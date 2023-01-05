Все уже знают, сахар - яд. И мы нашли целых 141 причину этого. Мужайтесь!

141 СПОСОБ, КОТОРЫМИ САХАР РАЗРУШАЕТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Все уже знают, сахар - яд. И мы нашли 141 причину этого. Мужайтесь!

1. Сахар подавляет нашу иммунную систему.

2. Сахар разрушает минеральные связи в организме.

3. Сахар становится причиной преступлений среди несовершеннолетних (!)

4. Сахар, употребленный во время беременности или периода лактации, негативно влияет на развитие мышц у плода, что потом отражается на физическом здоровье.

5. Сахар в газированных сладких напитках, выпитых ребенком, влияет на количество употребленного ими молока.

6. Сахар поднимает уровень сахара в крови, который опускается значительно медленнее у тех, кто употребляет оральные контрацептивы.

7. Сахар разрушает клетки и ткани.

8. Сахар становится причиной гиперактивности, беспокойства, неумения концентрироваться, других "чудачеств" у детей.

9. Сахар становится причиной повышения уровня триглицеридов.

10. Сахар нарушает способности организма противостоять бактериальным инфекциям.

11. Сахар нарушает эластичность и правильное функционирование тканей - чем больше сахара вы едите, тем менее эластичными становятся ткани в организме.

12. Сахар понижает количество липопротеинов высокой плотности.

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13. Сахар ведет к дефициту хрома.

14. Употребление сахара может привести к раку яичников.

15. Сахар приводит к "глюкозному голоду".

16. Сахар приводит к дефициту меди в организме.

17. Сахар вмешивается в правильность всасывания кальция и магния.

18. Сахар влияет на сопротивляемость глаз возрастному снижению зрения.

19. Сахар повышает уровень нейротрансмиттеров: дофамина, серотонина, норэпинефрина.

20. Сахар может привести к гипогликемии.

21. Сахар приводит к повышенной кислотности в пищеварительной системе.

22. Сахар может привести к быстрому повышению уровня адреналина у детей.

23. Сахар плохо переваривается у людей с болезнями кишечника.

24. Сахар ведет к старению.

25. Сахар может привести к алкоголизму.

26. Сахар плохо влияет на здоровье зубов.

27. Сахар ведет к набору веса.

28. Сахар может привести к болезни Крона и язвенному колиту.

29. Сахар может привести к гастриту и язве двенадцатиперстной кишки.

30. Сахар приводит к артриту.

31. Сахар приводит к нарушению обучаемости у детей.

32. Сахар приводит к бесконтрольному росту грибка Кандида ("молочнице").

33. Сахар может привести к желчекаменной болезни.

34. Сахар может стать причиной сердечного приступа.

35. Сахар может стать причиной аппендицита.

36. Сахар может стать причиной геморроя.

37. Сахар может привести к варикозному расширению вен.

38. Сахар может привести к пародонтиту.

39. Сахар может способствовать остеопорозу.

40. Сахар способствует кислотному слюноотделению.

41. Сахар снижает чувствительность к инсулину.

42. Сахар понижает содержание витамина Е в крови.

43. Сахар уменьшает количество гормона роста в организме.

44. Сахар повышает холестерин.

45. Сахар повышает количество конечного продукта гликации в крови.

46. Сахар вмешивается в усвоение белка.

47. Сахар приводит к пищевым аллергиям.

48. Сахар приводит к диабету.

49. Сахар может стать причиной токсикоза во время беременности.

50. Сахар приводит к экземе у детей.

51. Сахар приводит к болезням сердечно-сосудистой системы.

52. Сахар нарушает структуру ДНК.

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53. Сахар нарушает структуру белков.

54. Сахар приводит к появлению морщин из-за нарушений в структуре коллагена.

55. Сахар может привести к катаракте.

56. Сахар может привести к эмфиземе.

57. Сахар может привести к атеросклерозу.

58. Сахар может привести к повышению липопротеинов низкой плотности.

59. Сахар может привести к физиологическому гомеостазу многочисленных систем организма.

60. Сахар понижает способность энзимов нормально функционировать.

61. Употребление сахара связано с развитием болезни Паркинсона.

62. Сахар может увеличить размер печени, заставляя клетки печени усиленно делиться.

63. Сахар повышает количество жира в печени.

64. Сахар повышает размер почек и приводит к патологическим изменениям в почках.

65. Сахар может привести к панкреатиту.

66. Сахар может повлиять на содержание жидкостей в организме.

67. Сахар - враг кишечника номер один.

68. Сахар может привести к близорукости (миопии).

69. Сахар разрушает капилляры.

70. Сахар делает сухожилия ломкими.

71. Сахар становится причиной головных болей, в том числе и мигреней.

