Гормоны: химический аспект поведения

Если эмоции будут полностью под контролем, многих болезней удастся избежать

Как эмоции влияют на органы

Посредством сжатия, спазмирования мускулатуры, в различных частях нашего организма, происходит некий энергетический блок, способный развить деформацию тканей близлежащих органов.

Есть и противоположность – астенические эмоции, которые позволяют телу расслабиться.

В этом заключаются явления, связанные с возникновением, казалось бы беспричинных заболеваний, то есть тех, которые вызваны не с физиологией, а с психологией.

Вызванные проблемы спазмированным в следствии эмоциональных всплесков органом, принято считать психосоматическим заболеванием.

Получается некая цепочка связей, где определенная эмоция, заставляет реагировать мышцы в определенном участке тела, создавая благоприятную среду для возникновения физиологических отклонений.

Что же заставляет нас злится, опасаться, любить, испытывать прочие чувства? Если проводить параллель, то очевидно, что гормональный фон – это еще одна причина психосоматических проблем.

Тонкая грань – гормоны/эмоции

Органно-невротическая симптоматика условно подразделяется на три группы:

Аффективные эквиваленты;

Соматические проявления в результате бессознательных установок;

Различные соматические заболевания в следствии нарушения химизма.

Такие симптомы в большинстве случаев сочетаются.

Чаще симптоматика проявляет себя на отдельном органе или системе органов.

Гормонально-вегетативные нарушения не представляют собой локализацию, как например, дыхательная система, или система кровообращения, а рассматриваются как функциональные заболевания различных систем.

Тонкая, но прочная взаимосвязь определяет механизм как возникновения, так и устранения гормональных, вегетативных, эндокринных нарушений.

С одной стороны, выброс определенных гормонов индуцирует эмоции, и напротив, к примеру, если человека резко испугали, возникает испуг, страх, тревожность, ярость, вследствие этого повышается уровень адреналина, а иногда и норадреналина.

Эти два, схожих по своему происхождению гормона (точнее адреналин – гормон, норадреналин – нейромедиатор), вырабатывающихся надпочечниками, но влияют по-разному на организм.

Если адреналин стимулирует действие, то есть, испуг – реакция (бежать) – действие, то норадреналин способен напротив при сильном испуге остановить, заморозить человека.

При выбросе нейромедиатора и гормона норадреналина, клетки крови освобождаются от кислорода, после чего, человек чувствует усталость, слабость. Еще норадреналин называют гормоном ярости.

Существует и взаимосвязь между гормонами, например, адреналин препятствует выработке инсулина.

Многие слышали утверждение, что гормоны управляют мыслями, поведением, а, следовательно, и образом жизни человека. Некоторые поведенческие особенности вызваны инстинктивными неосознанными конфликтами.

Кроме того, можно обозначить здесь выбор системы поведения и некоторых особенностей личности, как установку, влияющую на функции эндокринной системы, а, следовательно, вызывать реакцию организма в виде вторичных признаков соматических симптомов.

То есть речь идет о соматоформной психосоматике, о заболеваниях так или иначе связанных с психотипом, эмоциями, подсознанием и другими факторами, способными управлять (влиять) на эмоциональную составляющую организма человека.

Например, для одного индивида сочный бифштекс вызовет обильное выделение желудочного сока, у другого, напротив, отвращение, возникающее при мысли о страданиях животных, вероятность приобрести язву, съев бифштекс, значительно повышается, так как гастрогастрин — полипептид/гормон, незначительно повышает секрецию желудочного сока, получается, что в желудке недостаточно благоприятная среда для переваривания пищи, недостаток ферментов и прочих веществ регулирующих пищеварение и провоцирует впоследствии эрозию, гастриты и прочие проблемы ЖКТ.

Получается, что отчасти, а может и в большей части, эмоциональный фон регулирует гормональный статус, фон человека, следовательно, влияет на самочувствие.

В психосоматике, возникновение болезней провоцируется эмоциональным состоянием. Гормоны влияют на эмоции, значит, научившись управлять эмоциями, можно регулировать уровень определенных гормонов в организме. Регуляция гормонов поможет справиться с некоторыми эмоциями.

Если эмоции будут полностью под контролем, многих болезней удастся избежать, повысить собственную эффективность, продлить молодость и увеличить жизненный цикл многих клеток, а значит и длительность жизни.опубликовано econet

Автор: Устинова Юлия

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