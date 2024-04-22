Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

Источник: vk.com 22 апреля 2024 6472
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Гимнастика обратит ваше внимание на наличие тех или иных проблем в поясничном отделе позвоночника.

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

Гимнастика поможет обратить ваше внимание на наличие тех или иных проблем в поясничном отделе позвоночника и тазобедренном суставе.

Это поможет вам правильно составить индивидуальный курс изометрических тренировок.

1. Тест подвижности в поясничном отделе позвоночника

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч.

Нащупайте пальцами костные выступы позвоночника по срединной линии поясницы – это остистые отростки позвонков.

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

Поместите на соседние остистые отростки 2 и 3 палец одной из рук.

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

Удерживая пальцы на позвоночнике, медленно наклоняйтесь вперед и вниз.

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

  • Если во время наклона вы ощущаете, как остистые отростки раздвигаются и расстояние между пальцами увеличивается – подвижность позвонков в норме.
  • Если при нескольких попытках расстояние не изменяется и вы не ощущаете расхождения позвонков – ВОЗМОЖНО, имеется ограничение подвижности в поясничном отделе позвоночника.


Ограничение подвижности поясничных позвонков может быть следствием воспалительного поражения позвоночника и потребовать лечения у ревматолога. 
 

2. Тест диагностики синдрома гипермобильности (повышенной гибкости) суставов
 

Попробуйте без лишних усилий пройти предложенный тест. Если вы набрали 6 и более баллов – у вас, возможно, имеется повышенная подвижность (гипермобильность) суставов. В этом случае традиционную гимнастику, нагружающую суставы, вам следует делать с осторожностью и только после консультации с врачом. Максимальное количество баллов – 9. 

Внимание! Здоровый человек с нормальной подвижностью в суставах этот тест пройти не сможет. 

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

• Разогните мизинец на 90° (по 1 баллу с каждой руки, рис. 20, 1).

• Приведите большой палец через сторону и назад до соприкосновения с предплечьем (по 1 баллу с каждой руки, рис. 20, 2). 

• Разогните локтевой сустав на 10° (по 1 баллу с каждой руки, рис. 20, 3). 

• Разогните колено на 10° (по 1 баллу с каждой ноги, рис. 20, 4). 

• Дотроньтесь ладонями до пола, не сгибая колени (1 балл, рис. 20, 5). 

Гипермобильность (повышенная подвижность) суставов может сопровождаться повышенным риском подвывихов и других суставных травм, остеоартритов и мышечно-скелетных болей с образованием болезненных точек и узлов в области костных выступов. Это состояние учитывается при диагностике и назначении лечения, в том числе лечебной физкультуры. 

Если вы заподозрили у себя гипермобильность суставов, не стоит заранее огорчаться. В большинстве случаев это состояние является бессимптомным, то есть никак не проявляется.

И все же у некоторых людей на фоне повышенной подвижности сочленений появляются боли в тех или иных суставах. Это зачастую не связано ни с ревматическим воспалением, ни с артрозом. Однако такие пациенты склонны к получению микротравм и растяжений связок и капсул суставов, что и служит причиной болей.

Главным в лечении этого состояния является постепенное укрепление связочного и мышечного аппарата без дополнительной травматизации.

Изометрическая гимнастика оказывается для пациента с гипермобильностью суставов спасительной и исключительно полезной, поскольку она позволяет избежать травмирования суставов, которые от рождения у таких пациентов являются слабым местом и, в то же время , укрепляет мышцы и одновременно связки.

3. Как дела с тазобедренными суставами?

В положении лежа на спине согните тестируемую ногу в коленном суставе и поместите пятку на противоположный коленный сустав.

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

Теперь медленно опускайте коленный сустав в сторону. В этот момент происходит вращение в тазобедренном суставе.

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

  • В норме вы сможете опустить колено почти до горизонтального уровня без значительных затруднений.
  • Ограничение этого движения указывает на возможную патологию тазобедренного сустава.

Вращение в тазобедренном суставе нарушается в первую очередь в результате артроза. Появление ограничения вращения в тазобедренном суставе чаще всего говорит о начинающемся заболевании и требует консультации ортопеда. 

4. Общая оценка осанки 

Оцените свою осанку в высоком зеркале, глядя на себя прямо и сбоку.

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

Обратите внимание на высоту и симметричность плеч, симметричность фигуры в целом, красоту и плавность изгибов позвоночника.

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

Диагностическая гимнастика на наличие проблем в позвоночнике

Явные дефекты осанки сразу обратят на себя ваше внимание. Проконсультируйтесь в этом случае у врача.опубликовано econet

И. Борщенко "Поясница без боли. Уникальный изометрический тренинг"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

осанка позвоночник диагностика гимнастика поясница здоровье

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву. Бернард Шоу
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.