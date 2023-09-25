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8 упражнений для разминки в офисе

Источник: health.wild-mistress.ru 25 сентября 2023 6590
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Специалисты считают, что в статичной позе люди могут проводить лишь 30-45 минут, а потом наступает мышечное утомление

8 упражнений для разминки в офисе

Британские исследователи взялись выяснить, что же происходит с человеком, который вынужден подолгу сидеть в одной позе. Оказывается многочасовое сидение на рабочем месте приводит к хроническим болям, возникающим из-за перенапряжения или зажима определенных групп мышц.

Поэтому специалисты считают, что в статичной позе люди могут проводить лишь 30-45 минут, а потом наступает мышечное утомление. Отсюда и продолжительность «академического часа» (длительность уроков в школе и лекций в высших учебных заведениях составляет 45 минут).

Но при этом ни один рабочий стул, даже самый удобный и анатомически правильный, не избавит ваши мышцы от усталости и напряжения. Попробуйте использовать стул не только по прямому назначению, превратив его на время в тренажер.

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8 лучших упражнений для офиса

Упражнение 1.
И. П. - встаньте лицом сбоку от стула так, чтобы можно было положить левую руку на спинку, а правую ногу поставить на сиденье. Пружинистым движением сгибайте правую ногу, подавая туловище вперед. Повторите движение правой и левой ногой по 10 раз.

Упражнение 2.
И. П. - встаньте за спинку стула и обопритесь об нее руками. Отойдите от стула на расстояние вытянутых рук и сделайте по 10 махов в сторону правой и левой ногой попеременно.

Упражнение 3.
И. П. - встаньте спиной к спинке стула и положите на нее руки. Сделайте шаг вперед и приседайте так, чтобы плечи чувствовали нагрузку, не менее 10 раз. Приседая - вдох, вставая - выдох.

Упражнение 4.
И. П. - встаньте правым боком к спинке стула. Отведите правую ногу назад, перемахните правой ногой через стул и возьмитесь рукой за спинку стула. Повторяйте движение каждой ногой не менее 10 раз.

Упражнение 5.
И. П. - то же. Только теперь ногу отведите вперед и перемахивайте через стул спереди - назад. Повторяйте движения каждой ногой не менее 10 раз.

Упражнение 6.
И. П. - встаньте правым боком к сиденью стула, поставив на него выпрямленную правую ногу. Поднимите руки вверх и наклонитесь, стараясь коснуться руками носка правой ноги. Повторяйте упражнение не менее 10 раз. Затем смените ногу.

Упражнение 7.
И. П. - то же. Только теперь, наклоняясь, попробуйте достать руками носок той ноги, которая стоит на полу. Выполните не менее 10 наклонов к правой и левой ноге.

Упражнение 8.
И. П. - то же, только руки за головой. Не менее 10 раз наклонитесь к ноге, лежащей на сиденье стула.

Выполняя упражнения, дышите произвольно. Каждые 2-3 недели постепенно увеличивайте количество повторений и убыстряйте темп, выполняя любое упражнение до появления чувства легкой усталости.опубликовано econet

8 упражнений для разминки в офисе

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Источник: https://econet.by/

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здоровье упражнения разминка

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