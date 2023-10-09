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Маски, которые избавят от пятен на лице: 4 СУПЕР рецепта

Источник: Econet 09 октября 2023 5764
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Мы собрали несколько проверенных натуральных средств, при помощи которых вы избавитесь от пятен на лице.

Маски, которые избавят от пятен на лице: 4 СУПЕР рецепта

Гладкая сияющая кожа — предмет желаний едва ли не каждой женщины. Мы собрали несколько проверенных натуральных средств, при помощи которых вы избавитесь от пятен на лице. В разные периоды жизни каждый из нас сталкивался с такой проблемой как акне и ее последствиями.

Следы на коже, которые оставляют акне — проблема, которую необходимо решить. Эти пятна, от которых не так легко избавится, они портят внешний вид и настроение представительницам не только прекрасного пола, но и мужчинам. К счастью, существуют копеечные природные средства, которые просты в применении и эффективно избавляют от постакне.

Вот несколько простых натуральные ингредиентов, которые вам понадобятся для масок: картофель, лимон, огурец и репчатый лук!

Картофель + лимон

  • 1  средний картофель
  • Сок половинки  лимона

Натрите картофель, добавьте лимонный сок, перемешайте

Нанесите маску на лицо, выдерживайте   20 минут и смойте водой.

Картофель + лук

  • 1 средний картофель ( обратите внимание на его качество! Продукт должен быть без темных пятен под кожурой и органическим!)
  • половинка  белой луковицы

Как готовить

Смешайте в  блендере или можете просто натереть на терке.

Проблемные участки покрываем толстым слоем этой маски на 15 минут. После этого аккуратно смываем.

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Маски, которые избавят от пятен на лице: 4 СУПЕР рецепта

Картофель + огурец

  • 1 картофелина
  • половинка огурца

Натрите на мелкой терке или смешайте в блендере.

Такую маску можно оставить на лице 25 минут.Смывается такая маска теплой водой.

Картофель + морковь

  • 1 картофель
  • половинка моркови

Готовим также, как и в предыдущих рецептах.

Держать на лице такую маску следует 20 минут. Смываем теплой водой.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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