72. Сахар играет свою роль в раке печени у женщин.

73. Сахар негативно влияет на школьные оценки у детей.

74. Сахар может привести к депрессии.

75. Сахар приводит к возможности возникновения опухоли желудка.

76. Сахар может привести к расстройствам пищеварения.

77. Сахар увеличивает риск развития подагры.

78. Сахар увеличивает уровень глюкозы в крови намного сильнее, чем сложные углеводы, что показали специальные тесты.

79. Сахар снижает возможности к обучению.

80. Сахар влияет на белки альбумин и липопротеины, отчего они функционируют менее эффективно. Это сокращает возможности организма управлять жирами и холестерином.

81. Сахар влияет на развитие болезни Альцгеймера.

82. Сахар влияет на адгезивность тромбоцитов, что приводит к образованию тромбов.

83. Сахар может стать причиной гормонального дисбаланса - некоторые гормоны становятся неактивны, некоторые - чрезвычайно активны.

84. Сахар может привести к формированию камней в почках.

85. Сахар может привести к образованию свободных радикалов и оксидативному стрессу.

86. Сахар может привести к раку желчного пузыря.

87. Сахар повышает риск нарушений беременности у девочек-подростков.

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88. Сахар может привести к существенным проблемам с протеканием беременности у подростка.

89. Сахар замедляет скорость прохождения пищи по пищеварительному тракту.

90. Сахар увеличивает концентрацию желчи и бактериальных энзимов в стуле и кале, что может привести к раку кишечника.

91. Сахар увеличивает уровень эстрадиола (самый мощный гормон семейства эстрогена) у мужчин.

92. Сахар разрушает фосфатазу, пищеварительный энзим, что в результате ухудшает пищеварение.

93. Сахар - фактор риска в случаях рака желчного пузыря.

94. Сахар - наркотик.

95. Сахар токсичен, так же, как и алкоголь.

96. Сахар ухудшает симптомы предменструального синдрома.

97. Сахар ухудшает эмоциональную стабильность.

98. Сахар вызывает неконтролируемый аппетит у людей с лишним весом.

99. Сахар ухудшает симптомы синдрома дефицита внимания у детей.

100. Сахар замедляет функционирование адреналиновой железы.

101. Сахар ухудшает поступление кислорода в мозг.

102. Сахар - фактор риска в развитии рака легких.

103. Сахар увеличивает риск полиомиелита.

104. Сахар может привести к эпилептическим припадкам.

105. Сахар увеличивает систолическое кровяное давление (что плохо влияет на сердце).

106. Сахар может вызвать гибель клеток.

107. Сахар приводит к увеличение количества потребляемой пищи.

108. Сахар ведет к девиантному поведению детей.

109. Сахар может привести к раку простаты.

110. Сахар приводит к обезвоживанию к новорожденных.

111. Из-за сахара у женщин рождаются дети с недостатком веса.

112. Сахар связан с ухудшениями симптомов шизофрении.

113. Сахар повышает уровень гомоцистеинов в крови.

114. Сахар увеличивает риск рака молочной железы.

115. Сахар - фактор риска при возникновении рака кишечника.

116. Сахар может привести к раку гортани.

117. Сахар ведет к задержке воды и соли в организме.

118. Сахар может привести к потерям памяти.

119. Сахарная вода, если давать ее детям сразу после рождения, приводит к привыканию и замене обычной воды на сахарную в детском возрасте.

120. Сахар приводит к запорам.

121. Сахар приводит к преддиабетным состояниям и диабету у женщин.

122. Сахар увеличивает риск возникновения рака желудка.

123. Сахар может вызвать метаболический синдром.

124. Сахар увеличивает риски возникновения дефектов трубки плода у беременных женщин.

125. Сахар может привести к астме.

126. Сахар может привести к раку прямой кишки.

127. Сахар может привести к раку матки.

128. Сахар может привести к раку почки.

129. Сахар может привести к опухоли печени.

130. Сахар становится причиной воспалений в крови у людей с лишним весом.

131. Сахар играет роль в возникновении акне.

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132. Сахар разрушает половую жизнь у мужчин и женщин, "выключая" ген, ответственный за производство половых гормонов.

133. Сахар вызывает усталость, плохое настроение, нервозность и депрессию.

134. Из-за сахара многие незаменимые питательные вещества становятся менее доступными для клеток.

135. Сахар увеличивает количество мочевой кислоты в крови.

136. Сахар приводит к большей концентрации C-пептидов.

137. Сахар вызывает воспаления.

138. Сахар приводит к дивертикулиту (признаку воспаления кишечника).

139. Сахар понижает секрецию тестостерона.

140. Сахар негативно влияет на пространственную память.

141. Сахар может привести к катаракте. опубликовано econet

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