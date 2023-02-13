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Когда человек нездоров, ему хочется нездоровой пищи

Источник: Econet 13 февраля 2023 5982
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Волевым усилием вы можете на некоторое время лишить себя любимой пищи, но рано или поздно маятник качнется в обратную сторону, и вы начнете переедать. 

Когда человек нездоров, ему хочется нездоровой пищи

Я ем, чтобы жить, но в то же время и живу, чтобы есть

Диеты, основанные на сокращении количества потребляемой пиши, часто не дают должных результатов. Они не работают потому, что все в мире стремится к равновесию. За подъемом следует спад. Если вы едите меньше обычного, то скоро неизбежно будете есть больше обычного. Все проще простого. Когда человек начинает есть больше, он не просто толстеет, но — что важнее — в его мозге тормозится синтез необходимых химических соединений.

Волевым усилием вы можете на некоторое время лишить себя любимой пищи, но рано или поздно маятник качнется в обратную сторону, и вы начнете переедать. 

Если человека не побуждает к пищевым ограничениям какое-нибудь тяжелое заболевание, мало кто способен долго придерживаться диеты, требующей значительных волевых усилий. Придерживаться подобной диеты — все равно что нести тяжелый груз. Рано или поздно нам потребуется отдых, и на этом, как правило, ваша диетическая программа заканчивается. Длительная диетическая программа должна быть необременительной и вкусной.

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Придерживаться диеты, требующей больших волевых усилий, — все равно что нести тяжелый груз.

Благодаря программе «Диета и упражнения для Марса и Венеры» вы сможете распрощаться с диетами, которые сопряжены с самоограничением и требуют больших волевых усилий. Следуя моему плану, в течение непродолжительного времени вы нормализуете биохимические процессы в своем мозге и при этом сможете есть что хотите и сколько хотите.

Так в чем же фокус?

А фокус в том, что изменятся ваши желания. Когда диета способствует биохимическому балансу в мозге, здоровая пища кажется более вкусной. Если человек правильно кормит клетки своего тела, у него не возникает желания переедать. Ваши вкусы и аппетиты изменятся за девять дней, за это время клетки перестанут голодать и тело начнет производить здоровые химикалии для мозга.

Ваши пищевые пристрастии изменятся за девять дней, за это время ваши клетки перестанут голодать и тело начнет производить здоровые химические вещества.

Три основных правила

Следовать правилам легко, — на это способен каждый. Руководствуйтесь ими в течение двух недель, и вам уже не захочется от них отказываться. 

1. Нужно есть не менее трех раз в день.

Женщинам следует добавить еще две легкие трапезы, поскольку они чаще страдают от снижения уровня сахара в крови Эта программа не основана на принципе «чем меньше, тем лучше».

Чем больше, тем лучше: вам следует есть побольше здоровой пиши, которая вам по вкусу. Во время каждой трапезы нужно потреблять приблизительно одинаковое количество калорий с питательными веществами трех типов: белками, углеводами и диетическими жирами. Оптимальный баланс для каждого человека зависит от многих факторов: вес, телосложение, физическая и умственная нагрузка и — главное — пол. 

2. Каждое утро, сразу после пробуждения, нужно от десяти до тридцати минут посвящать выполнению комплекса физических и дыхательных упражнений для Марса и Венеры.

3. Нужно заменить завтрак специальным низкокалорийным высокопитательным коктейлем.

Все необходимые ингредиенты можно найти в ближайшем магазине здоровой пиши и пищевых добавок. После того как вес вашего тела придет в норму, можно, если хотите, кроме коктейля иногда есть и обычный завтрак.

Диета и равновесие

Все в жизни, в том числе и диета, должно быть в равновесии. Если человек сокращает потребление калорий и ест меньше пиши, чем требуется телу, рано или поздно он бросается в другую крайность и потребляет больше калорий, чем нужно. Это называется диета типа «йо-йо». Вы какое-то время едите меньше, а потом — переедаете. Всякий раз, когда человек начинает есть недостаточно, он утрачивает равновесие, и цикл повторяется. С каждым повторением цикла как мужчины, так и женщины набирают в весе немного больше, чем сбросили на предыдущем этапе. И вот человеку все труднее восстановить свой идеальный вес и сохранять его.

Когда человек заставляет себя есть слишком мало, он потом неизбежно начинает есть слишком много.

Когда биохимические процессы в мозге не сбалансированы, ум и тело жаждут пиши, бедной питательными веществами. Если вы едите нездоровую пищу, вам хочется еще нездоровой пиши, с другой стороны, когда вы получаете питательные вещества, необходимые телу и мозгу, ваши вкусы изменяются. Вам начинает нравиться вкус здоровой еды.

Когда человек нездоров, ему хочется нездоровой пищи

Когда человек нездоров, ему хочется нездоровой пищи.

Ваши вкусы определяет мозг. Если пища способствует производству допамина в организме мужчины, испытывающего допамин-дефицит, то после девяти дней употребления эта пища начинает ему нравиться. Если пища способствует производству серотонина в организме женщины, испытывающей серотонин-дефицит, через девять дней женщина входит во вкус и ест эту пищу с удовольствием.

Женщины и шоколад

Хорошим примером может служить шоколад. В начале менструального цикла уровень серотонина в организме женщины снижается и настроение падает. И тогда ей сразу же хочется этого волшебного продукта — шоколада. Шоколад вызывает мгновенное повышение уровня серотонина, но ненадолго. В результате тяга к шоколаду у женщины усиливается.

