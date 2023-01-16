В организме человека молибден действует в составе ферментов, ответственных за детоксикацию организма.
В организме человека молибден:
Суточная потребность организма человека – 75–250 мкг, у лиц старше 75 лет – 200 мкг. Некоторые авторы считают, что ежедневная потребность в молибдене – около 0,3–0,4 мг.
Молибден из пищевых продуктов и в форме растворимых комплексов легко абсорбируется. У людей всасывается 25–80% молибдена, поступающего с пищей. Абсорбция происходит в желудке и по всей тонкой кишке, в большей степени в ее проксимальном отделе, чем в дистальном. На всасывание молибдена значительно влияют взаимодействия между молибденом и различными диетическими формами серы.
Затем около 80% молибдена, поступившего в кровь, связывается с белками (прежде всего, с альбумином) и транспортируется по всему организму.
В крови молибден распределяется равномерно между форменными элементами и плазмой.
Большая часть молибдена быстро попадает в почки и выводится ими.
Экскреция является главным механизмом его гомеостатического регулирования.
Существенные количества этого элемента экскретируются с желчью.
Накопления молибдена в организме млекопитающих не происходит.
Органы, содержащие высокие количества молибдена, – печень и почки.
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Физиологическое значение молибдена для организма животных и человека было впервые показано в 1953 г., с открытием влияния этого элемента на активность фермента ксантиноксидазы, отвечающей за пуриновый обмен (ксантиноксидаза способствует превращению пуринов в мочевую кислоту).
Молибден способствует более эффективной работе антиоксидантов, в частности витамина С.
Он является важным компонентом системы тканевого дыхания. Усиливает синтез аминокислот, улучшает накопление азота.
Молибден входит в состав ряда ферментов (альдегидоксидазы, сульфитоксидазы, ксантиноксидазы и др.), выполняющих важные физиологические функции, в частности, регулирующих обмен мочевой кислоты.
Молибденоэнзимы катализируют гидроксилирование различных субстратов:
Недостаточность молибдена в организме сопровождается уменьшением содержания в тканях ксантиноксидазы. При недостаточности молибдена страдают анаболические процессы, наблюдается ослабление иммунной системы. Тиомолибдат аммония (растворимая соль молибдена) является антагонистом меди и нарушает ее утилизацию в организме. Есть сведения, что молибден играет важную роль в процессе включения фтора в зубную эмаль, а также в стимуляции гемопоэза.
Считают, что вольфрам, свинец и натрий действуют как антагонисты молибдена и вызывают его дефицит в организме.
Сульфат меди усиливает выделение молибдена с желчью.
Тиомолибдат аммония является антагонистом меди и нарушает ее утилизацию в организме.
Дефицит меди и железа способствует увеличению содержания молибдена в организме.
Признаки недостаточности молибдена:
При недостаточности в организме молибдена (или избытка вольфрама) нарушается способность окисления ксантина до мочевой кислоты, тормозится катаболизм метионина, уменьшается экскреция мочевой кислоты и неорганических сульфатов, снижается скорость роста, образуются ксантиновые камни в почках.
Дефицит молибдена может привести к снижению расщепления целлюлозы и чрезмерному накоплению меди в организме, вплоть до медной интоксикации.
Все эти явления могут быть устранены при добавлении молибдена в рацион.
Дефицит молибдена возможен у людей, получающих полное парентеральное питание или подверженных стрессу (увеличенная потребность в сульфитоксидазе).
У пациентов, получающих длительное полное парентеральное питание, описан синдром «приобретенного дефицита молибдена»:
Признание роли молибдена как компонента сульфитоксидазы и данные о том, что дефицит сульфитоксидазы нарушает метаболизм цистеина, были подтверждены случаями нарушений, вызванных недостаточностью функционирующего молибдена у человека. Так, существует врожденный дефект в метаболизме цистеина (дефицит сульфитоксидазы) – аномалия, которая характеризуется серьезным повреждением мозга, умственной отсталостью, вывихом хрусталика, увеличенной мочевой экскрецией сульфита, уменьшенной мочевой экскрецией сульфата, которая в результате приводит к коме и летальному исходу. Было установлено, что в организме пациентов с врожденной недостаточностью метаболизма цистеина почти отсутствует молибден.
В некоторых районах мира наблюдаются эндемические заболевания, связанные со степенью обеспеченности населения молибденом (например, отмечен рост заболеваемости раком пищевода в провинции Хэнань, КНР; Транскей, ЮАР).
При избыточном потреблении молибдена – в пределах 10–15 мг/день – проявляются клинические симптомы интоксикации. При дозах молибдена, превышающих 15 мг/сут, повышается активность ксантиноксидазы, накапливается мочевая кислота, увеличивается риск возникновения подагры (например, у лиц, контактирующих с молибденом в производственных условиях).
При хронической молибденовой интоксикации развиваются неспецифические симптомы, которые проявляются раздражением слизистых оболочек, пневмокониозом, уменьшением массы тела.
При избыточном содержании молибдена в почве наблюдается эндемическое заболевание – «молибденовая» подагра, впервые наблюдаемая в Анкаванском районе Армении проф. В.В. Ковальским.
Основные проявления избытка молибдена:
Молибден необходим:
Пищевые источники молибдена:
Бедны молибденом некоторые фрукты, сахар, масла, жиры и рыба.опубликовано econet
Автор Коновалова Елена
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Источник: https://econet.by/
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