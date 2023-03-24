Всякий раз, добавляя приправы или специи к блюду, вы буквально «улучшаете» его, ни на йоту не увеличивая его калорийность.

Кулинарные приправы и специи содержат широкий спектр антиоксидантов, минералов и витаминов и помогают получить от пищи максимальную пользу. Всякий раз, добавляя приправы или специи к блюду, вы буквально «улучшаете» его, ни на йоту не увеличивая его калорийность.

Ведь в одном грамме приправ антиоксидантов больше, чем во фруктах и овощах, которые, как известно, богаты этими веществами. Многие исследования также показали, что большинство специй, как правило, обладают уникальными лечебными свойствами.

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В одном из них ученые из трех университетов разработали эксперимент для оценки полезных свойств приправ и специй в «обычной жизни» - люди употребляли их в количествах, которые обычно используются для придания пикантного вкуса блюдам. Как отметил д-р Майкл Грегер:

«Исследователи могли бы пойти по легкому пути и просто измерить изменение уровня антиоксидантов в крови до и после употребления, но предположение, что появление антиоксидантной активности в крови является признаком биодоступности, не лишено недостатков.Возможно, организм поглощает больше, чем мы думаем, но это не отображают результаты анализов на антиоксиданты, потому что последние связываются с белками или клетками. Поэтому исследователи попытались измерить физиологические изменения в крови.Их интересовало, смогут ли поглощенные соединения защитить белые кровяные клетки от окислительных или воспалительных повреждений — иными словами, способны ли приправы и специи защитить нити ДНК от расщепления, вызванного свободными радикалами».

Четыре пряности наносят сокрушительный противовоспалительный удар

В течение недели 10-12 субъектов каждой из 13 групп ежедневно употребляли небольшое количество конкретной специи. Так, в группе орегано ежедневно, в течение семи дней, съедали всего половину чайной ложки орегано. За час до употребления и в самом конце эксперимента у участников брали пробы крови.

Затем кровь исследовали на предмет антиоксидантной способности. Кроме того, исследователи проанализировали, насколько эффективно кровь ослабляет вызванную воспалительную реакцию в белых кровяных клетках.

Для этого кровь участников помещали на белые кровяные тельца, поврежденные окисленным холестерином (который, как правило, содержится в жареной пище). Установлено, что даже в «повседневном» количестве четыре пряности существенно подавляют воспалительную реакцию:

1. Гвоздика

2. Имбирь

3. Розмарин

4. Куркума

Как отмечается в приведенной статье: «Эти результаты показывают, что может произойти, когда на клетки в организме воздействуют специи в объеме, циркулирующем в крови после обычного ежедневного потребления, а не мегадозы некоторых таблеток. Всего лишь та щепотка, которая улучшает вкус соуса для спагетти, тыквенного пирога или соуса карри».

Другие специи с действенным противовоспалительным эффектом

Более раннее исследование, опубликованное в «Вестнике лекарственных продуктов», обнаружило прямую корреляцию между содержанием антиоксиданта фенола в экстрактах приправ и специй и их способностью ингибировать гликирование и блокировать образование конечных продуктов усиленного гликозилирования, благодаря чему они являются эффективными средствами, предупреждающими сердечные заболевания и преждевременное старение.

Так, гвоздика оказалась наиболее действенной из 24 приправ и специй, которые есть на каждой кухне. В десятку приправ и специй с наиболее мощным противовоспалительным действием входят следующие:

1. Гвоздика

2. Корица

3. Ямайский душистый перец

4. Смесь специй для яблочного пирога

5. Орегано

6. Смесь специй для тыквенного пирога

7. Майоран

8. Шалфей

9. Тимьян

10. Изысканные итальянские специи

Воспаление - корень большинства хронических заболеваний

Важно понимать, что хроническое воспаление - источник многих, если не большинства, заболеваний, включая рак, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания, из-за чего оно, по сути, является ведущей причиной смерти в США.

Хотя воспаление - совершенно нормальный и полезный процесс, который происходит, когда белые кровяные клетки и химические вещества организма защищают вас от чужеродных захватчиков, таких как бактерии и вирусы, он все же ведет к неприятностям, если выходит из-под контроля. Не последнюю роль в этой цепи событий играет ваш рацион питания.

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Хотя в массовом отношении приправы и специи являются наиболее эффективными, они, конечно же, не единственные доступные вам противовоспалительные ингредиенты. Своими противовоспалительными свойствами известен целый ряд продуктов и, если вы будете стараться употреблять их как можно больше, это поможет предупредить возникновение хронических заболеваний в долгосрочной перспективе.

