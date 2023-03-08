Все упражнения делайте с закрытыми глазами, благодаря этому процесс снятия мышечного напряжения будет более интенсивным и эффективным



Выполняя массаж и применяя приемы акупрессуры, обязательно снимайте очки!

Массаж и акупрессура для утомленных глаз

Все упражнения делайте с закрытыми глазами, благодаря этому процесс снятия мышечного напряжения будет более интенсивным и эффективным.

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1. «КАПЛИ ДОЖДЯ»

Подушечками пальцев выполните легкое поколачивание в ритме барабанной дроби кожи головы и лица, включая закрытые веки. Это упражнение улучшает кровоснабжение тканей, обмен веществ в них и оказывает тонизирующее действие.





2. МАССАЖ ЛБА

Закройте глаза. Сделайте несколько поглаживающих движений от середины лба к вискам, от надбровных дуг к волосистой части головы. Дышите глубоко и равномерно.

Затем кончиками пальцев обеих рук сделайте круговые или спиралевидные движения по коже от щек: от середины подбородка по краю нижней челюсти к мочке уха, затем к вискам.

После этого упражнения, повторённого несколько раз, напряженные мышцы лица и головы заметно расслабляются.



3. МАССАЖ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

Начните с попеременного поглаживания ладонями обеих рук в направлении от лба к затылку. Затем поглаживающими движениями массируйте эту же часть головы от ее средней линии в стороны и вниз по направлению к вискам и ушам.





После этого выполните поглаживание затылочной области от макушки вниз в стороны к углам нижней челюсти и вниз к шее. Разминать и растирать мышцы и кожные покровы головы можно кругообразными и спиралевидными движениями в тех же направлениях, что и при поглаживании. При этом подушечки пальцев не только надавливают на кожу, но слегка смещают ее в разные стороны.

Обхватив голову граблеобразно расставленными пальцами. сделайте прерывистые надавливания по всей её поверхности.

Воздействие на описанные ниже биологически активные точки надавливанием помогает, когда глаза устали, болят, слезятся или возникает ощущение и инородного тела в глазу и т. п.

Обратите внимание на то, что при выполнении приемов акупрессуры могут и должны возникнуть несколько болезненные ощущения. Они свидетельствуют о том, что биологически активная точка определена правильно.

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТОЧКУ У КОРНЯ НОСА

• Воздействуйте на эту точку при переутомлении глаз. При воздействии на данную точку улучшается кровообращение в глазных яблоках и лобных отделах мозга.





• Нажимайте на эту точку так, чтобы кончики большого и указательного пальцев находились у внутренних углов глаз.



• При необходимости произведите надавливание более интенсивно до появления незначительной болезненности.



5. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ ВИСКОВ

Воздействовать на данные симметричные точки нужно при головных болях или ощущении сдавливания в висках.



• Прижмите указательные пальцы к вискам. Нажимай те на эти точки или массируйте их кругообразными движениями на протяжении 3–6 дыхательных движений (1 дыхательное движение: вдох и выдох)





6. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ БРОВЕЙ

Воздействовать на эти симметричные биологически активные точки рекомендуется при переутомлении глаз, головной боли в области лба и чувстве тяжести в голове.



• Для расслабления глазных мышц большими пальцами рук надавливайте несколько раз на симметричные точки у наружных углов глаз, начала и середины брови.





Вариант:

• Большими пальцами рук кругообразными движениями с легким надавливанием массируйте верхний край глазницы по направлению к краю брови.



7. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ ЩЕК

Воздействие на эти точки снимает напряжение окологлазных мышц, а также облегчает дыхание при насморке.



• Положите три пальца каждой руки на нижний край глазницы. Легко надавливайте, а затем поглаживайте у нижнего края глазницы в направлении от носа.





При насморке:



• Лёгкими кругообразными движениями надавливай подушечками указательных пальцев на середину скуловой дуги.



8. МАССАЖ ТОЧЕК НА ЗАТЫЛКЕ

При утомлении глаз и ощущении тяжести в затылке массируйте на биологически активные точки, расположенные на затылке. Это улучшает работоспособность глаз, снимает напряжение с мышц шеи и затылка, стимулирует поступление энергии к голове и зрительному центру. При зрительном утомлении в первую очередь устают корковые отделы зрительного анализатора.



• Для воздействия на зрительные зоны коры головного мозга приложите кончики указательного, среднего и безымянного пальцев на затылочный бугор. Надавливайте на него сразу тремя пальцами с обеих сторон несколько раз. Затем в течение 3–6 дыхательных движений надавливайте большими пальцами рук на ямку на затылке.





9. МАССАЖ ПЛЕЧ

• Положите правую руку на левое плечо. Большой палец при этом должен находиться на ключице. Четырьмя пальцами правой руки захватите кожу и мышцы на плече и медленно разминайте их, смещая вперед.





• Это же упражнение проделайте левой рукой, массируя правое плечо. Заканчивая упражнение, проделайте круговые движения плечевыми суставами вперед и назад, затем несколько раз резко отведите локти как можно дальше. опубликовано econet

Автор: Дорис Шнайдер, "Эффективные методы улучшения зрения. Для работающих на компьютере."

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