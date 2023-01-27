Марва Оганян: Для чего нам нужны надпочечники

Надпочечники являются для нас незаменимым органом и выделяемые ими гормоны жизненно необходимы организму...
Они нам нужны для жизни. Посмотрим, что это означает.
Надпочечники — железа внутренней секреции, парный орган, находящийся над обеими почками в виде маленьких пирамидок. Они представляют собой одно из звеньев эндокринной системы организма. Перечислим все другие звенья этой системы и посмотрим, насколько они связаны между собой.
Здесь дано схематическое изображение всей цепи эндокринных желез. Как видно из схемы, главенствует над всем – гипоталамус. Расположен он в области продолговатого мозга (в области подкорки головного мозга). Этот участок продолговатого мозга, расположенный под таламусом (зрительные бугры), вырабатывает так называемые тропные гормоны, стимулирующие выработку гормонов со специфическим действием на нижележащие специализированные железы. Тропные гормоны по мере выработки в гипоталамусе стекают в гипофиз, складирующий и выдающий их маленькими порциями по мере надобности организма в том или ином гормоне в кровяное русло.
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Тропный гормон, попадая в ничтожном количестве в кровяное русло, стимулирует выделение определенной железой специального гормона, поддерживающего ту или иную физиологическую функцию организма.
Есть соматотропный гормон, или гормон роста. Орган-мишень для него — поджелудочная железа.
Тиреотропный гормон — стимулирует выделение тироксина щитовидной железой.
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) — стимулирует выработку надпочечниками адреналина и кортикостероидов.
Гонадотропный, лютеотропный и лактотропный гормоны ведают ростом и развитием половых желез у мужчин и женщин, беременностью и лактацией.
Кроме этих сравнительно крупных желез внутренней секреции есть эпифиз (маленькая, с горошину шишковидная железа), околощитовидные железы (ведают кальциевым обменом), железы в слизистой желудка и тонкого кишечника, а также в ткани мозга, которые имеют одинаковую функцию — вырабатывают эндорфины, или эндогенные морфины.
Кроме всего этого, почки также обладают эндокринной активностью и при определенных условиях выделяют в кровь гормон ренин, сужающий кровеносные сосуды и повышающий уровень артериального давления.
Остановимся на работе надпочечников: они состоят из двух разнородных тканей — внутренний, так называемый мозговой слой выделяет в кровь адреналин — гормон, повышающий артериальное давление, поддерживающий в норме тонус кровеносных сосудов, мышечный тонус, эмоциональную и физическую активность.
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Наружный слой надпочечников — корковый, вырабатывает исключительно важные для жизнедеятельности организма кортикостероиды. Кортикостероиды ведают тканевым обменом, тканевым синтезом, т.е. они обеспечивают бесперебойную работу печени, костного мозга и других тканей по синтезу белков, жиров, углеводов, витаминов, гормонов и всех необходимых нашему организму веществ, строящих наши ткани. Кортикостероиды ведают синтезом клеток крови, гемоглобина, тканевых клеток иммунитета — фагов, гистиоцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, то есть от их уровня и концентрации в крови зависят крепость и здоровье нашей иммунной системы, наша иммунная защита против любых вирусов, микробов, простейших и даже — гельминтов. Т.е. наша устойчивость к инфекциям, вирусному гриппу, атипичной пневмонии, СПИДу, наконец.
Нужно сказать, что по химическому строению и составу кортикостероиды сходны с мужскими и женскими половыми гормонами и при прекращении функций половых желез в пожилом возрасте (в крови отсутствуют половые гормоны) в климактерическом периоде они частично компенсируют эти функции, поддерживая в организме соответствующий эмоциональный, физический, интеллектуальный фон.
Ясно, что надпочечники являются для нас незаменимым органом и выделяемые ими гормоны (то есть секрет железы, выделяемый не в полость органа, а прямо в кровь) жизненно необходимы организму.
Что происходит, когда надпочечники болеют? Надо сказать, что болеют они крайне редко — важнейший для жизни орган хорошо защищен. Известны в основном два болезненных состояния — болезнь Аддисона, или бронзовая болезнь. Она связана с резким падением функции надпочечников, в результате чего падает кровяное давление, появляется мышечная слабость, кожа принимает бронзовый оттенок (нарушается пигментный обмен). Причина — туберкулез надпочечников, а также аутоиммунный процесс.
