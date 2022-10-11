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Простое средство, продлевающее жизнь

Источник: bessmertie.ru 11 октября 2022 6354
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Это средство оказывает мощнейшее оздоровительное действие, не вызывая побочных эффектов и привыкания.

Простое средство, продлевающее жизнь

 

В западных странах является очень популярным препарат коэнзим Q10. В некоторых экспериментах коэнзим Q10 показал способность выражено продлевать жизнь и осуществлять профилактику множества заболеваний. Но вот что интересно; существует препарат, который играет в организме роль сходную с коэнзимом Q10. Он так же, а возможно и более эффективен - по цене же примерно в 10 раз дешевле. Это янтарная кислота. Возможно, именно из-за столь малой цены, янтарную кислоту и не продвигают на рынок.

Янтарная кислота - настоящий подарок для нас

Янтарная кислота является естественным веществом - присутствует во всех организмах. Оказывает мощнейшее оздоровительное действие, не вызывая побочных эффектов и привыкания. Причин такого воздействия множество, но есть основные:

1. Янтарная кислота стимулирует выработку энергии в клетках. 

С возрастом, кроме прочих нарушений, клетки организма начинают терять способность к выработке энергии. Как следствие, организму её не хватает для нормального обеспечения многих функций, а это ведёт к увяданию организма и быстрому старению. Соединение, которое даёт энергию - это АТФ (аденозинтрифосфат). Янтарная кислота как раз и способствует выработке АТФ. Как следствие, янтарная кислота является мощным стимулятором выработки энергии и стимулятором многих функций организма, обладает исключительной восстановительной мощностью.

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2. Янтарная кислота усиливает клеточное дыхание, способствует усвоению кислорода клетками.

Например, прирост скорости потребления кислорода клетками печени при добавлении янтарной кислоты увеличивается в 60 раз.

3. Янтарная кислота обезвреживает свободные радикалы. Обладает мощным антиоксидантным свойством.

Как говорилось не раз, в процессе жизнедеятельности организма образуются агрессивные формы кислорода, которые окисляют или разрушают клетки, вызывая болезни (рак, инфаркт, и т.п.), старение и смерть. Янтарная кислота способна эффективно обезвреживать свободные радикалы.

Простое средство, продлевающее жизнь

В целом, воздействие янтарной кислоты на организм:

  • улучшает работу большинства органов: мозга, сердца (улучшает его питание и силу), почек (растворяет камни), печени и др.;
  • янтарная кислота препятствует возникновению опухолей и тормозит рост уже возникших;
  • укрепляет иммунитет;
  • янтарная кислота стимулирует выработку инсулина и тем снижает содержание сахара в крови, что очень важно для долголетия;
  • нормализует работу нервной системы;
  • янтарная кислота противодействует стрессам;
  • применение её с другими оздоравливающими препаратами позволяет получить более выраженный эффект:
  • янтарная кислота тормозит воспалительные процессы (нормализует содержание гистамина и серотонина);
  • нейтрализует большое число ядов (в том числе от курения, алкоголя, наркотиков и др.);
  • янтарная кислота повышает микроциркуляцию в органах и тканях;
  • активирует ряд важнейших ферментов и др.

Янтарная кислота - настоящий подарок для нас. Это естественное вещество, которое присутствует в организме, вырабатывается им. При приёме внутрь не вызывает привыкания и не вызывает особых побочных эффектов. Препараты янтарной кислоты дёшевы (бывают и более дорогие, комплексные), продаются в обычных аптеках, без рецепта. 

Удобство применения янтарной кислоты заключается и в том, что её эффективную дозировку можно подобрать по самочувствию. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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