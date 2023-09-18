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Омолаживающие упражнения для глаз: избавляемся от отеков и морщин!

Источник: redov.ru 18 сентября 2023 7394
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Упражнения этого комплекса укрепляют глазные мышцы, уменьшают отечность под глазами, тонизируют кожу и препятствуют образованию морщин вокруг глаз.

Омолаживающие упражнения для глаз: избавляемся от отеков и морщин!

Упражнения этого комплекса укрепляют глазные мышцы, уменьшают отечность под глазами, тонизируют кожу и препятствуют образованию морщин вокруг глаз. Исходное положение — сидя на стуле в удобной позе.

Упражнение 1

Плотно закрыть глаза, задержаться в этом положении, считая мысленно до трех. Затем широко раскрыть глаза, сосчитать мысленно до трех.

Повторить упражнение 5 раз.

Упражнение 2

Плотно закрывать и широко открывать глаза, придерживая у наружных уголков круговую мышцу глаза указательным и средним пальцами.

Повторять упражнение в течение 10 секунд.

Упражнение 3

Подтянуть нижнее веко к верхнему, глядя вперед, задержаться в этом положении на 2 секунды. Затем расслабить веко, опуская его.

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Омолаживающие упражнения для глаз: избавляемся от отеков и морщин!

Упражнение 4

Держа прямо голову, медленно вращать глазами по кругу сначала влево, затем вправо.

Повторить упражнение 4–5 раз.

Упражнение 5

При выполнении этого упражнения голова должна находиться в неподвижном положении.

Посмотреть вперед. Медленно перевести взгляд влево, сделать паузу, потом вернуться в исходное положении. Медленно перевести взгляд вправо, сделать паузу, затем вернуться в исходное положение.

Повторить упражнение 4–5 раз. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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