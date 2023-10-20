Целлюлит представляет серьезную эстетическую проблему для многих женщин. Он выражается в образовании маленьких скоплений жира в подкожной жировой клетчатке

Целлюлит представляет серьезную эстетическую проблему для многих женщин. Он выражается в образовании маленьких скоплений жира в подкожной жировой клетчатке, в результате чего на коже выделяются бугорки и впадины. Целлюлит очень распространен. Считается, что эта проблема есть у более чем 90% женщин.

Его появление бывает связано с лишним весом, а также с гормональным дисбалансом и нарушениями в работе лимфатической системы.

Хотя он не является серьезной проблемой со здоровьем, многие женщины ищут средства для борьбы с целлюлитом, который так портит вид кожи. К счастью, его проявления можно существенно уменьшить, придерживаясь здоровой диеты и пользуясь некоторыми натуральными средствами.

Лечебный напиток из льняного семени для борьбы с целлюлитом

Лечебный напиток из льняного семени — натуральное средство, способствующее очищению организма и выведению из него излишка жидкости. Оно очень популярно среди тех, кто хочет избавиться от лишнего веса и от «апельсиновой корки» на определенных частях тела.

Содержащаяся в льняном семени диетическая клетчатка улучшает переваривание жиров и способствует выведению из организма шлаков, мешающих нормальному функционированию лимфатической системы.

Входящие в его состав жирные кислоты Омега-3 оказывают противовоспалительное действие, благодаря чему уменьшается задержка жидкости в тканях.

В льняном семени есть также витамины группы В и фолиевая кислота, необходимые для того, чтобы кожа оставалась упругой, молодой и достаточно увлажненной.

Благодаря своему диуретическому действию льняное семя способствует уменьшению бугорков на коже, которые образуются при ожирении.

Как приготовить этот лечебный напиток из льняного семени?

Это натуральное средство, содержащее льняное семя, несложно приготовить. И, поскольку для него требуются только эти семена, оно вполне экономично.

В отличие от других средств против целлюлита, это средство не применяется наружно. Его принимают внутрь, и оно способствует выведению шлаков, играющих большую роль в возникновении целлюлита. Конечно, это не волшебное средство, которое избавило бы нас от этой проблемы моментально, но оно хорошо помогает справиться с целлюлитом. Особенно, если мы будем придерживаться здоровой диеты и применять соответствующие наружные средства.

И важно отметить, что это средство обладает легким ощелачивающим, а также противовоспалительным действием. Благодаря этому оно улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Ингредиенты:

5 столовых ложек льняного семени (50 г)

1 литр воды

Приготовление:

Поставь воду греться и, когда она закипит, брось в нее льняное семя.

Пусть оно отваривается 2 минуты, затем перелей отвар в стеклянный кувшин.

Когда напиток остынет, его можно пить.

Лучше всего готовить этот напиток вечером, чтобы в ночные часы он лучше настоялся.

Наутро ты увидишь довольно плотный гелеобразный напиток. Он обладает всеми полезными свойствами льняного семени.

Способ употребления:

Пей этот отвар по полстакана, 3-4 раза в день.

Старайся пить его за полчаса до основных приемов пищи, тогда ты будешь съедать меньше.

Если в промежутке между приемами пищи ты ощущаешь тревожность, можешь выпить дополнительную порцию напитка. Это помогает успокоиться.

Пить его рекомендуется 10 дней, затем нужно сделать недельный перерыв. После него можно пить отвар снова.

Противопоказания:

Этот лечебный напиток из льняного семени может мешать усвоению некоторых лекарств. Поэтому, если ты принимаешь какие-то лекарства, прежде чем начинать пить его, посоветуйся с врачом.

Не рекомендуется пить напиток из льняного семени при колите и проблемах с кишечником, так как он может раздражать кишечник.

Поскольку в этом средстве содержатся фитостеролы, оно не рекомендуется женщинам, страдающим эндометриозом.

И не стоит превышать рекомендуемую дозу. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet