Лучезапястный сустав - сочленение дистального конца лучевой кости предплечья с проксимальным рядом костей запястья. Функционально является частью сложного кистевого сустава, в который входят кроме лучезапястного сустава среднезапястный, межзапястный, запястно-пястный, межпястный и дистальный лучелоктевой суставы. Эти суставы находятся в тесном анатомическом и функциональном единстве.
Лучезапястный сустав - сочленение дистального конца лучевой кости предплечья с проксимальным рядом костей запястья. Функционально является частью сложного кистевого сустава, в который входят кроме лучезапястного сустава среднезапястный, межзапястный, запястно-пястный, межпястный и дистальный лучелоктевой суставы. Эти суставы находятся в тесном анатомическом и функциональном единстве.
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Упражнение 1.
Исходное положение – сидя на стуле с удобной спинкой перед столом, стопы плотно прижаты к полу, кисти рук лежат на краю стола. Медленно приподнять ладони, сгибая руки в лучезапястных суставах, затем вернуться в исходное положение. Упражнение можно выполнять обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой.
Упражнение 2.
Исходное положение – сидя на стуле с удобной спинкой, стопы плотно прижаты к полу. Взять в руку небольшой поролоновый мячик, с усилием медленно сжать его и так же медленно вернуться в исходное положение. То же самое сделать другой рукой.
Упражнение 3.
Исходное положение – сидя на стуле с удобной спинкой, стопы плотно прижаты к полу, руки (от локтевого до лучезапястного сустава) лежат на бедрах, расслабленные кисти свободно свисают вдоль голеней. Медленно приподнять кисти рук, затем вернуться в исходное положение. Повернуть кисти ладонями вверх и повторить упражнение.
Упражнение 4.
Исходное положение – сидя на стуле с удобной спинкой, стопы плотно прижаты к полу; или стоя прямо, расставив ноги на ширину плеч, руки слегка согнуты в локтях. Поднять кисти вперед и вверх, ладони при этом смотрят вниз. Повернуть кисти вправо, а затем влево, сохраняя их горизонтальное положение. То же самое проделать, повернув кисти ладонями вверх.
Упражнение 5.
Исходное положение – сидя на стуле с удобной спинкой, стопы плотно прижаты к полу; или стоя прямо, расставив ноги на ширину плеч, руки согнуты в локтях, кисти опущены вниз. Медленно вытянуть кисти вперед, сжать пальцы в кулак и выполнять вращательные движения кистями сначала по часовой стрелке, а затем против нее.
Упражнение 6.
Исходное положение – сидя на стуле с удобной спинкой, стопы плотно прижаты к полу; или стоя прямо, расставив ноги на ширину плеч, кисти располагаются под углом 45° к туловищу. Одновременно вращать кистями сначала по часовой стрелке, а затем против нее.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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