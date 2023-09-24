Наряду с перекисью водорода, она является одним из самых дешевых и безопасных лечебных средств, поэтому разумно будет узнать как можно больше о многих видах применения соды

Пищевая сода или бикарбонат натрия – одно из основных средств во многих домах для выпечки и очистки, но вполне вероятно, что вы не в полной мере используете все ее преимущества.

Например, знаете ли вы, что спектр лекарственного применения пищевой соды чрезвычайно широк - от безопасного удаления заноз из пальцев до обычной чистки зубов?

Наряду с перекисью водорода, она является одним из самых дешевых и безопасных лечебных средств, поэтому разумно будет узнать как можно больше о многих видах применения пищевой соды.

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Краткая история пищевой соды

В своей естественной форме, пищевая сода называется «нахколит» - это компонент природного минерала натра. Натр, в котором содержится большое количество бикарбоната натрия, использовался с древних времен. Например, египтяне использовали его в качестве очищающего мыла.

Позднее, отдельные сообщения на протяжении всей истории свидетельствуют о том, что многие цивилизации использовали виды пищевой соды при приготовлении хлеба и других продуктов питания, которым нужно было подниматься.

Но то соединение, которое мы сегодня знаем, как пищевую соду, начали производить и продавать д-р Остин Черч и Джон Дуайт только в 1846 году. К 1860-м гг, пищевая сода упоминалась в напечатанных поваренных книгах, а в 1930-е гг широко рекламировалась как «проверенное лечебное средство». В 1972 г возникла идея держать коробку пищевой соды в холодильнике, чтобы еда дольше сохранялась свежей, и эта идея и вправду прижилась... поднимите руку, если коробка соды прямо сейчас стоит у вас в холодильнике!

Пищевую соду популяризировала торговая марка Arm & Hammer более 150 лет назад, и, хотя многим известна ее универсальность для применения в кулинарии и в быту, очень немногие понимают, что пищевая сода обладает и мощными лечебными свойствами.

Пищевая сода может помочь справиться с простудой

Некоторые считают, что принятая внутрь, пищевая сода помогает поддерживать баланс рН в крови; это, вероятно, основная предпосылка ее рекомендуемого применения против симптомов простуды и гриппа. В своей брошюре «Применение пищевой соды Arm & Hammer в медицинских целях», опубликованной в 1924 году, д-р Волни С. Чейни рассказывает о своих успехах в лечении простуды и гриппа с помощью бикарбоната натрия:

«В 1918-1919 гг, когда вместе с Министерством здравоохранения США мы боролись с «гриппом», я обратил внимание, мало кто из тех, кто принимал много раствора бикарбоната натрия, заболевали, а у тех из них, кто все-таки заболевал, при условии немедленного начала приема соды, приступы были неизменно слабыми.

С тех пор все случаи простуды и гриппа я лечил сначала щедрыми дозами бикарбоната соды, и во многих, многих случаях в течение 36 часов симптомы полностью утихали.

Кроме того, в моем собственном доме, перед участниками женских клубов и ассоциаций родителей и учителей, я пропагандировал применение соды в качестве профилактического средства при простуде, в результате чего сейчас многие сообщают о том, что те, кто принимал «соду», не пострадали, хотя почти все вокруг болели».

Я не слишком уверен, насколько надежна оптимизация рН в механизме действия пищевой соды, поскольку в практике я часто использую разбавленную соляную кислоту внутривенно – это тоже помогает людям почти мгновенно восстановиться после острых инфекций. Очевидно, что это толкает рН в противоположном направлении, но, во всяком случае, оба эти способа помогают – а это предполагает, что механизм действия может быть связан не только с рН.

Прием соды достаточно легкий и относительно безвредный, даже если вы и не почувствуете облегчения симптомов простуды. Просто растворите рекомендуемое количество пищевой соды в стакане холодной воды и пейте. В 1925 г компания Arm & Hammer рекомендовала следующие дозировки при простуде и гриппе:

День 1 – примите шесть доз по ½ чайной ложки пищевой соды, растворенной в стакане холодной воды, с интервалом примерно в два часа

День 2 – примите четыре дозы по ½ чайной ложки пищевой соды, растворенной в стакане холодной воды, с тем же интервалом

День 3 – примите две дозы по ½ чайной ложки пищевой соды, растворенной в стакане холодной воды, утром и вечером, а затем – по ½ чайной ложки пищевой соды, растворенной в стакане холодной воды, пока симптомы простуды не исчезнут

Еще 11 способов применения соды в лечебных целях

Вы поразитесь тому, сколько всяких средств можно получить скорую руку из коробочки пищевой соды под рукой. Среди них:

Боль при язве: я лично рекомендую это многим, включая членов семьи, и каждый раз удивляюсь, насколько это эффективно. Это связано с тем, что пищевая сода немедленно нейтрализует желудочную кислоту. Нужно, как правило, 1-2 чайные ложки на полный стакан воды.

