи на морские волны или густую траву, колышущуюся на ветру.
Упражнения для волос, описанные ниже, помогут вам сделать свои волосы более красивыми, густыми и здоровыми, потому что они тонизируют мышцы и улучшают состояние кожи головы.
Кроме того, эти упражнения также тонизируют шею и помогают избавиться от двойного или даже тройного подбородка.
Всегда расчесывайте волосы в противоположную сторону от той стороны, которую прорабатываете, чтобы дать мышцам полностью расслабиться в то время, когда вы расчесываете волосы.
Ухаживайте за волосами, тщательно расчесывая их по нескольку раз в день.
Упражнением» "Зачесывание волос на одну сторону"
Держите расческу в правой руке и наклоните голову влево.
1. Зачесывайте волосы налево от основания черепа, от левого уха и виска к макушке. Опустите левую руку так, чтобы та расслабленно свисала вниз. Расслабьте мышцы левого плеча и левой стороны шеи. Ощутите растяжение в левой стороне шеи и следите за тем, чтобы ваши движения были направлены снизу вверх к макушке.
2. Выполните двадцать движений, а затем сделайте перерыв.
3. Теперь повторите упражнение на другой стороне. Это означает, что вы должны наклонить голову вправо, расслабить правое плечо, правую сторону шеи и правую руку. Выполняйте зачесывания на этот раз левой рукой. Это, кстати, поможет вам очень скоро научиться одинаково пользоваться обеими руками.
Если у вас возникнут проблемы с использованием обеих рук, начните выполнять движения своей «рабочей» рукой, наблюдая при этом за тем, как вы держите щетку для волос, как выполняете все движения. После этого снова попробуйте пользоваться «нерабочей» рукой, пытаясь повторять движения так, как вы делаете их «рабочей» рукой.
Дайте отдохнуть «рабочей» руке (и плечу) и потренируйтесь той рукой, которая менее развита, чтобы заставить ее быть более активной. Одинаковое владение правой и левой руками — ключ к тому, чтобы заставить работать весь ваш организм более сбалансированно. Помните о том, что учиться никогда не поздно.
Упражнение "Зачесывание волос вперед"
Опустите голову вниз настолько, насколько она опустится. При этом подбородок должен достать грудной кости (грудины).
Если подбородок не опускается до грудной кости при сомкнутых челюстях (потому что иначе вы пытаетесь обмануть себя), это указывает на то, что в задней части шеи накопилось напряжение.
В действительности мера напряжения, накопившегося в задней части шеи и плечевом поясе, может быть измерена расстоянием между подбородком и грудной костью, когда голова расслаблена и опущена к грудной кости. Степень напряжения может измеряться в дюймах.
а) подбородок касается грудной кости
б) подбородок не достает до грудной кости
Снятие напряжения в задней стороне шеи
Не забивайте себе голову тем, достает ли ваш подбородок до грудины при расслабленной шее. Чем чаще вы будете выполнять это упражнение, тем скорее мышцы задней части шеи научатся расслабляться, и тогда голова будет опускаться к грудине, как положено.
Когда голова опущена вниз, вы должны чувствовать мышцы в задней части шеи и головы, а также мышцы в верхней части спины. Со временем эти мышцы научатся растягиваться, что позволит голове опускаться вниз без всякого напряжения.
Держите плечи расслабленными.
Помните о том, что правая рука должна свободно и расслабленно свисать вниз.
1. Используя только одну руку, начинайте расчесывать волосы от задней части шеи вверх к макушке и от макушки к передней части головы и на лоб.
2. Выполните двадцать пять движений сначала одной рукой, затем немного отдохните и повторите упражнение на этот раз другой рукой. Следите за тем, чтобы дыхание было ровным и глубоким в течение всего времени, пока вы выполняете это упражнение.
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Упражнение "Зачесывание волос назад"
Встаньте прямо, скорректируйте положение головы, а потом закиньте голову назад к потолку, не слишком выгибая шею.
Если мышцы шеи у вас не слишком сильные, слегка поддерживайте голову, чтобы она не «ложилась на лопатки» (этого нельзя допускать ни в коем случае). Затем вы можете поддерживать голову одной рукой, а другой расчесывать волосы.
Откидывание головы назад
неправильно (слева) правильно (справа)
1. Зачесывайте волосы назад от линии волос к макушке.
2. Высуньте язык настолько, насколько сможете.
3. Теперь попробуйте произносить «о-о-о-о» и одновременно улыбаться.
4. Выполните 20 движений сначала одной рукой, а затем — другой.
Держите подбородок поднятым вверх, глаза широко раскрытыми, смотрите вверх на потолок. Когда вы высовываете язык, это тонизирует часть лица, расположенную под подбородком, потому что основание языка связано с подбородком и шеей под углом.
Стадии упражнения, перечисленные выше, являются наглядным примером того, каким образом самые обычные и повседневные движения могут превратиться в движения, обладающие лечебным эффектом, действие которого помогает разрешить сразу несколько очень существенных проблем, не тратя на это много времени.
Подобные движения оказывают благоприятное воздействие на линию шеи, помогают избавиться от второго подбородка, тонизируют височную область, кожу головы, область, расположенную за ушами, а также глаза.
Расчесывание волос оказывает благоприятное воздействие и на макушку. В какую сторону вы бы ни зачесывали волосы, вы зачесываете их в направлении макушки. С помощью двух зеркал попробуем установить, каким должно быть правильное расположение макушки.
Некоторые люди говорят, что у них две макушки. При хорошем лице и одной макушки вполне достаточно, если она расположена правильно (в должном месте). Макушка — это как вершина горы для нашей головы. Сама же голова должна держаться на шее и позвоночнике. Если вы вдруг обнаружите, что макушка расположена не по центру или слишком низко, то, возможно, вы просто неправильно держите голову и шею. Вы имеете возможность исправить это положение, как только исправите свою осанку в целом.
Даже если ваша макушка «стоит» не на своем месте, положите пальцы на выступающую сверху часть черепа и нащупайте высшую точку. Определив местоположение верхней выступающей точки черепа, вы сможете совершенно спокойно выполнять все описанные выше упражнения, расчесывать волосы по направлению к макушке и массировать кожу головы. И тогда вы увидите, что макушка займет правильное положение уже через пару недель, потому что ваш организм будет стремиться к «совершенству» и стараться сбалансировать центр линии гравитации.
Интересно отметить, что в акупунктуре и в других восточных учениях макушка является жизненно важным источником энергии, и поэтому совершенно очевидно, что она должна располагаться именно в верхней части черепа. Эта энергия попадает во все органы и системы человеческого организма. Когда макушка отцентрована и находится в «нужном» месте, вы будете чувствовть себя более спокойно, уверенно, пребывая в состоянии гармонии с окружающим миром.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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