Большинство дешевых марок шоколада содержат самые разнообразные добавки и могут быть бедны питательными веществами, однако некоторые дорогие и качественные марки сделаны из чистых и полезных ингредиентов. Один из самых простых способов заставить ребенка есть здоровые пищевые добавки — предложить ему популярные в последнее время шоколадные батончики с витаминной начинкой. Этими сластями можно неплохо перекусить, поскольку они дают телу сбалансированный состав из протеинов, жиров и углеводов. Особенно полезны такие батончики женщинам и девушкам.

Дело в том, что умеренное количество шоколада стимулирует мозговой баланс: уровень серотонина и окситоцина значительно поднимается, стрессовая нагрузка падает. Каждой женщине нужно иметь в запасе немного натурального здорового шоколада, который поможет ей пройти через трудные времена. Шоколад обладает многими полезными свойствами. Вреден не шоколад, а злоупотребление рафинированным сахаром. Главное — умеренность.

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Когда человек нездоров, ему хочется нездоровой пищи

Как идентифицировать пищевую аллергию и избавиться от нее

Нередко, когда человек ест слишком много какого-то продукта, организм отторгает этот продукт. Начинается аллергия на подобную пищу. Наиболее распространены аллергические реакции на молочные продукты, сахар, сою, яйца и хлеб. Вот некоторые симптомы пищевой аллергии: увеличение количества слизи в носовой полости и в горле, повышение уровня сахара в крови, усталость и затуманенность сознания, головная боль, простуды, физический дискомфорт, запор и газы.

Пищевая аллергия вызывает обострение сенной лихорадки, астмы и аллергии на плесень и пыль.

Самая большая проблема тут состоит в том, что человек испытывает тягу к пище, вызывающей у него аллергию. В итоге он ест подобной пищи слишком много, что, естественно, усиливает аллергию. Диета для Марса и Венеры позволяет избавиться от этой тяги, поскольку нормализует биохимические процессы в мозге и обеспечивает полноценное питание клеткам организма Когда мы питаем наши клетки теми веществами, которые им требуются, и перестаем переедать, многие симптомы пищевой аллергии исчезают.

Если вы страдаете пищевой аллергией, то выяснить, что ее вызывает, совсем несложно: достаточно посмотреть, каких продуктов вы едите больше всего. Если вы очень любите пирожные, значит, у вас аллергия на какой-то ингредиент пирожных. Возможно, даже все ингредиенты: рафинированный сахар, мука, масло и молоко.

Если у вас аллергия на пирожные, то, проголодавшись, вы больше всего хотите именно пирожных!

Когда биохимические процессы в мозге приходят в норму, тяга к нездоровым продуктам снижается, и у человека возникает стремление есть более разнообразную и здоровую пищу. Благодаря сбалансированной диете, основанной на богатых питательными веществами продуктах, пищевая аллергия смягчается.

Иногда для полного исчезновения аллергии необходимо просто переключиться на сбалансированную диету, содержащую необходимое количество углеводов, жиров и белков. Допустим, у вас аллергия на сыр, — но, если есть его с диетическим хлебом и помидором, аллергия может исчезнуть. Продукты лучше усваиваются организмом если их правильно сочетать.

Точно так же у вас может развиться «аллергия» на мужа или жену, — если вы слишком много времени проводите вдвоем и не уравновешиваете ситуацию, проводя некоторое время наедине с собой и с друзьями. Супруги, не общающиеся с другими парами и не проводящие некоторое время в одиночестве, рано или поздно надоедают друг другу или даже начинают раздражать друг друга. Это раздражение обычно быстро рассеивается в общении с другими людьми, — когда супруги обогащают свою эмоциональную пишу.

В счастливом уме счастливые мысли

Вы когда-нибудь замечали, что хорошее настроение пробуждает в голове счастливые мысли, а плохое — негативные мысли? То же самое касается тела. Когда тело чувствует себя здоровым и ухоженным, оно хочет только здоровой пиши. Но когда тело чувствует себя больным и недокормленным, ему хочется нездоровой еды.

В счастливом уме рождаются счастливые мысли, а здоровое тело хочет здоровой пищи.

Еще один способ выяснить, какие продукты вам не подходят, — обратить внимание, чего вам хочется, когда вы расстроены. Расстроенный человек почти всегда хочет съесть что-нибудь вредное. Счастливый, умиротворенный и удовлетворенный человек обычно склонен выбирать здоровую пищу. В любом случае, счастливый человек гораздо лучше контролирует свой рацион.

Я знаю самых настоящих аскетов, которые едят ради того, чтобы жить, а не живут, чтобы есть,— однако мне кажется, что лучше, если оба подхода сочетаются. Я ем, чтобы жить, но в то же время и живу, чтобы есть. Я с удовольствием ем, и ем немало. Для достижения такого равновесия мне пришлось употребить силу воли только в начале программы, — чтобы уделять каждое утро по тридцать минут упражнениям и съедать здоровый сбалансированный завтрак. Вы скоро и сами убедитесь, что этих усилий вполне достаточно. опубликовано econet

©Джон Грэй, из книги «Марс и Венера диета и упражнения»

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Источник: https://econet.by/

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