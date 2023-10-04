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Таблица связей и значений отдельных органов и частей тела

Источник: teleska.pro 04 октября 2023 6294
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Функции и значение отдельных органов и частей тела для телесно- ориентированной работы и психотехник

Таблица связей и значений отдельных органов и частей тела

Функции и значение отдельных органов и частей тела от А до Я

Бедра

Прогресс, покорность, способ­ность к подчинению себя кому-либо, самостоятельность, неза­висимость, подвижность, уп­рямство

Бронхи

Эгоистичность, завышенные требования

Вены на ногах

Недостаток эластичности (расширенные) мышц и сухо­жилий, судорожная готов­ность

Виски

Резервы жизненных сил

Влагалище

Отдача, готовность и способ­ность отдаться

Волосы

Сила, жизненная энергия

Глаза

Восприятие, зрение, понима­ние

Голова

Напряжение, неправильность положения

Грудь

Способность и желание от­дачи, партнерство, согласие

12-перстная кишка

Противопоставление

Десны

Изначальное доверие, устой­чивость, чувство защищен­ности,  надежность

Диафрагма

Ритм,  порядок

Желудок

Восприятие, новые впечатле­ния, ощущение тяжести, за­вышенные требования

Желчный пузырь

Агрессивность, злоба, непо­нимание, застой энергии

Зубы

Агрессивность, жизненные силы, противопоставление, сопротивляемость

Кожа

Контакт, потребности, не­жность, недостаток, изоля­ция

Колени

Покорность

Кости

Стабильность, устойчивость

Кровь

Динамика, жизненная сила, индивидуальность

Ладони

Понимание, уступчивость, захват, возврат, добавление, указание, способность к дей­ствиям

Легкие

Коммуникабельность, контак­тность

Лицо

Согласие, конфронтация

Межпозвоночные диски

Компенсация давления, нагрузки

Мочевой пузырь

Давление, балластная нагруз­ка и освобождение организма

Нервы

Противопоставление, опреде­ление опозиции

Ногти

Прочность, слабость, податливость

Нос

Индивидуальность, личность, активность, основательность

Печень

Наличие суждений, филосо­фия,  чувство бесконечности, доверие

Плечи

Несение ноши,  перенесение трудностей, ответственность завышенные требования

Подбородок

Сила воли, самоволие

Поджелудочная железа

Развитие, смирение с судьбой, неудовлетворенные желания

Половой член

Творческие силы

Половые органы

Сексуальность, единение

Почки

Партнерство, единение, сво­бода

Предстательная железа

Беспрепятственность самовыражения

Рот

Готовность к восприятию, ком­муникация, открытость, выраже­ние суждений, замкнутость

Сердце

Любовь, эмоции, подвиж­ность, гибкость, ритм

Скулы

Способность переносить на­грузки, сопротивляемость

Соединительная ткань

Выносливость, эластичность тела, чувствительность

Солнечное сплетение

Подсознание

Спина

Искренность, перегрузка, по­корность

Стопы

Стойкость, правильный шаг, деятельность только в грани­цах дозволенного

Суставы

Соединение, способность ула­живать дела, склонность к пре­увеличениям и извращениям, подвижность, гибкость

Толстая кишка

Подсознательные ощущения, упорство, алчность, страх, преодоление трудностей, очи­щение организма

Уши

Послушание, восприятие, гиб­кость, равновесие, покорность, своеволие

Шея

Возраст, жизненная энергия, возбуждение, страх, способ­ность к самовыражению, со­противление

Щеки

Силы сердечной деятельно­сти,  сердечность

Щитовидная железа

Готовность к борьбе, честность, агрессивность, враждебность, фобии, потребность в опоре

Язык

Отражение потребностей орга­низма

Яичники

Восприятие, единение, кон­такт

опубликовано econet

из хрестоматии по телесно- ориентированной психотерапии "Свободное тело" Владимира Баскакова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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