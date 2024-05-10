Специальные ежедневные упражнения, которые укрепят мышцы, поддерживающие молочные железы.

Очень часто случается так, что нормальная грудь вдруг стала отвисать. В этом случае помогут простые, но специальные ежедневные упражнения, которые укрепят мышцы, поддерживающие молочные железы.

1. Делаем движения имитирующие выжим белья. Словно мы отжимает выстиранное белье, скручиваем его с силой в толстый жгут до отказа. Повторить упражнение 25-40 раз подряд.

Если трудно представить, как все это происходит, то на первых порах возьмите полотенце и «выжимайте» его.



2. Выполняем это упражнение, сидя за столом. Ставим сжатые кулаки на стол перед собой, расстояние между ними примерно 30 см. Очень медленно с усилием опираемся на кулаки, затем расслабляемся. И вновь повторяем упражнение. И так делать 50 раз.



3. Отжимание на руках. Как делать отжимание, наверное, помнят и знают все, так что расписывать не буду. Напомню только, ягодицы не напрягать и после завершения упражнения несколько раз сделать глубокие вдохи – выдохи.



4. Сложим руки, как монашки при молитве и нажимаем с силой на ладони. Даем одной руке победить, смещаем ладони вправо, потом возвращаем в центр, влево – в центр. Упражнение повторяем 7-8 раз, но с силой.

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для молочных желез очень вредны упражнения, при выполнении которых руки выполняют резкие широкие движения, типа «мельница», «ножницы»;

холодный душ оказывает благоприятное действие на молочные железы, поэтому орошайте холодной водой всю поверхность молочных желез, а так же и участки под ними;

Для укрепления молочных желез хорошо подойдет и растирание их кусочком льда круговыми движениями. НО эту процедуру можно проводить только посоветовавшись с врачом!

Внимание! Быстрое похудение оказывает негативное влияние на молочные железы. Наверняка, многие замечали, что при похудении в первую очередь худеют ноги и грудь. опубликовано econet

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