Другая патология надпочечников — феохромоцитома — опухоль надпочечника. Артериальное давление повышается резко и стойко, общее состояние тяжелое. Лечение — удаление опухоли.
В обоих случаях патология надпочечников хоть и наступает редко, трудно поддается лечению и если и можно ее вылечить, то только путем очищения тканей и их полноценного питания.
Но совсем другое дело, когда патология надпочечников вызывается искусственно. А это делается в современной медицине очень часто, поскольку гормональная терапия вошла в медицину как полноправный метод лечения. Сразу скажем, что метод этот является калечащим организм, фактически лишающим его надпочечников и делающим крайне уязвимым к любому вирусу и микробу, а иначе гормонотерапия кортикостероидами — преднизолоном, дексаметазоном и другими производными преднизолона лишает организм иммунной системы, при систематическом применении ведет к состояниям приобретенного иммунодефицита.
Откуда все это началось? Началось в 30-х годах прошлого столетия, когда канадский врач-ученый Селье выделил из надпочечников крупного рогатого скота экстракт, очистил его серией адсорбентов и применил при лечении больных с острыми воспалительными процессами. Воспаления сразу утихли, больные выздоровели на удивление быстро, это вдохновило Селье на дальнейшие поиски, и пошло-поехало... Выделяли из надпочечников животных экстракты, очищали их, концентрировали, модифицировали — это был преднизолон, который стали применять при пневмонии, остром суставном ревматизме, тиреоидите, псориазе. Утихали воспаления, симптомы болезни исчезали на время, потом возобновлялись в худшем виде и требовали новых, еще больших доз гормонов. Больные получали препараты в возрастающих количествах и уже не могли обходиться без них.
Потом стали синтезировать гормон—аналог натурального — дексаметазон с тем же эффектом. Пациенты, получавшие гормоны систематически, становились чувствительными к инфекциям и часто погибали от любого вируса, поражающего дыхательные пути.
Почему это происходило? Вся система желез внутренней секреции в организме обладает совершенной саморегуляцией, благодаря информации, передаваемой самими же гормонами. При повышении концентрации какого-либо гормона в крови гипоталамус прекращает синтез соответствующего гормона, в этом случае — АКТГ, адренокортикотропного гормона. Надпочечники прекращают синтез кортикостероидов. При систематическом приеме гормонов внутрь или в виде инъекций или мазей, аэрозолей надпочечники атрофируются, что происходит довольно быстро (достаточно иногда двух — трех месяцев). Больной становится зависимым от приема гормональных препаратов. Это нарушает функции всех желез внутреннейсекреции, наступают нарушения тканевого обмена, в частности ожирение, иногда — диабет или акромегалия (рост костей лицевого черепа и конечностей), оволосение кожных покровов у женщин.
И все это не останавливает победного шествия кортикостероидов по всему миру. Создаются все новые синтетические аналоги гормонов, все новые лекарственные формы в виде мазей, гелей, инъекций, которые применяются практически при всех заболеваниях: пневмонии, бронхиальной астме, нейродермите, псориазе, ревматизме, диссеминированной волчанке, мононуклеозах, всех болезнях кроветворной системы, заболеваниях соединительной ткани, тиреоидитах, полиартритах, вообще всех острых воспалительных процессах, так как кортикостероиды обладают способностью подавлять избыточные тканевые реакции, имеющие место при любом воспалительном процессе — экссудацию (отек), пролиферацию — клеточный рост и т.п. Это происходит благодаря их способности подавлять биосинтез белка.
Таким образом, снимаются симптомы воспаления, но сама причина, вызвавшая воспаление, отек, спазм бронха или сосудов, остается.
Не проще ли выяснить и удалить эту причину, чем совершать насилие над тканями, нарушая естественный ход тканевых процессов?
Надо думать, что воспалительный процесс возник не беспричинно, а как ответ данного органа на что-то, мешающее организму нормально существовать. Обнаружить и удалить эту помеху намного легче и, главное, безвреднее для организма, чем пытаться силой подавить естественный ход тканевых реакций. А единственной причиной воспалительной или даже опухолевой реакции близлежащих тканей является накопление гноя, т.е. мертвых клеток, не удаленных своевременно током лимфы через толстый кишечник. Причиной воспалительной реакции — особенно в суставах, мозговых оболочках, иногда подкожной клетчатке могут быть также задержавшиеся в тканях остаточные продукты азотистого обмена — мочевина, мочевая кислота, креатин, аммиак и др.
