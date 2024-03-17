Врач, измеряющий уровень холестерина, на самом деле проверяет несколько разных показателей. Вот что они обозначают (величины в скобках соответствуют новой международной системе).

Врач, измеряющий уровень холестерина, на самом деле проверяет несколько разных показателей. Вот что они обозначают (величины в скобках соответствуют новой международной системе).

Общий холестерин. Сюда входят все разные виды холестерина, сложенные вместе, и этот показатель измеряет опасность сердечного приступа.

Если уровень холестерина составляет:

– 150 мг/дл (3,9 ммоль/л) или меньше – опасность сердечного приступа очень мала;

– около 200 мг/дл (5,2 ммоль/л) – опасность сердечного приступа средняя;

– выше 240 мг/дл (6,2 ммоль/л) – опасность сердечного приступа велика.

Липопротеид высокой плотности (ЛПВП). Иногда его называют «хорошим холестерином», потому что он выносит холестерин из организма. Чем выше ЛПВП, тем лучше.

Чтобы оценить уровень ЛПВП, разделите его на общий холестерин, а затем умножьте на 100 (это показывает, какой процент общего холестерина состоит из ЛПВП). При результате:

– 30% или больше опасность проблем с сердцем очень мала;

– около 20% опасность средняя;

– менее 20% опасность выше среднего уровня.

Например, предположим, что общий холестерин у Вас 200, а ЛПВП 50. Разделив 50 на 200, получаем 0,25. При умножении результата на 100 получаем показатель 25%. Не очень хорошо, но лучше, чем в среднем у жителей США. Значение имеет отношение ЛПВП и общего холестерина.

Триглицериды. Это частицы жира, плавающие в кровотоке. Если их уровень превышает 200 мг/дл, то он считается высоким.

Врач может также измерить липопротеид низкой плотности (ЛПНП) и липопротеид очень низкой плотности, но обычно эти показатели не интерпретируются отдельно от общего холестерина, ЛПВП и триглицеридов.

Как использовать науку на практике

Ниже мы приведем рекомендации, как снизить уровень холестерина, удерживать его на низком уровне и, если у Вас есть закупорки артерий - обеспечить им наилучшие возможности для очищения. Используйте эти указания, наряду с советами своего врача по поводу диеты и другими видами лечения, которые могут подходить Вам.

1. Постройте свое меню, в соответствии с четырьмя новыми пищевыми группами:

– цельные зерновые, такие как коричневый рис, цельнозерновые макароны, хлеб, овсянка, злаки;

– бобовые, такие как фасоль, горох, чечевица;

– самые разнообразные овощи: брокколи, морковь, цветная капуста, шпинат, сладкий картофель, мангольд и т.д.;

– фрукты, такие как яблоки, бананы, грейпфруты, апельсины, груши, клубника, арбузы.

2. Избегайте всех животных продуктов. Даже курица и рыба содержат жир и холестерин, но в них отсутствует клетчатка, необходимая для здоровья. Идеальный вариант питания для снижения уровня холестерина предусматривает полный отказ от них.

3. Сократите употребление растительных масел до минимума. Жидкие растительные масла лучше, чем животные жиры, но они все же содержат следы насыщенных жиров. В тропических маслах (пальмовом, пальмоядровом и кокосовом) насыщенных жиров много. И не используйте продукты, которые изготовлены с использованием частично или полностью гидрогенизированных жиров (их можно легко обнаружить, если прочитать состав продукта), потому что они поднимают уровень холестерина.

4. Для полноценного питания важно иметь источник витамина В12. Им может быть любой мультивитамин, обогащенное соевое молоко или хлопья либо добавка витамина В12.

Следовать этим советам на кухне совсем не сложно. Большинство привычных и базовых продуктов соответствуют требованиям, от салатов и печеных бобов до картофельного пюре, печеного картофеля, практически всех овощей и фруктов, или же попробуйте овощную лазанью, плов, спагетти с томатным соусом, буррито из бобовых.

Если Вы хотите воспользоваться заменителями мяса, которые появились в магазинах в последние годы, то Вы найдете веджбургеры, соевые сосиски, мясо для бутербродов со вкусом «оригинальной» версии.

При выборе ресторанов ищите международную кухню. Итальянская, китайская, мексиканская, тайская и многие другие кухни предлагают широкий выбор полезных вегетарианских блюд.

Привнести регулярную физическую нагрузку в ежедневный распорядок дня очень просто. Для обращения вспять сердечно-сосудистых заболеваний нужна всего лишь получасовая прогулка ежедневно или часовая прогулка три раза в неделю.

Если хотите, можете заменить ее на любую эквивалентную физическую нагрузку:

езду на велосипеде,

теннис,

танцы,

аэробику

или что угодно, что заставит сердце биться.

Прежде всего обратитесь к врачу, чтобы убедиться в готовности сердца, суставов и организма в целом к физической нагрузке, и приступайте к упражнениям!

Пища, обладающая особым действием

Некоторые продукты имеют необычные способности понижать холестерин или защищать сердце иными путями. Не пытайтесь использовать их для уравновешивания отрицательного действия неправильного питания – используйте их наряду с правильным питанием для дополнительного эффекта.

Овсяные продукты содержат много растворимой клетчатки, которая захватывает холестерин в пищеварительном тракте и выводит его с отходами. Растворимая клетчатка также есть в фасоли, ячмене, овощах и фруктах.

Соевые продукты, такие как тофу и соевое молоко, имеют два преимущества. Они не только при отсутствии холестерина и гораздо меньшем количестве жира воспроизводят вкус и текстуру животных продуктов, но также оказывают особое действие, выражающееся в снижении уровня холестерина.

Чеснок тоже снижает уровень холестерина. Нет нужды добавлять в макароны или салат целую головку чеснока. В исследованиях нужное воздействие оказывала всего половинка зубчика в день.

Грецкие орехи содержат много жира, как и все остальные орехи, но при потреблении около трех унций в день они снижают уровень холестерина.

Бета-каротин, витамин Е и витамин С защищают артерии от того вреда, который может быть нанесен холестерином. Эти природные антиоксиданты защищают от опасных химических реакций в организме, в том числе и тех, которые повреждают стенки артерий и ведут к закупоркам.

Не забывайте, что заметить бета-каротин нетрудно. Он придает оранжевый цвет моркови, сладкому картофелю и тыкве. Зеленые листовые овощи тоже содержат бета-каротин, хотя их глубокий зеленый цвет скрывает его.

Витамин Е присутствует в цельных злаках, овощах и бобовых.

Витамин С, разумеется, есть в цитрусовых, а также во многих других фруктах и овощах, таких как, например, брокколи и перец.опубликовано econet

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