Семь лучших противовоспалительных продуктов

Следующие продукты и питательные вещества заслуживают особого упоминания за их способность подавлять воспалительные реакции в организме:

1. Омега-3 жиры животного происхождения Омега-3 жиры животного происхождения из жирной рыбы, такой как выловленный в море аляскинский лосось и рыбий жир или масло криля — помогают бороться с воспалением во всем организме. Они особенно важны для здоровья мозга. Исследование, опубликованное в «Скандинавском журнале гастроэнтерологии» в 2012 году, подтвердило, что пищевые добавки с маслом криля эффективно уменьшают воспаление и окислительный стресс. 2. Листовая зелень Темная листовая зелень, например, капуста кале, шпинат, зелень и мангольд содержит мощные антиоксиданты, флавоноиды, каротиноиды и витамин С — все они помогают защитить клетки от повреждения. В идеале, следует отдавать предпочтение сезонной органической зелени местного производства и стараться употреблять большую ее часть в сыром виде. Выжимание сока - отличный способ добавить больше зелени в свой рацион. 3. Черника Черника высоко ценится за свои антиоксидантные свойства по сравнению с другими фруктами и овощами. Кроме того, в ней меньше сахара, чем во многих других фруктах и овощах. 4. Чай Чай матча - самый богатый нутриентами зеленый чай. Он продается в виде размолотого жерновами неферментированного порошка. Лучший чай матча - японский. В нем в 17 раз больше антиоксидантов, чем в дикорастущей чернике, и в семь раз больше, чем в черном шоколаде. Туласи - еще один вид чая, богатый противовоспалительными антиоксидантами и другими микроэлементами, поддерживающими иммунную функцию и здоровье сердца. 5. Традиционным способом ферментированные овощи и культивированные продукты Оптимизация кишечной флоры имеет важное значение для бесперебойного функционирования иммунной системы и помогает предотвратить хроническое воспаление. По сути, большинство воспалительных заболеваний начинается в кишечнике, в результате нарушения баланса микрофлоры. Ферментированные продукты, такие как кефир, натто, кимчи, мисо, темпе, соленые огурцы, квашеная капуста, оливки и другие квашенные овощи, поможет «повторно заселить» кишечник полезными бактериями. Кроме того, ферментированные продукты помогают организму избавиться от вредных токсинов, таких как тяжелые металлы и пестициды, которые тоже способствуют воспалению. 6. Грибы шиитаке Грибы шиитаке содержат сильные соединения с естественной способностью препятствовать воспалению, например, эрготионеин, который подавляет окислительный стресс. В них также содержится ряд уникальных питательных веществ, которых не хватает в рационе многих людей. Например, медь - один из немногих металлических элементов, сопровождаемых аминокислотами и жирными кислотами, необходимыми для здоровья человека. Поскольку медь в организме не синтезируется, она должна регулярно поставляться с рационом питания. Дефицит меди может быть фактором развития ишемической болезни сердца. 7. Чеснок Чеснок веками ценится своими целебными свойствами. Помимо этого, он относится к наиболее активно исследуемым растительным источникам пищи. Его полезные свойства при более 150 различных заболеваниях доказаны свыше 170 исследованиями. Чеснок оказывает полезное действие на нескольких уровнях, благодаря своим антибактериальным, антивирусным, противогрибковым и антиоксидантным свойствам. Считается, что большая часть терапевтического эффекта чеснока связана с серосодержащимися соединениями, такими как аллицин. Исследования установили, что попадая в организм, аллицин образует сульфеновую кислоту - соединение, которое реагирует на опасные свободные радикалы быстрее других известных соединений.

Рацион - ключ к уменьшению хронического воспаления

Широкий спектр распространенных проблем со здоровьем — от ожирения и диабета до сердечных заболеваний и рака — объединяет один общий фактор: хроническое воспаление. Уменьшение хронического воспаления начинается с вашего рациона питания, а свобода в выборе высококачественных приправ и специй - простой способ повысить противовоспалительные свойства еды. Это недорогое «секретное оружие», доступное почти каждому из нас. Однако, если ваш рацион, по большей части, состоит из переработанных продуктов питания, простое добавление специй не поможет.

Важно понимать, что пищевые компоненты могут либо предотвратить, либо вызвать воспаление в организме, а обработанные пищевые продукты его как раз вызывают, благодаря своим ингредиентам, которые способствуют воспалению: кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, соя, обработанные растительные масла (транс-жиры) и другие химические добавки. Помимо добавления противовоспалительных продуктов в свой рацион, стоит также максимально избегать следующих виновников воспаления в организме:

Сахар-рафинад, обработанные фруктоза и зерновые. Если ваш уровень инсулина натощак выше 3, подумайте о том, чтобы радикально сократить или вовсе отказаться от зерновых и сахара до тех пор, пока уровень инсулина не нормализуется, так как резистентность к инсулину - первейший фактор хронического воспаления.



В качестве общей рекомендации, я советую ограничить употребление фруктозы до 25 граммов в сутки. Если у вас резистентность к инсулину или лептину (высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, болезнь сердца или избыточный вес), подумайте о том, чтобы сократить фруктозы до 15 граммов в сутки, пока не нормализуется резистентность к инсулину/лептину.

Окисленный холестерин (холестерин, который стал прогорклым, например, из пережаренного омлета).

Продукты, приготовленные при высокой температуре, особенно приготовленные на растительном масле (например, арахисовом, кукурузном и соевом).

Транс-жиры

Замена обработанных пищевых продуктов цельными, в идеале - органическими, автоматически решит проблему большинства этих факторов, особенно, если вы будете употреблять большую часть этих продуктов сырыми. Не менее важно регулярно засевать кишечник полезными бактериями, как упоминалось выше. опубликовано econet



Автор доктор Джозеф Меркола

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