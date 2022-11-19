Свежий капустный сок ускоряет секрецию желчи и помогает в лечении желчнокаменной болезни.
КРЕСС-САЛАТ
Сок и настой травы кресс-салата помогают при заболеваниях щитовидной железы, печени и камнях в желчном пузыре.
Свежий сок кресс - салата пьют по 1-2 ч.л. 3-4 раза в день за 20 мин. до еды. Курсы — по две недели, перерывы — по семь дней.
Для продолжительного хранения в сок добавляют водку (20% от объема), выдерживают двое суток, фильтруют и хранят в холодильнике. Пить консервированный сок следует так же, как и свежий.
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Для приготовления настоя горсть свежих листьев заливают 1 л кипятка, настаивают час, процеживают и пьют по 0,5 ст. четыре раза в день до еды. Курсы такие же, как и при лечении соком.
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
Свежий капустный сок ускоряет секрецию желчи и помогает в лечении желчнокаменной болезни.
Через неделю повторите всю описанную выше процедуру еще два раза.
СОК КОРНЯ ЛОПУХА
Нужно принимать по 1 чайной ложке сока с небольшим количеством воды 3-4 раза в день. Курс лечения - 2 месяца. При необходимости курс повторить.
Рекомендации такие же, как и для сока корня лопуха:
СБОРЫ ТРАВ, РАСТВОРЯЮЩИЕ КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
Один из лучших является СБОР ФИТОКОЛИН (по Трескунову). Сбор применяется для лечения стенокардии, гипертонии, инфаркт миокарда, инсульта, дисциркуляторной энцефалопатии, облитерирующего эндартериита с сопутствующими заболеваниями органов брюшной полости, желчекаменной и мочекаменной болезней, стафилококковых инфекции (пневмония, пиелонефрит, карбункулы почек, абсцессы печени, абсцессы легких, гнойный плеврит).
Состав: горец птичий, донник, подорожник, зверобой, одуванчик, мята перечная, клевер, горец почечуйный, брусничный лист.
Способ применения: 1 столовую ложку на 0,5 л. кипящей воды, настаивать 1 час, процедить, пить по 0,5 стакана 4 раза в день за 15 минут до еды и перед сном.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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