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6 омолаживающих упражнений для шеи

Источник: zdorovje-usilievoli.ru 12 августа 2022 7072
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Одного ухода за кожей шеи недостаточно. Нужно еще обязательно по утрам делать специальные упражнения...

6 омолаживающих упражнений для шеи

Одного ухода за кожей шеи недостаточно. Нужно еще обязательно по утрам делать специальные упражнения, благодаря которым кожа шеи сохранится в хорошем состоянии и укрепится подбородочная область, что будет препятствовать образованию второго подбородка.

Такие упражнения для красивой шеи я вам сегодня и хочу предложить.

Упражнения для красивой шеи и подбородка 

Вредные привычки, приводящие к старению шеи

Сначала хочу заметить, что даже правильный уход за кожей и упражнения для шеи не принесут пользы, если у женщины есть вредные привычки и она совершает неправильные действия и положения, которые приводят к появлению морщин, складок, двойному подбородку и как следствие - женщина выглядит старше своих лет.

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Какие же это привычки?

  • Торопливые движения головой, ненужные наклоны и опускание головы, при которых происходит постоянное сокращение шейных мускулов.
  • Неправильная согнутая поза во время работы.
  • Опущенная на грудь голова во время чтения, вязания, просмотра телевизора и во время ходьбы.
  • Чтение лежа и неправильное положение головы во время сна.

Вам это знакомо?

Посмотрите на японок, они с детства привыкли спать на валике, лишь поддерживающем шейные позвонки.

Спать на высоких подушках недопустимо, а лучше спать вообще без подушки, так шея останется надолго гладкой и ровной.

Особое внимание нужно уделять осанке и положению головы, научиться держать голову правильно.

Не смотрите под ноги при ходьбе. Это важно не только с эстетической стороны.

При наклоне вперед затрудняется дыхание, мышцы шеи ослабевают, становятся дряблыми, кожа обвисает и образуются морщины.

Осанка должна быть такой: расправьте плечи, грудь вперед, взгляд сверху вниз. Держа голову прямо, нужно слегка вытянуть шею, приподняв подбородок. При таком правильном положении головы женщина всегда выглядит моложе и привлекательней, уверенней в себе.

6 омолаживающих упражнений для шеи

Если соблюдать все эти несложные правила, то со временем голова сама будет принимать нужное положение, а мышцы шеи укрепятся.

Теперь перейдем и к упражнениям для красивой шеи.

6 омолаживающих упражнений для шеи

Упражнения для красивой шеи и подбородка

Упражнения для красивой шеи нужно выполнять ежедневно, желательно по утрам. 

Повторять каждое упражнение нужно 2-3 раза для начала, а затем увеличить количество повторов.

Упражнение 1.

Откидываем голову назад, при этом нижней губой перекрываем верхнюю, считаем до 5, опускаем голову вниз, расслабляем нижнюю челюсть.

Упражнение 2.

Тыльной стороной ладони прикасаемся к подбородку, открывая рот и высунув язык как можно дальше вперед, считаем до 6, закрываем рот, опускаем голову.

Это упражнение прекрасно укрепляет мышцы подбородочной области.

Упражнение 3.

Положите ладони рук друг на друга и под подбородок, с небольшим усилием давим на подбородок, напрягая мышцы, считаем до 6 и затем опускаем голову.

Упражнение 4.

Круговые вращения головой: опускаем голову влево на плечо и перекатываем ее назад, вправо, на грудь, не торопясь и немного задерживаясь в каждом положении. Повторить в обратном направлении.

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Упражнение 5.

Это упражнение называют «жираф». Его можно выполнять не только утром, а сколько угодно раз в течение дня. Когда за компьютером работаем, полезно отрываться и делать хотя бы это упражнение, а лучше небольшую гимнастику для шеи, рук и глаз.

Руки кладем на плечи и нажимаем на них, при этом сильно вытягиваем верх шею. На вдохе считаем до 10 и расслабляем шею.

Мне очень нравится выполнять его, когда сидишь за компьютером долго. Напрягаются и распрямляются не только мышцы шеи, но и спины, и плеч.

Упражнение 6.

Это упражнение похоже на упражнение 3. Но здесь руками нужно опереться о стол, сложить их друг на друга и под подбородок. С усилием при сопротивлении головы стараемся поднять подбородок вверх. Затем нажимаем подбородком вниз, сопротивляясь руками.

Такие несложные упражнения для красивой шеи эффективны для укрепления мышц шеи, помогают против образования морщин и подтягивают кожу шеи.

Не забывайте их выполнять, это несложно и времени занимает всего несколько минуток.опубликовано econet.ru

Автор Ольга Смирнова

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Источник: https://econet.by/

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шея упражнения осанка женщина вредные привычки здоровье и красота

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