Точечный массаж производится при болях в ушах в результате перепадов давления, холода, попадания в них воды.

Точечный массаж и упражнения при боли в ухе

Точечный массаж производится при болях в ушах в результате перепадов давления, холода, попадания в них воды. Хотя массирование соответствующих точек помогает снять также воспаление в ухе, в данном случае необходимо обязательно обратиться к врачу. Для снятия боли в ухе необходимо воздействовать на следующие точки:

Точка SI 19 (“место слушания”). Симметричная точка, она расположена в углублении возле слухового прохода (рис. 1). Снимает боль в ушах, зубную и головную боль.

Точка TW 21 (“слуховые ворота”). Симметричная точка, находится выше точки SI 21 примерно на 1 см (рис. 1). Воздействие на эту точку помогает при? головной, зубной боли, боли в ушах.

Точка GB 2 (“воссоединение слуха”). Симметричная точка, располагается на 1 см ниже точки SI 19 (рис. 1). Воздействие на точку помогает снять зубную,; головную боль, боль в ушах.

Точка TW 17 (“заслон от ветра”). Симметричная точка, находится за мочкой уха (рис. 1). Снимает боли в ушах, в челюсти, в горле, а также лицевые спазмы. Используется при лечении паротита.

Точка К 3 (“могучий поток”). Симметричная точка, располагается на стопе между ахилловым сухожилием и внутренней частью таранной кости (рис. 2). Снимает зубную боль (особенно во время роста зубов мудрости), а также головную боль и звон в ушах. Запрещается воздействие на эту точку с третьего месяца беременности.

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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛИ В УШАХ

Упражнения выполняются в положении сидя или лежа.



Расположить пальцы обеих рук слева и справа таким образом: средний палец поставить на точку SI19, безымянный палец — на точку TW 21, а указательный — на точку GB 2. Произвести надавливание этими пальцами обеих рук одновременно в течение 3 минут. Выполнять массаж можно до тех пор, пока боль в ушах не утихнет, но не более 10 минут.

Средние пальцы обеих рук наложить на точку TW 17 слева и справа и слегка надавить. Производить надавливание в течение 2 минут.

В течение 2 минут следует повторять упражнение 1.

Большим пальцем правой руки произвести энергичное надавливание в течение 1 минуты на точку К 3 на правой ноге. После этого большим пальцем левой руки выполнить надавливание на точку К 3 на левой ноге.



Весь комплекс упражнений следует выполнять 3 раза в день. опубликовано econet

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