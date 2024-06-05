Именно инсулин непрерывно следит за правильным питанием каждой клетки нашего организма. Целый ряд факторов приводит к тому, что в крови современного человека содержится слишком много инсулина.

Определяем статус инсулина

Нашу гормональную картину можно, пожалуй, сравнить с букетом цветов, в котором самым ярким цветком будет, несомненно, инсулин. Этот гормон вырабатывается поджелудочной железой.

Именно инсулин непрерывно следит за правильным питанием каждой клетки нашего организма. Целый ряд факторов приводит к тому, что в крови современного человека содержится слишком много инсулина. Но главная причина здесь – неправильное питание.

Ох уж эти углеводы!

В результате частого потребления углеводов наши клетки «забывают» про инсулин, что приводит к инсулиновой резистентности. А это уже, дорогие мои – чревато сахарным диабетом и другими «прелестями» современной цивилизации, в том числе ожирением.

Не сомневаюсь, что многие из читателей данной статьи осознают, что с инсулином у них не все в порядке. Ну, раз уж вы попали сюда из какого-нибудь поисковика. Какие симптомы? Любимую блузку натягиваете с трудом, на работе хочется спать. Чувствуется высокое давление, а ваш доктор пугает очередными плохими анализами.

Все эти крайне неприятные вещи, как правило, провоцируются избыточным содержанием инсулина. Однако выяснить – точно ли это так, необходимо как можно скорее. Ведь именно в инсулиновой «глухоте» скрываются, быть может, все ваши недомогания и склонность к полноте.

Проведите небольшой тест!

Отметьте для себя те пункты, которые проявляются у вас в данный момент, а еще лучше последние полгода.

постоянно хочется сладкого, не расстаюсь с любимыми конфетками;

многочисленные попытки забыть о сладостях не дали результатов. Невозможно отказаться от шоколадки, мороженого или жареной картошечки;

наблюдались случаи внезапного повышения сахара, даже требовалось экстренное вмешательство врача;

раздражает отсутствие пищи свыше трех часов. Провоцирую коллег по работе сгонять в буфет, хотя до обеда еще далеко;

окружность талии превысила 89 сантиметров, если вы женщина и 101 сантиметр, если – мужчина;

индекс вашей массы тела перевалил за 25;

ваш доктор пугает вас синдромом Штейна-Левенталя. Наблюдаются нарушения месячных, излишние волоски, там, где не надо, и тому подобные неприятности;

снизить вес просто нереально. Напротив, лишние килограммы появляются так быстро, что даже не сразу их замечаю;

если не получилось позавтракать, а тем более пообедать – остаток дня пошел насмарку. Бесят соседки по кабинету, раздражает начальник, хочется поскорее убежать с работы;

даже легкая разминка стала в тягость, хотя бы даже через день-другой;

наблюдались случаи низкого уровня в крови «хорошего» холестерина;

верхнее давление перевалило за 140 либо нижнее – за 90. Врачи диагностируют проблемы с сердцем. Не за горами уже ишемия, а там и, боже упаси, инфаркт;

в анализах, сданных натощак, зашкаливает инсулин.

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Результаты теста

Если вы набрали не менее пяти балов – будьте очень осторожны, ибо вас ожидает инсулиновая зависимость. Срочно примите меры, иначе в ближайшем будущем вас ожидает неприятный «букет» болезней нашей с вами, увы, современной цивилизации. Все может начаться с привычного для многих пожилых людей диабета, а закончиться страшным диагнозом – раком. Это вам не шутки!

Если же вы поставили четыре или даже менее галочек, то у вас пока что все в порядке. Вы можете порадоваться вместе с нами таким результатом!

Но все-таки, даже если наш маленький тест вы прошли успешно, не поленитесь, проверьте свою кровь на инсулин и сахар, причем лучше всего натощак. Если все в норме, вам это никак не повредит. Но если всё плохо… В общем будьте бдительны, упущенное время не вернешь! опубликовано econet

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