Любое воспаление — ангина, гайморит, бронхит, арахноидит, артрит — ликвидируется при удалении из тканей накопившихся в них отходов. Это делается методами общей очистки организма и местной очистки придаточных пазух носа, печени, кишечника, неоднократно описанных в моих статьях по лечению различных заболеваний естественными методами. В одном случае очистительный процесс с полным выздоровлением без применения лекарств может длиться 4–5 дней — ангина, ОРЗ, грипп, в других 2–3 месяца — полипы, астма, полиартрит, арахноидит, мигрень, конъюнктивит, тиреоидит. Но результат всегда один — выздоровление.
Чего мы добиваемся очищением организма и последующим восстановлением тканей биологически полноценной пищей? Ликвидируем причину заболевания и сохраняем надпочечники — они еще понадобятся человеку, а тем более ребенку. Ведь именно гормональная терапия самых различных болезней вкупе с антибиотиками вызвала разрушение иммунитета у людей уже в трех — четырех поколениях, что и вызвало появление иммуноде-фицитных состояний: СПИДа, атипичной пневмонии, геморрагических лихорадок и т.п.
И потому хочется еще раз предупредить родителей детей, страдающих бронхиальной астмой или кожными диатезами, псориазом,
— не применяйте гормонов при лечении детей
ни в виде таблеток, ни в виде мазей или аэрозолей, поскольку они обязательно вызовут нарушение иммунной системы ребенка. Ведь подавляется клеточный синтез белка, индивидуального белка организма, организм становится беззащитным против микробов и вирусов и любое заболевание требует лекарственного лечения.
Родители, будьте разумны и при заболевании:
1) очищайте организм ребенка питьем травяных отваров
2) не кормите ребенка твердой пищей 4–7–10 дней,
3) давайте обильное горячее питье (отвары лечебных трав) и свежевыжатые фруктовые и овощные соки,
4) одновременно промывайте кишечник очистительными клизмами — ежедневно — 7–10 дней.
Вы вылечите болезнь — простуду, грипп, ангину, понос без осложнений и без перехода в хроническое состояние или в другую болезнь.
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В этом смысле очень показателен следующий случай: девочку пяти лет привели к врачу-натуропату. Она страдает тяжелой формой бронхиальной астмы уже три года. С двух месяцев болела кожным диатезом в мокнущей форме, лечилась лекарствами, к двум годам диатез прошел, началась бронхиальная астма — приступы удушья почти ежедневно, лежала подолгу в стационаре, в год 2–3 раза. Начался лекарственный гепатит, головные боли. Лечилась у невропатолога. Головные боли продолжаются, приступы удушья также. Родители лечили девочку упорно в течение двух лет, выполняя без нарушений всю программу естественного лечения. В результате девочка здорова, играет со сверстниками, катается на велосипеде, прекрасно переносит физические нагрузки, ходит в школу. От гормонов, бронхолитиков и ингаляторов отказались через две недели после начала лечения.
Почему же не приложить усилия для спасения здоровья и жизни ребенка вместо того, чтобы объявить астму неизлечимой и привязать ребенка, а потом взрослого к лекарствам, умножая число инвалидов?
Возникает вопрос: а можно ли избавиться от гормональной зависимости, если больной уже ее приобрел и принимает регулярно преднизолон? Можно, но трудно. Самое нежелательное обстоятельство во всей этой «гормональной истории» следующее — резко затрудняется лечение того заболевания, которое человек пытается вылечить с помощью гормонов, поскольку по нарастающей идет нарушение обмена веществ всего организма. Легче всего избавить от гормонов и вылечить детей. Гормональные ингаляторы и таблетки становятся им не нужны уже через 7– 10 дней от начала очищения организма, ведь у детей меньше масса тканей и загрязняющих клетки шлаков.
И потому не отчаивайтесь, если ваш ребенок уже принимает гормоны, старайтесь постепенно избавляться от них, очищая ткани, и ваши старания увенчаются успехом.опубликовано econet
© Марва Оганян
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Источник: https://econet.by/
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