Удаление заноз: добавьте столовую ложку пищевой соды в небольшой стакан воды и делайте ванночки для пораженной области дважды в день. Через пару дней такого лечения многие занозы выйдут сами по себе.

Средство от солнечных ожогов: добавьте ½ стакана пищевой соды в ванну с водой комнатной температуры, а затем окунитесь в нее, чтобы стало легче. После этого не вытирайтесь полотенцем – пусть кожа высохнет на воздухе, для дополнительного облегчения. Можно нанести смесь пищевой соды с водой на прохладный компресс и накладывать его непосредственно на места ожогов.

Дезодорант: если хотите избежать парабенов и алюминия, которые находятся во многих дезодорантах и антиперспирантах, попробуйте вместо них щепотку пищевой соды, смешанную с водой. Эта простая паста станет эффективным и простым натуральным дезодорантом.

Улучшение спортивных результатов: бегуны на длинные дистанции давно применяют «содовый допинг» - принимают капсулы с пищевой содой перед забегом, чтобы улучшить результаты. Как считается, этот способ действует аналогично загрузке углеводами. Хотя не не предлагаю вам попробовать это дома, но это еще один пример свойств пищевой соды.

Паста для устранения налета на зубах и деснах: для невероятно эффективной пасты для зубов и десен смешайте шесть частей пищевой соды и одну часть морской соли. Поместите их в блендер и перемешивайте в течение 30 секунд, а затем переложите в емкость для использования. Смочите кончик указательного пальца и нанесите на десны небольшое количество смеси соли и соды. Начиная с верхней наружной части десен, перемещайтесь внутрь, а затем по нижней наружной стороне десны – к внутренней части, втирая смесь в зубы и десна. Выплюньте излишки. Через 15 минут прополощите рот. Эта смесь невероятно эффективно уничтожает бактерии.

Укусы насекомых: нанесите пасту из пищевой соды и воды на места укусов, чтобы уменьшить зуд. Также можно попробовать растереть сухой порошок на коже. Это также эффективно при зудящих высыпаниях и ожогах от ядовитого плюща.

Отбеливатель для зубов: для натурального отбеливающего средства, раздавить одну спелую ягоду клубники и смешайте ее с 1/2 чайной ложки пищевой соды. Распределите смесь на зубах и оставьте на пять минут. Затем почистите зубы и прополощите. Используйте этот метод не чаще одного раза в неделю, так как чрезмерное применение потенциально может повредить зубную эмаль.

Ножная ванна: добавьте три столовые ложки пищевой соды в ванну с теплой водой – бодрящая ванна для ног готова!

Скраб: пасту из трех частей пищевой соды и 1 части воды можно использовать в качестве скраба для лица и тела. Это натурально, недорого и достаточно щадяще, чтобы использовать его каждый день.

Детокс- ванна: из соды и яблочного сидра получается прекрасная ванна, как в спа-салоне, которая поможет унять боль и обеспечит детоксикацию. В качестве бонуса - вода после нее прекрасно очищает ванну и слив!

Пищевая сода – это еще и отличное чистящее средство для дома

Что ж, поставив коробку пищевой соды в аптечку, не забудьте поставить еще одну под кухонную раковину, в ванной комнате и рядом с другими моющими средствами...

Пищевая сода прекрасно вычищает ванну и кухню. Насыпьте ее в емкость с отверстиями в крышке (например, в стакан для тертого сыра), посыпьте содой поверхности и потрите. Можете добавить к ней несколько капель вашего любимого эфирного масла. Масло лаванды и масло чайного дерева обладают мощными антибактериальными свойствами.

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Пищевая сода, смешанная с яблочным уксусом – это многоцелевое пузырящееся сочетание. Чтобы очистить слив, насыпьте соду в канализацию и добавьте яблочный уксус. Пусть шипит и пузырится в течение 15 минут, потом промойте горячей водой. Это безопасная альтернатива опасным очистителям для слива.

Чтобы легко очистить кастрюли от остатков пищи, замочите их в горячей воде с содой на 15 минут.

Сода отлично очистит решетку для гриля.

Чтобы помыть детские игрушки, смешайте 4 столовые ложки пищевой соды и 1 л воды.

Пищевую соду можно использовать в качестве кондиционера для белья, или чтобы освежить цвет одежды (добавьте стакан соды в стиральную машину).

Пищевая сода – натуральное средство для чистки ковров. Посыпьте ею ковер, оставьте на 15 минут и пропылесосьте.

Чтобы начистить серебро без применения токсичных средств, наполните раковину горячей водой, добавьте лист алюминиевой фольги и пищевой соды, и опустите туда серебряные изделия, пока они не станут полностью чистыми. Это простой и удобный способ очистить серебро.

Посыпьте пищевой содой обувь, чтобы исчез неприятный запах.

Если случайно на кухне загорится жир, потушите пламя пищевой содой. опубликовано econet

©д-р Джозеф Меркола

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