Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Лучшие помощники иммунной системы: 2 основных шага

Лучшие помощники иммунной системы: 2 основных шага

Источник: feeling-good.ru 03 августа 2022 6818
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Синдром дырявой кишки является основной причиной чувствительности к пищевым продуктам...

Лучшие помощники иммунной системы: 2 основных шага

Одни из ключевых факторов нормального функционирования организма – включение в рацион как можно большего количества продуктов, содержащих пробиотики, и улучшение здоровья пищеварительной системы.

Исследования показывают, что синдром дырявой кишки является основной причиной чувствительности к пищевым продуктам, аутоиммунных заболеваний, иммунного дисбаланса и ослабленной иммунной системы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И вновь решение – увеличение количества поступающих в организм пробиотиков. 

2 основных шага

1. Следует быть осторожным с тем, что уничтожает пробиотики 

Избегайте токсичной водопроводной воды, содержащей фтор и хлор.

С осторожностью принимайте назначенные антибиотики.

Также старайтесь не потреблять слишком много сахара. Чрезмерное употребление подпитывает вредные бактерии, что приводит к нарушению баланса содержания полезных и болезнетворных бактерий в организме. Сахар даже может стать причиной развития рака. 

2. Человеку нужно получать больше пробиотиков

Пробиотики – это полезные бактерии, которые улучшают усвоение питательных веществ, помогающих детоксикации организма, а также сбалансированию и поддержанию иммунной системы. Поэтому потребляйте больше пробиотических продуктов и качественных добавок к пище. 

Лучшие помощники иммунной системы: 2 основных шага

Лучшие помощники иммунной системы – пробиотические продукты

  • Ферментированные овощи, например, квашеная капуста кимчи. Ферментированная капуста и другие овощи не обладают широким разнообразием пробиотиков, но в них высоко содержание органических кислот (что придаёт еде кислый вкус), которые способствуют развитию полезных бактерий. Сейчас квашеная капуста очень популярна в Германии. Кимчи – корейское блюдо из культивируемых овощей, богатое ферментами, которые могут помочь пищеварению.  
  • Пробиотический йогурт. Возможно, самый популярный пробиотический продукт – греческий йогурт, изготовленный из молока коров, коз и овец. Его можно поставить на верхний уровень пирамиды полезной еды в том случае, если его произвели из молока, полученного от животных, питающихся свежей травой. Проблема в том, что на современном рынке качество йогуртов сильно различается. При покупке рекомендуется учитывать следующие критерии: продукт должен быть органическим и изготовленным из молока коз или овец, которых кормили свежей травой.  
  • Кисломолочные продукты, например кефир. Как и йогурт, этот кисломолочный продукт представляет собой уникальное сочетание молока и кисломолочных кефирных грибов. Люди пьют кефир уже более 3000 лет, а само название, означающее «чувствовать себя хорошо», появилось в России и Турции. Он обладает кисловатым, едким вкусом и запахом и содержит от 10 до 34 штаммов пробиотиков. Кефир похож на йогурт, но в нём выше содержание пробиотиков, так как он сбраживается дрожжами и содержит больше бактерий.  
  • Напитки, такие как кокосовый кефир и квас. Забродивший с кефирными грибами сок молодых кокосов – это безмолочный вариант кефира, содержащий те же пробиотики, что и традиционный из молочных продуктов. Однако, как правило, не в таких больших количествах. Тем не менее в нём есть несколько штаммов, которые полезны для здоровья. Кокосовый кефир обладает прекрасным вкусом и запахом, в него можно добавить немного стевии, воды и сока лайма, приготовив восхитительное угощение. Квас – ферментированный напиток, с древних времен распространённый в Восточной Европе. Традиционно он изготавливался путем брожения ржи или ячменя, но в последние годы используют разные фрукты и свеклу наряду с другими корнеплодами, такими как морковь. В квасе содержатся молочнокислые пробиотические бактерии, известные своими очищающими кровь и печень свойствами и имеющие мягкий кисловатый вкус.
  • Чайный гриб, также известный как комбуча. Это шипучий напиток из забродившего чёрного чая, изготовленный с использованием симбиотических колоний бактерий и дрожжей. Его пьют уже более 2000 лет, происходит он из Японии. Вокруг чайного гриба ведётся много споров, но его главные преимущества для здоровья включают в себя поддержку пищеварительной системы, придание сил и детоксикацию печени.  
  • Натто. Это популярное в Японии и приготовленное из ферментированных соевых бобов блюдо содержит пробиотическую сенную палочку. Доказано, что оно поддерживает иммунную и сердечно-сосудистую системы и улучшает усвоение витамина К2. Кроме того, натто содержит действенный противовоспалительный фермент под названием наттокиназа, который помогает бороться с раком.  
  • Сыр из сырого молока. Мягкие сыры из козьего, овечьего и коровьего молока A2 содержат большое количество полезных бактерий, в том числе термофильные, ацидофильные, бифидобактерии и болгарскую палочку. Если хотите обеспечить организм пробиотиками, всегда покупайте сыры из сырого и непастеризованного молока. 

Потребление этих продуктов, как и принятие качественных добавок, обязательно поможет вашей иммунной системе. 

Если вы хотите добиться хороших результатов, держитесь подальше от всего, что убивает пробиотики. Включите в свой рацион продукты с полезными веществами. Если сделаете это, ваша иммунная система станет функционировать гораздо лучше. 

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST! 

Лучшие помощники иммунной системы: 2 основных шага

Рецепты для стимулирования иммунной системы 

Есть множество различных рецептов блюд, которые не только полезны, но и восхитительны на вкус! Вот некоторые из них. 

Рецепт № 1 

Ингредиенты:

  • 1 болгарский перец; 
  • 1 головка брокколи; 
  • 1 лимон; 
  • 1 огурец; 
  • 1 кусочек корня имбиря; 
  • 1 чайная ложка яблочного уксуса.

Способ приготовления: 

Положите все ингредиенты в соковыжималку. Аккуратно перемешайте полученный сок и сразу же выпейте его. 

Если у Вас есть какие-то проблемы с желудком, то лучше из рецепта убрать уксус совсем. 

Рецепт № 2 

Ингредиенты:

  • 6-8 листьев мяты
  • 1 очищенный красный грейпфрут;
  • 2 чашки клубники (размороженной); 
  • 1 маленький кусочек свежего имбиря; 
  • 1/3 столовой ложки ванильного экстракта;
  • 1 чашка кубиков льда.

Приготовление: 

Смешайте все ингредиенты в соковыжималке или блендере. При использовании блендера листья мяты следует измельчить.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

продукты иммунная система пищеварение кефир брокколи грейпфрут здоровье

Еще от feeling-good.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Иногда быть счастливым означает быть неправым Байрон Кейти
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.