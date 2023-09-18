Упражнения этого комплекса укрепляют глазные мышцы, уменьшают отечность под глазами, тонизируют кожу и препятствуют образованию морщин вокруг глаз.
Упражнения этого комплекса укрепляют глазные мышцы, уменьшают отечность под глазами, тонизируют кожу и препятствуют образованию морщин вокруг глаз. Исходное положение — сидя на стуле в удобной позе.
Упражнение 1
Плотно закрыть глаза, задержаться в этом положении, считая мысленно до трех. Затем широко раскрыть глаза, сосчитать мысленно до трех.
Повторить упражнение 5 раз.
Упражнение 2
Плотно закрывать и широко открывать глаза, придерживая у наружных уголков круговую мышцу глаза указательным и средним пальцами.
Повторять упражнение в течение 10 секунд.
Упражнение 3
Подтянуть нижнее веко к верхнему, глядя вперед, задержаться в этом положении на 2 секунды. Затем расслабить веко, опуская его.
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Упражнение 4
Держа прямо голову, медленно вращать глазами по кругу сначала влево, затем вправо.
Повторить упражнение 4–5 раз.
Упражнение 5
При выполнении этого упражнения голова должна находиться в неподвижном положении.
Посмотреть вперед. Медленно перевести взгляд влево, сделать паузу, потом вернуться в исходное положении. Медленно перевести взгляд вправо, сделать паузу, затем вернуться в исходное положение.
Повторить упражнение 4–5 раз. опубликовано econet
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