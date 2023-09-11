Используемая для его приготовления куркума содержит активное вещество куркумин, который является мощным антиоксидантом, успокоительным и мочегонным. Эти свойства делают куркумин эффективным средством лечения воспалений

Как приготовить противовоспалительный напиток из куркумы и миндального молока

Ннапиток из куркумы и миндального молока часто называют «золотым молоком». Это хорошо проверенное временем средство издавна используют для лечения заболеваний суставов и мускулатуры. Этот вкусный напиток не только позволит успокоить боли, вызванные воспалительными процессами, но и наполнит организм энергией. Он содержит углеводы, белки и полезные жиры.

Также этот напиток пойдёт на пользу иммунитету. Он укрепит защитные силы организма, в результате чего ему станет легче противостоять атакам болезнетворных микроорганизмов.

Используемая для его приготовления куркума содержит активное вещество куркумин, который является мощным антиоксидантом, успокоительным и мочегонным. Эти свойства делают куркумин эффективным средством лечения воспалений.

О пользе куркумы

Куркума — целебный корень, широко используемый в альтернативной медицине. Существует большое количество натуральных средств, ингредиентом которых является куркума.

Высокая концентрация куркумина делает эту специю натуральным обезболивающим средством, которое помогает справиться с неприятными симптомами заболеваний мускулатуры и артрита.

Также куркума предохраняет нас от вреда, наносимого нашему организму свободными радикалами. Благодаря ей активность свободных радикалов ограничивается и нам удаётся избежать повреждений клеток нашего тела.

Куркума содержит такие полезные микроэлементы, как:

Белки;

Клетчатка;

Витамины (А, В, С, Е);

Минералы (кальций, калий, натрий, железо, магний, цинк).

Чем полезно миндальное молоко

Миндальное молоко прославилось во всем мире как альтернатива коровьему молоку. В отличие от него, миндальное молоко не содержит лактозы.

Это растительное молоко включает небольшое количество калорий, в нем отсутствуют консерванты, глютен и холестерол.

Регулярное употребление миндального молока позволяет снизить уровень холестерина в крови, улучшает кровоснабжение клеток нашего тела, а также стимулирует выведение жидкости. Это является хорошей профилактикой воспалительных процессов.

Как приготовить напиток из куркумы и миндального молока?

Ингридиенты:

3 стакана миндального молока (600 мл.)

3 столовых ложки порошка куркумы (30 г.)

1 чайная ложка корицы (5 г.)

1 столовая ложка пчелиного мёда (25 г.)

Приготовление:

Перемешайте с помощью блендера молоко с куркумой, корицей и медом.

Пейте по стакану такого напитка каждое утро. При желании можно выпить второй стакан коктейля днём.

Рекомендуется пить напиток при появлении симптомов воспаления или в качестве дополнения к обычной диете. опубликовано econet

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