Голова весит 4,5-7 кг! Очень важно правильное положение головы для того, чтобы предотвратить появление морщин, и молодо выглядеть.
Сутулая спина, опущенная голова способствуют расслаблению грудной клетки, дыхание затрудняется, ослабевают передние мышцы шеи, возникает мышечное напряжение шеи, кожа обвисает и образуются второй подбородок, морщины и на шее, и на лице! А ведь голова весит 4,5-7 кг! Очень важно правильное положение головы для того, чтобы предотвратить появление морщин, и молодо выглядеть.
Во время сна в опоре нуждается не столько голова, сколько шея. При неправильном положении головы во сне шея не отдыхает, а шейные позвонки искривляются. Это может быть причиной головных болей и других неприятных ощущений.
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Правильное положение головы влияет также на состояние и функционирование носовой перегородки, имеющей активные зоны (точки, соотносящиеся с определенным внутренним органом). Сон на твердой подушке возбуждает эти точки, и улучшает работу практически всех систем человеческого организма.
ОПУЩЕННАЯ НА ГРУДЬ ГОЛОВА во время ходьбы, чтения, вязания, пребывания в театре, в концертном зале и т. д.
Научиться правильно держать голову можно при помощи следующего упражнения:
1. Сядьте на стул и выпрямите спину.
2. Внимательно смотрите на пол перед собой. Фокусировка внимания на этой области комнаты позволит вам избежать напряжения боковых мышц шеи.
3. Опустите плечи и оторвите глаза от пола. Теперь вам необходимо оглядывать всю комнату.
Запомните то, как вы держите голову. Это - правильное положение головы, при котором подбородок смотрит вниз, а не вверх!
В этом положении хорошо сделать очень эффективное специальное УПРАЖНЕНИЕ на релаксацию - "ВЕШАЛКА" - и правильное положение головы закрепляет, и отдых получаете:
1. Сядьте на стул и приведите свою голову в правильное положение.
2. Опустите плечи как можно ниже, представляя, что это вешалка.
3. Представьте, что ваше тело - это мокрое пальто, которое висит на вешалке.
4. Встряхните руки и положите их ладонями вверх на колени.
5. Сильно сожмите бедра, а затем полностью расслабьте их.
6. Перекрестите ноги в щиколотках и постарайтесь расслабить колени.
И еще УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКИ ГОЛОВЫ:
Назначение: укрепляет ослабевшие мышцы в передней области шеи, способствует разработке подвижности шейных позвонков и обеспечивает правильное положение головы.
Эти упражнения для правильного положения головы можно делать в любом месте, они незаметны, но результативны!
Внимание: При любых процедурах с шеей середину шеи не массируют, так как это может привести к раздражению щитовидной железы. опубликовано econet
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