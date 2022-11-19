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Эти соки помогут избавиться от камней в желчном пузыре

Источник: medbrat.pp.ua 19 ноября 2022 5492
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Свежий капустный сок ускоряет секрецию желчи и помогает в лечении желчнокаменной болезни.

Эти соки помогут избавиться от камней в желчном пузыре

Не давайте желчи застаиваться! 

КРЕСС-САЛАТ

Сок и настой травы кресс-салата помогают при заболеваниях щитовидной железы, печени и камнях в желчном пузыре.

Свежий сок кресс - салата пьют по 1-2 ч.л. 3-4 раза в день за 20 мин. до еды. Курсы — по две недели, перерывы — по семь дней.

Для продолжительного хранения в сок добавляют водку (20% от объема), выдерживают двое суток, фильтруют и хранят в холодильнике. Пить консервированный сок следует так же, как и свежий.

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Для приготовления настоя горсть свежих листьев заливают 1 л кипятка, настаивают час, процеживают и пьют по 0,5 ст. четыре раза в день до еды. Курсы такие же, как и при лечении соком.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Свежий капустный сок ускоряет секрецию желчи и помогает в лечении желчнокаменной болезни.

Эти соки помогут избавиться от камней в желчном пузыре

  • Необходимо взять 300 г любого оливкового масла и такое же количество свежеприготовленного сока белокочанной капусты.
  • Спустя шесть часов после последнего приема пищи выпейте 3 столовых ложки оливкового масла и запейте 1 столовой ложкой свежего капустного сока.
  • Повторяйте эту процедуру через каждые полчаса до тех пор пока не выпьете все масло.
  • После этого выпейте остаток капустного сока.

Через неделю повторите всю описанную выше процедуру еще два раза.

СОК КОРНЯ ЛОПУХА

Нужно принимать по 1 чайной ложке сока с небольшим количеством воды 3-4 раза в день. Курс лечения - 2 месяца. При необходимости курс повторить.

Эти соки помогут избавиться от камней в желчном пузыре

СОК ОДУВАНЧИКА

Рекомендации такие же, как и для сока корня лопуха:

  • по 1 чайной ложке 3-4 раза вдень перед едой.

СБОРЫ ТРАВ, РАСТВОРЯЮЩИЕ КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

Один из лучших является СБОР ФИТОКОЛИН (по Трескунову). Сбор применяется для лечения стенокардии, гипертонии, инфаркт миокарда, инсульта, дисциркуляторной энцефалопатии, облитерирующего эндартериита с сопутствующими заболеваниями органов брюшной полости, желчекаменной и мочекаменной болезней, стафилококковых инфекции (пневмония, пиелонефрит, карбункулы почек, абсцессы печени, абсцессы легких, гнойный плеврит).

Эти соки помогут избавиться от камней в желчном пузыре
Состав: горец птичий, донник, подорожник, зверобой, одуванчик, мята перечная, клевер, горец почечуйный, брусничный лист.

Способ применения: 1 столовую ложку на 0,5 л. кипящей воды, настаивать 1 час, процедить, пить по 0,5 стакана 4 раза в день за 15 минут до еды и перед сном.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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сок капуста одуванчик травы настой народная медицина

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